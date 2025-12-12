Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani

12-12-2025 | 15:56
Volodimir Zelenski
Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană anul viitor potrivit unei propuneri susținute de Bruxelles în cadrul negocierilor privind încheierea războiului declanșat de Rusia, scrie Financial Times.

Mihaela Ivăncică

O astfel de mișcare ar schimba radical modul în care UE abordează extinderea. Cel mai recent proiect al unui plan de pace, prezentat de oficiali ucraineni și europeni administrației de la Washington, prevede aderarea Ucrainei la blocul comunitar până la 1 ianuarie 2027, au declarat surse citate de Financial Times.

Plan revizuit al administrației Trump

Documentul reprezintă o versiune ajustată a propunerilor formulate anterior de administrația Trump, pe care Kievul și aliații europeni le consideraseră favorabile Rusiei. Noua variantă apare în contextul presiunilor crescânde exercitate de Donald Trump asupra președintelui Volodimir Zelenski pentru a accepta un acord de pace până la Crăciun.

Potrivit oficialilor care susțin aderarea accelerată a Ucrainei, Comisia Europeană este tot mai conștientă că respingerea unui calendar rapid ar putea afecta negocierile de pace. Totuși, Ucraina nu a finalizat niciunul dintre cele 36 de capitole de negociere necesare pentru aderare, iar implementarea acestui calendar ar modifica substanțial principiul „meritocratic” al extinderii UE.

Sursele consultate afirmă că planul ar impune Bruxellesului să reconfigureze întregul proces de extindere, inclusiv modul de accesare a fondurilor europene și distribuirea drepturilor de vot. De asemenea, sprijinul Washingtonului i-ar putea permite lui Trump să-l determine pe premierul ungar Viktor Orbán să renunțe la opoziția față de aderarea Ucrainei.

vladimir putin
Test pentru Vladimir Putin, propus de Mark Rutte. Doar așa își va da seama dacă „este serios”

Zelenski: „Aderarea depinde de europeni și americani”

„Viitoarea apartenență a Ucrainei la UE depinde în mare măsură de europeni — și, de fapt, și de americani”, a declarat Zelenski la Kiev.

Liderul ucrainean a subliniat că, dacă va exista un acord clar privind momentul aderării, Statele Unite își vor folosi influența pentru a preveni eventuale blocaje din partea unor state europene. Ucraina a depus cererea de aderare imediat după invazia rusă din februarie 2022, iar patru luni mai târziu a obținut statutul de candidat.

Recent, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a explicat că noile state membre ar putea fi supuse unei perioade de „probă”, cu posibilitatea suspendării în cazul unor derapaje democratice — o măsură menită să reducă temerile legate de impactul extinderii.

Donald Trump a anunțat că oficiali americani vor participa în weekend la o întâlnire cu reprezentanți europeni și ucraineni pentru a depăși divergențele rămase privind planul de pace. El a admis că negocierile sunt „complicate”, comparând discuțiile despre împărțirea teritoriului cu „o tranzacție imobiliară complexă înmulțită cu o mie”.

Moscova respinge ideile noi din proiectul american

Între timp, Rusia și-a menținut poziția dură. Iuri Ușakov, consilier al președintelui Vladimir Putin, a declarat că Moscova nu a primit încă noua versiune a propunerii americane, dar anticipează că „nu va fi mulțumită” de conținut.

Oficialul a respins și ideea transformării regiunii Donbas într-o „zonă economică liberă”, proiect susținut de administrația Trump, în cazul retragerii trupelor ucrainene. Ușakov a reiterat că Rusia, care controlează aproximativ două treimi din Donbas și a anexat întreaga regiune în 2022, nu va renunța la pretențiile teritoriale.

Potrivit acestuia, zona va trece complet sub control rusesc, fie prin negocieri, fie prin forță militară, iar o încetare a focului ar fi posibilă doar după retragerea trupelor ucrainene.

Financial Times

