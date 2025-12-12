Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat într-un interviu pentru știrileprotv.ro că persoanele care au vorbit despre problemele din sistemul judiciar nu trebuie să fie sancționate.

Cum vedeți dumneavoastră întreaga situație, după ce s-a inflamat și mai mult starea justiției, situația, percepția asupra sistemului judiciar plecând, evident, de la acel documentar al colegilor de la Recorder? Și o a 2-a chestiune, cum vedeți problema celor care au ales să vorbească, asumat sau la adăpostul anonimatului, despre neregulile clamate de dumnealor în sistemul judiciar?

Ministrul Justiției, Radu Marinescu: „Evident, despre probleme trebuie să discutăm și trebuie să discutăm constructiv, trebuie să discutăm asumat și trebuie să găsim adevărul în privința lor. Lucrurile care sunt invocate în acel documentar trebuie să fie verificate, trebuie să fie stabilite pe bază de probe și trebuie să fie confirmate sau infirmat. Am considerat că este necesar să intervin public în această dimineață, după ce am văzut scrisoarea magistraților care invocau posibilitatea unor persecuții față de colegii lor care au apărut în documentarul Recorder. Ori, din punctul meu de vedere, orice fel de persecuție este inadmisibilă. Este inacceptabilă, în condițiile în care aceasta ține de faptul că persoane din orice sistem public, inclusiv din magistratură, înțeleg să invoce ceea ce, în opinia lor, reprezintă disfuncționalități ale sistemului sau abuzuri. Dacă astfel de chestiuni sunt invocate public sau sunt semnalate prin orice fel de altă modalitate, atunci, evident, ele trebuie să fie verificate, nu reprimate. De aceea, voi face tot ceea ce depinde de mine ca ministru al Justiției și conform competențelor mele, pentru a verifica cele semnalate de către magistrați în reportajul Recorder. Solicit acest lucru și organismelor judiciare și în egală măsură, orice persoană care are astfel de semnalări de făcut, consider că este liberă să o facă. Asta nu înseamnă că ele sunt a priori adevărate sau neadevărate, doar că trebuie să fie verificate și să existe o dezbatere corectă și onestă cu privire la orice fel de problemă”.

Cum mai poate ieși sistemul judiciar din această efervescență care afectează pe zi ce trece și rodează pe zice trece tot mai mult încrederea justițiabilor în sistemul judiciar?

Ministrul Justiției, Radu Marinescu: „Probleme există în orice sistem public și asta este o realitate. În ceea ce privește sistemul judiciar din România pentru a fi corecție față de adevăr, trebuie să spunem faptul că au existat evoluții pozitive de-a lungul timpului, care sunt marcate în mod obiectiv: de ridicarea mecanismului MCV de rapoartele care sunt făcute de către Comisia Europeană, pentru că noi suntem o țară europeană, suntem un sistem de drept european și participăm la evaluările făcute la nivel european. Aceste evaluări notează foarte multe evoluții pozitive în ceea ce privește sistemul din România. Evaluările GRECO, grupul de Stat împotriva Corupției, de asemenea, notează evoluții pozitive. Sunt și probleme. Aceste probleme, după cum spuneam anterior, sub nicio formă nu pot să fie trecute sub tăcere, ci trebuie să primească răspunsuri și soluții. Și acest lucru s-a întâmplat în momentul în care, împreună cu colegii din coaliție, am stabilit un program de guvernare care are în vedere și reformele care trebuie să fie făcute. Și în egală măsură, acest lucru trebuie făcut și prin modul cum se comportă fiecare din cei care participă la sistemul public de justiție. Responsabilitatea pentru a aplica corect legea este a magistraților. Responsabilitatea pentru a desemna cele mai potrivite mai competente persoane în funcții de conducere este a magistraților. Legea stabilește cum anume se constituie Consiliul Superior al Magistraturii. Cum funcționeză..Magistrații sunt cei care, în propria casă, ca să spun așa, trebuie să își gestioneze aceste lucruri încât cetățeanul să fie mulțumit de calitate a actului de justiție. Cunosc faptul că în magistratură există divergențe de opinie, de viziune managerială, există concurență pentru funcțiile de conducere. Există, de asemenea, o competiție electorală, să zic așa, pentru CSM. Toate aceste lucruri creează diferențe de opinie, dar niciodată nu trebuie să creeze o situație de pedepsire a celui care gândește altfel altfel”.

