Rețeta clasică de shakshouka. Ce conține și cum se prepară

Rețeta este simplă, din ingrediente pe care cu toții le avem în casă, iar modul de preparare nu necesită prea mult efort. Află ce este shakshouka, ce ingrediente conține și cum se prepară.

Ce este shakshouka

Shakshouka este un preparat faimos din nordul Africii, care a cucerit astăzi tot Orientul Mijlociu. Aceasta este, de fapt, un simplu fel de mâncare, în care se regăsesc ouă poșate gătite încet într-un sos bogat de roșii, ardei și condimente. Deși rețeta clasică vine din Tunisia, unde numele înseamnă pur și simplu „amestec” în arabă, ea a devenit extrem de iubită în țări precum Israel, fiind vedeta micului dejun.

Sosul aduce tot farmecul mâncării. Se călește ceapa cu ardeiul, apoi se adaugă roșii și un mix aromat de chimion, coriandru și boia. Când sosul începe să clocotească, se sparg ouăle direct în tigaie și se lasă până când albușul se întărește, dar gălbenușul rămâne moale. La final, se presară deasupra pătrunjel, mentă sau puțină brânză feta sfărâmată.

Cum se prepară shakshouka

Partea cea mai bună la această rețetă este că ai nevoie de o singură tigaie încăpătoare și de puțină răbdare. Procesul este simplu și se împarte în două etape: mai întâi faci un sos delicios, iar apoi gătești ouăle în el, notează Themediteraneandish.com.

Totul începe cu baza de legume. Călești ceapa tăiată solzișori, alături de ardeiul gras și usturoi, într-o tigaie în care adaugi ulei de măsline și îl lași să se încingă. Dacă îți place mâncarea mai picantă, acum e momentul să adaugi și niște ardei iute tăiat mărunt. Adevăratul gust vine din condimente. Pe lângă sare și piper, adaugă neapărat chimion, coriandru, boia dulce și fulgi de chili. Le lași pe foc 5-10 minute, cât să se înmoaie legumele, apoi torni roșiile tocate (merg perfect și cele din conservă) și puțină pastă de tomate. Acoperi tigaia și lași totul să fiarbă la foc mic 10-15 minute, până când sosul scade și se îngroașă.

Când sosul este gata, iei o lingură și faci câteva găuri mici în el. În acele „cuiburi” spargi ouăle, unul câte unul. În acest moment trebuie să reduci flacăra la minim, pui capacul și mai lași mâncarea pe foc 5-10 minute. Scopul este ca albușurile să fie bine închegate, dar gălbenușul să rămână moale și cremos.

Imediat după ce ai oprit focul, presari deasupra verdeață proaspătă, cum ar fi pătrunjel și mentă tocată, și, dacă mai simți nevoia, câțiva fulgi de chili. Shakshouka se mănâncă fierbinte, imediat ce ai luat-o de pe aragaz, alături de pâine proaspătă.

Ce ingrediente conține shakshouka

Pentru a găti acest fel de mâncare delicios nu ai nevoie de ingrediente greu de găsit și nici măcar de timp. Este o rețetă vegetariană, preparată din ingrediente de bază pe care, cel mai probabil, le ai deja în cămară. Totul începe cu legumele, cum ar fi roșiile, fie proaspete tăiate cubulețe, fie cele găsite la conservă, completate cu puțină pastă de tomate pentru a face sosul puțin mai gros. De asemenea, mai ai nevoie de ceapă, ardei grași roșii sau verzi și usturoi.

Farmecul vine, însă, din condimente. Potrivit originii mâncării, pentru acest fel de preparat este nevoie de chimion, coriandru măcinat și boia dulce. De asemenea, mai poți adăuga fulgi de chili. În Tunisia sau Maroc, bucătariile adaugă adesea harissa (acea pastă picantă de ardei), șofran sau chiar lămâie murată pentru un gust intens. Sarea și piperul se pun, evident, după gust.

Vedetele farfuriei sunt ouăle. Se pun la final, direct în sos, și se lasă să se gătească încet. De obicei, se calculează unul sau două ouă de persoană. Dacă ești fan al mâncărurilor picante, poți să fii generos cu ardeii iuți proaspeți (precum Jalapeno sau Cayenne) sau să pui mai multă harissa. La final, pentru a echilibra gustul bogat, se presară verdeață proaspătă, pătrunjel sau mentă.

