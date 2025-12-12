Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că toate aspectele care au apărut în discuţie în urma documentarului Recorder ”par grave”, cel puţin în modul în care au fost prezentate, şi ar trebui verificate.

„Să vedem după o perioadă de timp, funcţionând pe o anumită legislaţie, care a fost acceptată la vremea respectivă, care a avut toate validările, să vedem în ce măsură această legislaţie ţine cont de realităţi în aşa fel încât aspectele care ţin de prescrierea unor fapte să fie tratate într-o anumită formulă, durata de soluţionare a proceselor să fie scurtată, aspectele care ţin de delegări, de posibilitatea de intervenţie care să lungească anumite procese, să fie clar reglementate”, a adăugat Bolojan.

”Sunt două zone care ţin de statul român care în aceşti ani şi-au scăzut încrederea în rândul cetăţenilor români. Una este zona politică şi cealaltă este zona de justiţie. În toate sondajele de opinie, toate anchetele care s-au făcut, se vede încrederea scăzută în lumea politică, în instituţii, în autorităţi, dar inclusiv în actul de justiţie, ceea ce nu este bine. Şi lungirea unor procese, ajungerea unor fapte la prescriere, soluţii contradictorii care se dau în instanţe diferite, în speţe identice, nu au cum să crească încrederea cetăţilor noştri şi nici ceea ce s-a întâmplat în aceste zile nu are cum să contribuie la creşterea încrederii”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferinţă de presă, răspunzând unei întrebări referitoare la documentarul Recorder.

El a precizat că, pentru a funcţiona, un sistem are nevoie de câteva elemente de bază.

”Ai nevoie de reguli bune, asta e valabil pentru orice sistem, deci de legi bune şi trebuie văzut ce prevederi legale nu generează o bună funcţionare, dar întotdeauna reglementarea şi legea este un instrument pe care cea de-a doua condiţie, oamenii care pun în practic aceste legi sau aceste reglementări, indiferent că sunt în sistemul de justiţie, indiferent că sunt în administraţie, depinde foarte mult de ei cum sunt puse în practică legile şi reglementările”, a declarat premierul.

El a subliniat că toate aspectele care au apărut în discuţie trebuie să fie verificate.

”Cei care au o responsabilitate din interiorul sistemului de justiţie, căruia lumea politică i-a delegat practic competenţele de a interveni, de a corecta, trebuie să-şi facă datoria şi toate aspectele care au apărut în discuţie, care, cel puţin în modul în care au fost prezentate, par grave, ar trebui verificate în aşa fel încât să se constate ce probleme sunt, pe de o parte, iar pe de altă parte e nevoie să facem o analiză a legislaţiei, în aşa fel încât să vedem după o perioadă de timp, funcţionând pe o anumită legislaţie, care a fost acceptată la vremea respectivă, care a avut toate validările, să vedem în ce măsură această legislaţie ţine cont de realităţi în aşa fel încât aspectele care ţin de prescrierea unor fapte să fie tratate într-o anumită formulă, durata de soluţionare a proceselor să fie scurtată, aspectele care ţin de delegări, de posibilitatea de intervenţie care să lungească anumite procese, să fie clar reglementate şi orice alt aspect care face ca un sistem, cum este cel de justiţie, să funcţioneze mai bine”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a reamintit că va fi făcut un grup de lucru care să analizeze toate aspectele care ţin de partea de legislaţie.

”Şi la sfârşitul şedinţei de Guvern din această săptămână am convenit să facem un grup de lucru care să analizeze aceste aspecte care ţin de partea de legislaţie, în aşa fel încât, colaborând cu profesioniştii din sistem, cu asociaţiile de magistraţi, cu experţii Ministerului Justiţiei, să vedem dacă se impun propuneri care să fie susţinute în aşa fel încât să fie îmbunătăţită şi legislaţia. Dar întotdeauna înseamnă legislaţie, oameni şi uneori sisteme echilibrate, echilibre care să corecteze anumite derapaje. În aceşti ani în care am fost în funcţii publice, am lucrat cu sisteme care aveau probleme serioase şi întotdeauna ca să poţi îndrepta acele probleme exclusiv din interior nu s-a putut face acest lucru şi a trebuit totdeauna o formă de echilibru de intervenţie în aşa să încât lucrurile să fie aşezate”, a declarat Bolojan.

