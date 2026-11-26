Dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026. Care sunt următoarele zile în care credincioșii pot mânca pește
Urmează o nouă dezlegare la pește pentru credincioșii care țin Postul Crăciunului 2026, potrivit calendarului bisericesc.
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Potrivit calendarului ortodox, în Postul Crăciunului din acest an sunt prevăzute 14 zile cu dezlegare la pește. Prima a fost pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută și sub numele de Vovidenia.
Când este următoarea dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026
După zilele de 21, 22 și 23 noiembrie, următoarea dezlegare la pește este programată pe 28 noiembrie. Credincioșii vor putea consuma pește și în următoarele două zile, respectiv 29 și 30 noiembrie, când este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.
Ultima dezlegare la pește din acest post va fi pe 19 decembrie, cu câteva zile înainte de Ajunul Crăciunului.
Calendarul zilelor cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026
- 21 noiembrie
- 22 noiembrie
- 23 noiembrie
- 28 noiembrie
- 29 noiembrie
- 30 noiembrie
- 1 decembrie
- 3 decembrie
- 5 decembrie
- 6 decembrie
- 7 decembrie
- 12 decembrie
- 13 decembrie
- 19 decembrie
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