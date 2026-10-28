Foi subțiri și fragede, umplutură dulce-acrișoară de dovleac aromat cu scorțișoară și vanilie, e rețeta care umple casa de miros de sărbătoare și ne aduce aminte de copilărie.

De ce ingrediente ai nevoie pentru plăcinta cu dovleac

Plăcinta cu dovleac este unul dintre acele deserturi pe care le poți pregăti ușor acasă, fără să ai nevoie de ingrediente complicate. Pentru rețeta clasică îți trebuie dovleac plăcintar, foi de plăcintă, zahăr și scorțișoară. Dacă vrei să economisești timp, poți folosi foi cumpărate din magazin, dar le poți pregăti și acasă, dacă preferi aluatul făcut de tine.

Cel mai bun pentru această rețetă este dovleacul plăcintar, cu miez portocaliu, dulce și dens. Acesta oferă umpluturii o consistență plăcută și o aromă naturală, care se potrivește foarte bine cu scorțișoara.

Ingrediente pentru o tavă de aproximativ 8 porții:

· 1 kg de dovleac plăcintar, cântărit după curățarea de coajă și semințe

· 400-500 g de foi subțiri de plăcintă

· 100-150 g de zahăr, în funcție de cât de dulce este dovleacul

· 50 g de unt pentru prepararea umpluturii

· 100 g de unt topit pentru ungerea foilor

· 1 linguriță de scorțișoară măcinată

· 1 plic de zahăr vanilat

· 1 lingură de griș

· Zahăr pudră pentru decor, opțional

Ce mai poți adăuga pentru un gust deosebit

Cantitatea de zahăr poate fi ajustată după preferințe. Dacă ai un dovleac foarte dulce, poți pune mai puțin zahăr, astfel încât să îi păstrezi aroma naturală. Pentru un plus de savoare, poți adăuga puțină coajă rasă de lămâie sau portocală, câteva nuci mărunțite ori stafide. Nu sunt ingrediente obligatorii în rețeta tradițională, dar pot da plăcintei un gust aparte.

Dacă vrei să pregătești o plăcintă cu dovleac de post, este la fel de simplu. Înlocuiește untul cu ulei și alege foi de plăcintă care nu conțin ingrediente de origine animală. Verifică eticheta înainte să le cumperi.

Cum prepari umplutura de dovleac pentru plăcintă

Secretul unei plăcinte cu dovleac gustoase stă și în felul în care pregătești umplutura. Dovleacul conține destul de multă apă, iar dacă îl pui direct peste foi, riști ca acestea să se înmoaie în timpul coacerii. Tocmai de aceea, este bine să îl călești înainte, până când se înmoaie și pierde o mare parte din lichid.

1. Curăță și rade dovleacul

Începe prin a spăla bine dovleacul, apoi taie-l în bucăți mai mici, ca să îți fie mai ușor să îl cureți. Îndepărtează semințele, partea fibroasă din interior și coaja, apoi dă miezul pe răzătoarea cu găuri mari. În felul acesta, dovleacul se va găti uniform și va avea o textură plăcută în plăcintă.

2. Călește dovleacul cu zahăr și unt

Pune cele 50 g de unt într-o cratiță încăpătoare și lasă-l să se topească la foc mic. Adaugă dovleacul ras și zahărul, apoi amestecă bine. Lasă compoziția pe foc aproximativ 12-15 minute, la temperatură mică spre medie. Amestecă din când în când, pentru ca dovleacul să nu se prindă de fundul cratiței.

Umplutura este gata atunci când dovleacul s-a înmuiat, iar cea mai mare parte din lichid s-a evaporat. Nu trebuie să îl transformi în piure. Este mai bine să păstreze puțină textură, astfel încât să se simtă plăcut în plăcintă.

3. Adaugă scorțișoara și zahărul vanilat

După ce dovleacul s-a gătit, oprește focul și adaugă scorțișoara și zahărul vanilat. Amestecă bine, astfel încât aromele să se distribuie în toată compoziția. Dacă observi că umplutura este încă puțin apoasă, poți adăuga o lingură de griș. Acesta va absorbi lichidul rămas și va ajuta umplutura să aibă consistența potrivită, fără să înmoaie prea tare foile.

4. Lasă umplutura să se răcească

Înainte să întinzi dovleacul peste foile de plăcintă, lasă-l să se răcească complet. Dacă folosești umplutura cât este încă fierbinte, foile se pot înmuia, iar plăcinta nu va mai avea textura pe care ți-o dorești. Dacă vrei să câștigi timp, poți pregăti umplutura chiar și cu o zi înainte. După ce s-a răcit, pune-o într-un recipient acoperit și păstreaz-o la frigider până când te apuci de asamblarea plăcintei. Astfel, vei avea deja pregătită partea care necesită cel mai mult timp, iar restul rețetei va merge mult mai repede.

