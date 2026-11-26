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Ministrul de externe rus a propus ca Moscova să intervină pentru a reduce tensiunile dintre cele două Corei, potrivit serviciilor de informaţii militare ucrainene (GUR), informează joi EFE, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, ministrul de externe nord-coreean, Choe Son-hui, a declarat la sfârşitul lunii octombrie - la câteva zile după ce Rudenko a făcut aceste declaraţii - că poziţia ministrului adjunct rus este contrară spiritului acordurilor semnate de Moscova şi Phenian şi a anunţat totodată o "suspendare temporară" a sprijinului militar nord-coreean pentru Rusia.

„Potrivit informaţiilor disponibile, decizia a fost luată personal de dictatorul nord-coreean Kim Jong-un", a anunţat GUR într-un comunicat de presă. "Mai exact, restricţiile (privind cooperarea militară) constau într-un veto asupra utilizării spaţiului aerian nord-coreean de către aeronavele de transport militar ruseşti, precum şi în suspendarea livrărilor de rachete balistice KN-23 şi a următorului transport programat de muniţie", se mai menţionează în comunicatul de presă citat.

Mai mult, se pare că Phenianul nu este de acord cu solicitarea Rusiei de a trimite până la 50.000 de soldaţi în plus pentru a sprijini forţele ruseşti care luptă în Ucraina.

Coreea de Nord a trimis deja mii de soldaţi în Rusia şi a furnizat Moscovei cantităţi uriaşe de artilerie şi muniţie pentru rachete balistice, aminteşte EFE.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că Rusia primeşte lunar zeci de rachete balistice din Coreea de Nord.