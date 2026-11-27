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Un moment istoric, dar și controversat, care a deschis o discuție despre crime, responsabilitate și memoria unei societăți care a trăit sub dictatură.

Cu această ocazie a fost lansat volumul „Nimic de negociat!”, în care mai mulți intelectuali și oameni politici analizează impactul acestui eveniment.

Pe 18 decembrie 2006, de la tribuna Parlamentului, președintele Traian Băsescu condamna oficial regimul comunist din România, în baza raportului Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste.

Traian Băsescu, fost președinte al României: „A fost vorba de un regim ilegitim, întemeiat pe o ideologie fanatică, o ideologie a cultivării sistematice a urii pentru care lupta de clasă și dictatura proletariatului simbolizau esența progresului istoric.”

La 20 de ani distanță, volumul „Nimic de negociat!” reamintește despre acest moment, care a stârnit și dezbateri aprinse în societate.

Gabriel Liiceanu, scriitor: „Pe de o parte, după acest discurs, s-au schimbat niște lucruri fundamentale. A fost făcută deconspirarea arhivelor Securității, a Armatei și a Miliției. Acest lucru a făcut posibil ca oamenii să-și vadă dosarele și să înțeleagă cu ochii lor în ce fel de societate au trăit înainte de 90.”

Cartea vorbește despre memoria victimelor, responsabilitatea istorică și despre felul în care societatea românească se raportează astăzi la comunism.

Horia-Roman Patapievici, scriitor: „Orice om care este interesat de viitorul lui într-o societate liberă, democratică, este direct interesat de lucrul care este... adunat în această carte.”

Volumul reunește inclusiv texte semnate de Traian Băsescu, Gabriel Liiceanu, Andrei Pleșu ori Horia-Roman Patapievici.