Perioada de acum seamănă foarte mult cu sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial. “O prăbușire a fundamentelor politice"

“Perioada pe care o traversăm seamănă foarte mult cu sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial. Asistăm la prăbuşirea fundamentelor ideologice şi politice ale relaţiilor internaţionale, iar haosul este indus voluntar în relațiile internaționale.”

Avertismentul îi aparține istoricului Cosmin Popa, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie Nicolae Iorga, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, realziat de Cristian Leonte.

Popa observă o asemănare izbitoare între vremurile de azi și finalul celui de‑al Doilea Război Mondial: o destructurare a ordinii globale, în care marile puteri par să redefinească regulile internaţionale. Cercetătorul consideră că asistăm la o strategie de destabilizare dirijată.

"Avem de-a face cu inducerea voluntară a haosului în relațiile internaționale"

"Perioada pe care o traversăm seamănă foarte mult cu sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Suntem într-o perioadă de prăbușire a fundamentelor ideologice și politice a relațiilor internaționale. Teama mea este că nu avem de-a face cu o schimbare programatică, ci avem de-a face cu inducerea voluntară a haosului în relațiile internaționale”, spune CosminPopa, care este specializat în istoria Rusiei și a Europei Centrale și de Est.

Contextul geopolitic este unul tensionat, iar negocierile neoficiale dintre Rusia și Statele Unite – intens speculate în ultimele luni – ridică semne de întrebare serioase cu privire la viitorul securității în Europa Centrală și de Sud-Est.

În timp ce războiul din Ucraina continuă, schimbările de strategie ale Washingtonului par să indice schimbări ample, care privesc direct și România.

Cosmin Popa: „Din păcate pentru noi, trebuie să observăm faptul că negocierile ruso-americane din această perioadă, aparent privitoare la războiul din Ucraina – dar nu doar acesta este subiectul acestor negocieri – duc cu gândul la o apropiată părăsire de către Statele Unite a dispozitivului de securitate din Europa Centrală și de Sud-Est.”

Europa Centrală și de Est ar putea deveni un “purgatoriu geopolitic”, care să mulțumească Rusia

Acest scenariu vine în contextul în care analiștii occidentali avertizează că Washingtonul își concentrează tot mai multe resursele pe competiția strategică cu China, în timp ce menajează Rusia, care încearcă să-și reconstruiască statutul pierdut. Prețul ar fi însă o abandonare a angajamentelor SUA față de Europa Centrală și de Est.

“Una dintre mizele acestor negocieri referitoare la Ucraina este rearanjarea sistemului de securitate în Europa Centrală și de Sud-Est, astfel încât să se creeze - între Europa de Vest și granițele de vest ale fostului spațiu sovietic - o zonă de purgatoriu geopolitic, neguvernată de aranjamente ferme de securitate, de natură să creeze Rusiei impresia că este un participant pe picior de egalitate la administrarea sistemului internațional, împreună cu SUA și China”, a explicat Popa.

Analiza vine într-un moment în care administrația Donald Trump pare tot mai dispusă să facă Rusiei concesii ce păreau până de curând inimaginabile. Președintele SUA a făcut în repetate rânduri presiuni asupra Ucrainei pentru a ceda Moscovei teritorii încă necucerite de ruși, și a lansat atacuri dure la adresa europenilor, pe care amenință să-i abandoneze în brațele lui Putin.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