Cum pregătești aluatul și asamblezi plăcinta

Pentru o plăcintă cu dovleac gustoasă, poți folosi fie foi subțiri cumpărate din magazin, fie aluat pregătit chiar de tine. Dacă vrei să termini mai repede, foile din comerț sunt o alegere practică. În schimb, dacă preferi varianta făcută în casă, îți poți pregăti singur aluatul și îl poți întinde cât de subțire îți dorești.

Ingrediente pentru aluatul făcut în casă:

· 500 g de făină

· 200 ml de apă călduță

· 100 ml de ulei

· Un praf de sare

1. Pregătește și frământă aluatul

Pune făina într-un bol încăpător, adaugă sarea, apoi toarnă treptat apa călduță și uleiul. Amestecă ingredientele și începe să frămânți până când obții un aluat moale, elastic și omogen, care nu se mai lipește de mâini.

2. Lasă aluatul să se odihnească

Împarte aluatul în patru bucăți egale și formează câte o bilă din fiecare. Acoperă-le cu un prosop curat și lasă-le să se odihnească aproximativ 15 minute. Acest pas te va ajuta să întinzi aluatul mai ușor, fără să se rupă. După ce timpul a trecut, presară puțină făină pe blatul de lucru și întinde fiecare bucată cu sucitorul, până când obții foi cât mai subțiri. Dacă ai ales foi de plăcintă din comerț, poți sări peste acești pași. Tot ce trebuie să faci este să le scoți din ambalaj și să le așezi pe o suprafață curată. Dacă sunt congelate, lasă-le să se dezghețe înainte, respectând instrucțiunile de pe ambalaj.

3. Pune umplutura și formează rulourile

Pregătește o tavă și tapeteaz-o cu hârtie de copt. Dacă folosești foi din comerț, așază câte 2-3 una peste alta, având grijă să ungi fiecare foaie cu puțin unt topit. Întinde apoi un strat uniform de umplutură de dovleac și rulează foile cu grijă, fără să le strângi prea tare. Dacă ai pregătit aluatul acasă, pune umplutura pe fiecare foaie întinsă și rulează în același mod.

4. Așază plăcinta în tavă

Pune rulourile unul lângă altul, în tava pregătită, apoi unge-le deasupra cu puțin unt topit. Acesta le va ajuta să se rumenească frumos și să capete o crustă ușor crocantă. Dacă nu vrei să faci rulouri, poți pregăti plăcinta și în straturi. Alternează foile unse cu unt și umplutura de dovleac, având grijă ca ultimul strat să fie format din foi.

La ce temperatură se coace plăcinta cu dovleac și cât timp se ține la cuptor

După ce ai terminat de asamblat plăcinta, urmează coacerea. Pentru a obține foi frumos rumenite și o umplutură aromată, încălzește cuptorul la 180 de grade Celsius și lasă plăcinta să se coacă aproximativ 35-45 de minute. Timpul poate fi puțin diferit de la un cuptor la altul și depinde inclusiv de cât de groase sunt foile și de câtă umplutură ai folosit.

Cum îți dai seama că plăcinta este gata

Așază tava pe nivelul din mijloc al cuptorului, astfel încât plăcinta să se coacă uniform. După aproximativ 30 de minute, aruncă o privire la ea. Dacă începe să capete o culoare aurie, urmărește-o în continuare, ca să nu se rumenească prea tare. Vei ști că este gata atunci când foile sunt bine coapte, au o culoare aurie și devin ușor crocante. Dacă ai folosit foi mai groase, este posibil să fie nevoie să o mai lași câteva minute în cuptor.

Cât timp trebuie să lași plăcinta să se răcească

După ce scoți plăcinta din cuptor, las-o să se răcorească aproximativ 15-20 de minute înainte să o tai. În acest timp, umplutura se va așeza mai bine, iar bucățile își vor păstra forma atunci când le porționezi. La final, poți presăra puțin zahăr pudră deasupra, dacă îți place mai dulce.

Ce poți adăuga în umplutura de dovleac pentru mai multă aromă

Dovleacul are un gust dulce și delicat, care se potrivește foarte bine cu tot felul de condimente, nuci și fructe uscate. Dacă vrei să dai plăcintei tale un plus de aromă, poți adăuga câteva ingrediente în umplutură, fără să schimbi prea mult rețeta clasică. Totul depinde de gusturile tale și de combinațiile care îți plac.