E în acest moment o ruptură majoră, periculoasă pentru statul de drept, între sistemul judiciar și societate. Și ea poate fi într-un fel și anume reparată?

Ministrul Justiției, Radu Marinescu: „În niciun caz nu trebuie să existe o astfel de ruptură. Și acest lucru l-am spus de la începutul mandatului meu și inclusiv în aceste perioade dificile în care s-a discutat despre reformarea statutului magistraților, despre pensiile acestora. Puterea judecătorească este una dintre cele trei puteri din stat. Este foarte importantă pentru un stat, cum spuneam, european, și pentru un stat de drept. Instituțiile și puterile trebuie să funcționeze într-un mod loial, într-un mod corect și în interesul cetățeanului. De aceea spun că dacă există probleme în sistemul de justiție, trebuie să fie abordate, trebuie să fie în mod onest și direct discutate, dar nu într-o cheie emoțională și nu într-o cheie distructivă, pentru că sistemul de justiție trebuie să păstreze cel mai important lucru care îi definește până la urmă, importanța în societate, și anume încrederea cetățeanului și niciodată de pe poziții de forță: dialog, transparență, integritate, obiectivitate și soluționarea problemelor”.



Reacții după dezvăluirile din documentar

Dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder, care au prezentat într-un documentar mărturiile unor judecători și procurori, au provocat o premieră la Curtea de Apel București: conferință de presă publică, trasmisă live, pentru a răspunde acuzațiilor.

„Am învăţat că legea nu se schimbă în stradă prin minciuni, denaturări şi manipulare, că legea vine din cunoaştere juridică şi respect pentru cetăţean, nu din nevoia de capitalizare politică şi nici din nevoia de preluare ostilă a unei puteri în stat”, a susţinut Liana Arsenie.

Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti a afirmat că cere verificarea tuturor acuzaţiilor aduse în ultima perioadă.

Proteste în mai multe orașe din țară

Miercuri și joi seară s-au organizat mai multe proteste în țară în care oamenii cereau demiterea Liei Savonea. Manifestanții au cerut și o justiție mai transparentă și mai eficientă, precum și măsuri ferme împotriva corupției.

Participanții au scandat lozinci precum „Nicușoare, nu mai sta, apără Justiția!” și au purtat pancarte cu mesaje critice precum ''Savonea, jos labele de pe justiție'', „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, și ''Justiție, nu corupție''.

De asemenea, și vineri se organizează un protest în București, în Piața Victoriei, de la ora 18:30.

„Ne vedem vineri (12 decembrie), la ora 18:30 în Piața Victoriei!

Documentarul Recorder a arătat cum corupția pus stăpânire pe Justiție. Iar politicienii care au votat Legile justiției au făcut posibil acest lucru. Este timpul să le spunem că situația a devenit intolerabilă și că a venit momentul ca politicienii care susțin că vor un stat de drept, dar șj oamenii onești din Justiție să remedieze lucrurile.

Ce se întâmplă în Justiție ne afectează pe toți. Așa cum și corupția ne afectează viața în fiecare zi. Ieșim în Piața Victoriei, locul unde am reușit să oprim oroarea care a fost OUG 13, pentru a opri o altă oroare: Justiție capturată de corupți.

Ce cerem:

Revocarea Liei Savonea

Demiterea conducerii DNA

Demiterea lui Cătălin Predoiu, ministrul în al cărui mandat la Justiție s-au întâmplat faptele semnalate de Recorder

Revizuirea competențelor CSM

Eliminarea pe cale legislativă a "portițelor" care permit amânarea proceselor penale până la prescripție”, se precizează în descrierea evenimentului.

