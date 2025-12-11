Perioada de acum seamănă foarte mult cu sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial. “O prăbușire a fundamentelor politice"

Interviurile Stirileprotv.ro
11-12-2025 | 20:30
×
Codul embed a fost copiat

“Perioada pe care o traversăm seamănă foarte mult cu sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial. Asistăm la prăbuşirea fundamentelor ideologice şi politice ale relaţiilor internaţionale, iar haosul este indus voluntar în relațiile internaționale.”

autor
Stirileprotv

Avertismentul îi aparține istoricului Cosmin Popa, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie Nicolae Iorga, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, realziat de Cristian Leonte.

Popa observă o asemănare izbitoare între vremurile de azi și finalul celui de‑al Doilea Război Mondial: o destructurare a ordinii globale, în care marile puteri par să redefinească regulile internaţionale. Cercetătorul consideră că asistăm la o strategie de destabilizare dirijată.

"Avem de-a face cu inducerea voluntară a haosului în relațiile internaționale"

"Perioada pe care o traversăm seamănă foarte mult cu sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Suntem într-o perioadă de prăbușire a fundamentelor ideologice și politice a relațiilor internaționale. Teama mea este că nu avem de-a face cu o schimbare programatică, ci avem de-a face cu inducerea voluntară a haosului în relațiile internaționale”, spune CosminPopa, care este specializat în istoria Rusiei și a Europei Centrale și de Est.

Contextul geopolitic este unul tensionat, iar negocierile neoficiale dintre Rusia și Statele Unite – intens speculate în ultimele luni – ridică semne de întrebare serioase cu privire la viitorul securității în Europa Centrală și de Sud-Est.

Citește și
Dmitri Peskov
Kremlinul: Dispariţia ameninţării ruse din strategia de securitate naţională a SUA este un lucru pozitiv

În timp ce războiul din Ucraina continuă, schimbările de strategie ale Washingtonului par să indice schimbări ample, care privesc direct și România.

Cosmin Popa: „Din păcate pentru noi, trebuie să observăm faptul că negocierile ruso-americane din această perioadă, aparent privitoare la războiul din Ucraina – dar nu doar acesta este subiectul acestor negocieri – duc cu gândul la o apropiată părăsire de către Statele Unite a dispozitivului de securitate din Europa Centrală și de Sud-Est.”

Europa Centrală și de Est ar putea deveni un “purgatoriu geopolitic”, care să mulțumească Rusia

Acest scenariu vine în contextul în care analiștii occidentali avertizează că Washingtonul își concentrează tot mai multe resursele pe competiția strategică cu China, în timp ce menajează Rusia, care încearcă să-și reconstruiască statutul pierdut. Prețul ar fi însă o abandonare a angajamentelor SUA față de Europa Centrală și de Est.

“Una dintre mizele acestor negocieri referitoare la Ucraina este rearanjarea sistemului de securitate în Europa Centrală și de Sud-Est, astfel încât să se creeze - între Europa de Vest și granițele de vest ale fostului spațiu sovietic - o zonă de purgatoriu geopolitic, neguvernată de aranjamente ferme de securitate, de natură să creeze Rusiei impresia că este un participant pe picior de egalitate la administrarea sistemului internațional, împreună cu SUA și China”, a explicat Popa.

Analiza vine într-un moment în care administrația Donald Trump pare tot mai dispusă să facă Rusiei concesii ce păreau până de curând inimaginabile. Președintele SUA a făcut în repetate rânduri presiuni asupra Ucrainei pentru a ceda Moscovei teritorii încă necucerite de ruși, și a lansat atacuri dure la adresa europenilor, pe care amenință să-i abandoneze în brațele lui Putin. 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, SUA, romania, razboi in ucraina, donald trump, vladimir putin,

Dată publicare: 11-12-2025 20:30

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Preşedintele Consiliului European, despre strategia de securitate a SUA: UE nu poate accepta o amenințare de interferenţă
Stiri externe
Preşedintele Consiliului European, despre strategia de securitate a SUA: UE nu poate accepta o amenințare de interferenţă

Uniunea Europeană nu poate accepta o "ameninţare de interferenţă" în viaţa sa politică, a declarat luni preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, după publicarea noii strategii de securitate a SUA, potrivit France Presse.

Kremlinul: Dispariţia ameninţării ruse din strategia de securitate naţională a SUA este un lucru pozitiv
Stiri externe
Kremlinul: Dispariţia ameninţării ruse din strategia de securitate naţională a SUA este un lucru pozitiv

Administraţia Trump a modificat strategia de securitate naţională a SUA, eliminând Rusia din lista „ameninţărilor directe”. Kremlinul consideră schimbarea un pas pozitiv, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov pentru TASS.

 

Recomandări
Istoric: „Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este reîmpărțirea Europei în sfere de influență
Interviurile Stirileprotv.ro
Istoric: „Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este reîmpărțirea Europei în sfere de influență"

Miza negocierilor ruso-americane care se desfășoară acum pare a fi reîmpărțirea Europei în sfere de influență, „într-un soi de complot geopolitic americano-rus”.

Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”
Stiri Justitie
Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”

O serie de judecători de la instanțe din toată țara au semnat o scrisoare de susținere pentru magistrații care au arătat cu degetul la problemele sistemice din Justiție, în ciuda negărilor oficiale venite joi de la Curtea de Apel București.

Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ
Stiri Justitie
Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ

Reacții virulente și contradictorii după documentarul publicației Recorder în care foști și actuali magistrați vorbesc despre probleme din justiție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 Decembrie 2025

55:40

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 11 Decembrie 2025

01:33:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28