Scorțișoara este, probabil, primul condiment la care te gândești când vine vorba despre plăcinta cu dovleac. Aceasta completează foarte bine dulceața naturală a dovleacului și îi oferă aroma aceea plăcută, specifică deserturilor de toamnă. Pentru un kilogram de dovleac curățat, este suficientă aproximativ o linguriță de scorțișoară, dar poți ajusta cantitatea după gust.

Și vanilia este o alegere foarte bună, mai ales dacă preferi aromele delicate. Poți adăuga o linguriță de extract de vanilie sau un plic de zahăr vanilat, după ce ai terminat de călit dovleacul. Se combină foarte bine cu scorțișoara și oferă umpluturii un gust mai bogat. Dacă vrei o aromă mai proaspătă, încearcă să adaugi puțină coajă rasă de portocală sau de lămâie. Ai grijă să folosești doar partea colorată, deoarece partea albă poate avea un gust amar. Nu trebuie să pui multă, fiindcă și o cantitate mică poate schimba plăcut aroma plăcintei.

Pentru cei care preferă deserturile cu o textură mai bogată, nucile mărunțite sunt o alegere potrivită. Poți folosi aproximativ 100-150 de grame de nuci la un kilogram de dovleac. Dacă vrei să le scoți și mai bine aroma în evidență, rumenește-le ușor într-o tigaie uscată înainte să le adaugi în umplutură. O altă variantă sunt stafidele, mai ales dacă îți place plăcinta puțin mai dulce. Înainte să le folosești, lasă-le aproximativ 10 minute în apă călduță, apoi scurge-le bine. Astfel, se vor înmuia și nu vor adăuga prea mult lichid în compoziție.

Poți încerca și puțină nucșoară, ghimbir măcinat sau un vârf de cuțit de cuișoare. Aceste condimente au însă arome destul de puternice, așa că folosește-le cu măsură, pentru a nu acoperi gustul dovleacului. Nu este nevoie să le pui pe toate în aceeași plăcintă. Alege două sau trei ingrediente care îți plac și care se potrivesc între ele. În felul acesta, vei obține o umplutură aromată, fără să pierzi gustul dulce și plăcut al dovleacului.

Cum păstrezi plăcinta cu dovleac după coacere

Dacă ai pregătit o tavă mare de plăcintă cu dovleac și ți-au rămas câteva porții, le poți păstra pentru zilele următoare fără prea multă bătaie de cap. Trebuie doar să fii atent la felul în care depozitezi desertul, astfel încât să își păstreze cât mai bine gustul și textura.

După ce scoți plăcinta din cuptor, nu te grăbi să o acoperi. Las-o să se răcorească descoperită aproximativ 20-30 de minute. Dacă pui folie sau un capac peste ea cât este încă fierbinte, aburul se va aduna în interior, iar foile se vor înmuia și își vor pierde din textura crocantă. După ce s-a răcorit suficient, poți pune plăcinta într-un recipient cu capac sau poți acoperi tava cu folie alimentară. Ai grijă însă să nu o lași la temperatura camerei mai mult de două ore înainte să o pui la frigider.

Păstrată într-un recipient bine închis, la o temperatură de cel mult 4 grade Celsius, plăcinta cu dovleac poate rezista aproximativ 3-4 zile. Umplutura își va păstra gustul, însă este posibil ca foile să devină puțin mai moi pe măsură ce trece timpul.

Cum reîncălzești plăcinta fără să se înmoaie

Dacă îți place să mănânci plăcinta caldă, o poți încălzi din nou în cuptor. Setează temperatura la aproximativ 160-170 de grade Celsius și las-o câteva minute, până când se încălzește bine. Această metodă ajută foile să își recapete o parte din textura crocantă. Poți folosi și cuptorul cu microunde dacă te grăbești, dar trebuie să știi că aluatul va deveni mai moale.

Dacă ai făcut mai multă plăcintă și știi că nu o vei consuma în următoarele zile, o poți congela. Las-o mai întâi să se răcească, apoi taie-o în porții și împachetează fiecare bucată separat, în folie alimentară sau în recipiente potrivite pentru congelator.

Pentru a te bucura de un gust și de o textură cât mai apropiate de cele ale plăcintei proaspete, încearcă să o consumi în aproximativ 1-2 luni de la congelare. Când vrei să o servești, las-o să se dezghețe în frigider, apoi încălzește-o în cuptor. Astfel, te vei putea bucura din nou de o plăcintă caldă și aromată, fără să fie nevoie să pregătești desertul de la început. Un ultim truc este să păstrezi zahărul pudră pentru momentul servirii. Dacă îl presari de la început peste plăcinta pe care vrei să o depozitezi, acesta se poate topi din cauza umezelii.