Se prepară ușor, din ingrediente simple, iar combinația dintre umplutura aromată și aluatul fraged este delicioasă. Iată cum se face o tartă cu dovleac de casă.

Ce ingrediente sunt necesare pentru tarta cu dovleac

Pentru a pregăti o tartă cu dovleac cu aluat fraged și umplutură aromată, ai nevoie de câteva ingrediente simple. Cantitățile de mai jos sunt suficiente pentru 12 porții, într-o formă de tartă cu diametrul de 26 cm, sau pentru 12 tarte mici.

Ingrediente pentru aluatul fraged

• 100 g unt

• 100 g zahăr pudră

• 1 ou

• 250 g făină

• 1 praf de sare

• ½ linguriță de esență naturală de vanilie

Ingrediente pentru umplutura de dovleac

• 600 g dovleac ras

• 170 ml lapte condensat la conservă, nu varianta pentru cafea

• 2 ouă bătute

• 1 plic de zahăr vanilat

• 1 lingură de sirop de arțar

• 4 linguri de zahăr pudră

• 1 linguriță de unt

• 1 linguriță de scorțișoară

• ¼ linguriță de nucșoară proaspăt măcinată

Cum prepari aluatul fraged pentru tartă

Înainte să începi, scoate ingredientele din frigider și lasă-le aproximativ 15 minute la temperatura camerei. Amestecă untul cu zahărul pudră folosind o lingură de lemn, până obții o compoziție omogenă. Adaugă oul și continuă să amesteci până când acesta este complet încorporat.

Pune esența de vanilie, făina și un praf de sare. Amestecă ingredientele, apoi frământă ușor cu mâna până când aluatul devine compact, neted și nu se mai lipește de degete. Modelează-l într-o bilă, acoperă-l și lasă-l la frigider timp de 30 de minute. Acest pas ajută aluatul să se întindă mai ușor și să își păstreze forma la copt.

Cum faci umplutura cremoasă de dovleac

Pune dovleacul ras într-o cratiță și gătește-l la foc mic până când se înmoaie. Transferă-l apoi într-o sită și lasă-l să se scurgă bine. Dacă a rămas mult lichid, presează dovleacul cu o lingură pentru a elimina excesul de apă. Astfel, umplutura nu va fi prea moale, iar blatul nu se va înmuia în timpul coacerii.

Pune dovleacul într-un bol și adaugă untul topit, siropul de arțar, laptele condensat, zahărul pudră, zahărul vanilat, scorțișoara și nucșoara. Pasează totul cu un blender până obții o compoziție fină și omogenă. La final, încorporează cele două ouă bătute și amestecă bine.

Este important să folosești lapte condensat la conservă, nu lapte pentru cafea, deoarece cele două produse au consistențe și caracteristici diferite.

Cum întinzi aluatul și pregătești tarta

După cele 30 de minute petrecute la frigider, scoate aluatul și întinde-l cu sucitorul într-o foaie cu grosimea de aproximativ 5 mm. Transferă foaia într-o formă de tartă cu diametrul de 26 cm, acoperind atât baza, cât și marginile. Taie surplusul de aluat și păstrează-l dacă vrei să decorezi desertul.

Înțeapă blatul din loc în loc cu o furculiță, apoi acoperă-l cu hârtie de copt. Pune deasupra bile ceramice pentru copt sau boabe uscate de fasole ori orez, care vor împiedica aluatul să se umfle.

Cum asamblezi și coci tarta cu dovleac

Preîncălzește cuptorul la 180°C și coace blatul timp de 15 minute. Îndepărtează apoi hârtia de copt și greutățile și mai lasă crusta în cuptor aproximativ 10 minute.

Toarnă umplutura de dovleac peste blatul precopt și nivelează suprafața. Dacă ai păstrat aluat, îl poți folosi pentru a forma frunze sau alte decorațiuni pe care să le așezi deasupra.

Coace tarta timp de 10 minute la 200°C, apoi redu temperatura la 180°C și continuă coacerea încă 30-40 de minute. Dacă știi că ai un cuptor care coace mai puternic, poți reduce temperatura la 170°C pentru ultima parte a coacerii și poți verifica desertul după aproximativ 30 de minute.

Cum știi când tarta cu dovleac este gata

Tarta este gata când umplutura s-a închegat, iar marginile blatului sunt ușor rumenite. Las-o să se răcească înainte să o tai, pentru ca umplutura să se stabilizeze și porțiile să își păstreze forma.

Cum servești tarta cu dovleac și cum o păstrezi

Tarta cu dovleac se servește după ce s-a răcit complet și umplutura s-a închegat. O poți servi simplă, pudrată cu puțin zahăr, sau alături de frișcă ori o cupă de înghețată de vanilie. Pentru un plus de aromă, poți presăra deasupra puțină scorțișoară.

Pentru a-și menține textura, depozitează tarta cu dovleac într-un recipient cu capac sau acoper-o bine cu folie alimentară. Dacă vrei să o servești ușor călduță, încălzește fiecare felie pentru scurt timp în cuptor, fără să o supraîncălzești.