Shakshouka marocană vs. cea israeliană – cum diferă gusturile

Deși baza rămâne aceeași, shakshouka poate fi diferită în funcție de locul unde o mănânci. De exemplu, dacă mergi în țările din nordul Africii cum ar fi Maroc, Tunisia sau Algeria, aici vei găsi un preparat puternic aromat. În aceste țări nu se face economie la condimente: legumele sunt tăiate mai mari, și se călesc împreună cu multă harissa (acea pastă de ardei iuți) sau lămâie murată. Pe de altă parte, varianta pe care o întâlnim des în Israel este ceva mai prietenoasă cu cei care nu suportă iuțeala extremă, potrivit Flavorsofdiaspora.com.

Adusă în anii '50 de imigranții evrei din Tunisia, rețeta s-a adaptat în timp la gusturile locale și occidentale. Aici, accentul cade mai mult pe dulceața roșiilor și a ardeilor, iar preparatul este gătit la foc mic. Mai mult, influența europeană și-a spus cuvântul: de cele mai multe ori, peste ouă și sos vei găsi presărată brânză feta.

Shakshouka verde (Green Shakshuka) – rețetă cu spanac și verdețuri

Shakshouka verde este o alternativă modernă la rețeta clasică, însă aici sosul roșu dispare complet. În locul lui se folosește un pat generos de legume verzi, cum ar fi spanacul, varza kale, ștevia sau chiar varza de Bruxelles. Acestea se călesc împreună cu ceapă și usturoi până se înmoaie, păstrând totuși aceleași condimente de bază: chimion, coriandru și boia.

Peste acest amestec scăzut se sparg ouăle în mici adâncituri și se lasă la gătit, cu capacul pus peste oală, exact ca în varianta tradițională. Pentru că lipsesc roșiile, se adaugă de obicei puțină apă pentru a crea aburul de care este nevoie pentru ca ouăle să se gătească bine. La final, preparatul se servește cu pătrunjel proaspăt și, după gust, puțină brânză feta sfărâmată pe deasupra.

Shakshouka picantă

Orice shakshouka poate fi transformată într-una picantă cu doar câteva mici ingrediente în plus. Pentru a obține acea iuțeală specifică, se pot folosi ardei iuți, fie verzi, fie uscați, care se taie mărunt și se călesc împreună cu ceapa.

De asemenea, gustul se poate intensifica cu fulgi de ardei iute adăugați odată cu condimentele sau, pentru un stil autentic nord-african, se poate amesteca harissa direct în sos. La această variantă poți folosi jalapeño, ardei Cayenne sau chiar puțin sos Sriracha, după preferințe.

Cu ce se servește shakshouka

Shakshouka se mănâncă fierbinte, imediat ce ai luat-o de pe foc. Regula de aur este să pui tigaia direct pe masă, pentru că farmecul acestui fel de mâncare stă în simplitate și în plăcerea de a împărți cu ceilalți. Ai nevoie neapărat de multă pâine proaspătă. Fie că alegi o pită caldă sau o franzelă cu coajă crocantă, important e să ai bucăți suficient de mari cu care să poți apuca sosul gros, direct cu mâinile.

Dacă vrei să ai o masă fix ca în Israel, poți pune alături o salată verde simplă, câteva măsline marinate, hummus sau puțină brânză labneh, acea cremă fină de iaurt care merge perfect cu sosul de roșii. Unii preferă chiar un platou întreg de aperitive, cu falafel și salată de vinete.

Ce brânză se folosește la shakshouka

Dacă ne luăm după rețeta veche, tradițională, shakshouka nu conține niciun fel de brânză. Totuși, în variantele moderne, lucrurile s-au schimbat puțin, iar cea mai populară alegere este brânza feta sărată, pe care o sfărâmi pur și simplu deasupra, imediat ce ai oprit focul.

Brânza de capră de orice fel sau chiar labneh-ul (acel iaurt scurs, foarte cremos) merg de minune cu aciditatea roșiilor și textura ouălor. Atenție! Brânza nu se gătește odată cu sosul, ci se pune la final, când oprești deja focul. Sigur, mai există și variante inedite cu mozzarella sau halloumi, dar dacă vrei să mergi la sigur, feta rămâne cea mai inspirată alegere pentru acest preparat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













