Răsturnare de situație. Kievul nu este de acord, cel puțin deocamdată, cu demilitarizarea Donbasului. „Discuții teoretice”

Președinția Ucrainei a respins vineri afirmațiile potrivit cărora Kievul ar fi dispus să accepte crearea unei așa-numite zone „tampon” sau demilitarizate în estul Ucrainei, în cadrul negocierilor cu SUA.

Consilierul prezidențial Mihailo Podoliak subliniază că nu s-a luat nicio decizie politică în acest sens.

Clarificarea a urmat unei relatări a ziarului francez Le Monde, care susținea că Kievul a acceptat în principiu crearea unei zone demilitarizate de ambele părți ale actualei linii de front din Donbas, susținută, se pare, de liderii europeni și inclusă într-un plan de pace revizuit al SUA, arată Kiev Post.

Mihailo Podoliak, consilierul șefului Oficiului Prezidențial, a afirmat că interpretarea publicației franceze este o exagerare, pentru că în acest stadiu, sunt doar discuții pur teoretice.

„Deocamdată vorbim exclusiv despre discuții teoretice. Este clar că în orice proces de negociere se discută toate formatele posibile, inclusiv un format potențial de oprire a contactului direct de luptă” a declarat consilierul.

Podoliak a adăugat că, în teorie, astfel de scenarii ar putea include discuții privind o zonă tampon sau demilitarizată supravegheată, dar a afirmat că aceste discuții rămân parte a deliberărilor mai ample privind o garanție de securitate, mai degrabă decât o propunere concretă.

„Un astfel de format ar putea include, în teorie, posibilitatea formării unei așa-numite zone tampon sau demilitarizate, care ar trebui supravegheată în mod activ”, a afirmat el.

Un înalt funcționar al Departamentului de Stat a declarat în fața Senatului că SUA vor menține sprijinul militar și anticorupție esențial pentru Ucraina, coordonându-se în același timp cu aliații în ceea ce privește ajustările programului.

„Dar toate acestea sunt încă în discuție, în cadrul garanțiilor de securitate. Deciziile finale vor fi, desigur, anunțate de președintele Ucrainei” a adăugat Podoliak.

Jurnaliștii „Le Monde” au afirmat că Kievul a acceptat crearea unei zone demilitarizate, care necesită retragerea trupelor de pe ambele părți ale liniei frontului din Donbas – o concesie cheie, potrivit publicației, pentru un potențial acord de pace.

Ziarul a mai relatat că propunerea a fost aprobată de liderii europeni și inclusă într-un plan de pace revizuit al SUA, elaborat de Zelenski și trimis președintelui american Donald Trump.

Potrivit Le Monde, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz au fost, de asemenea, implicați în elaborarea propunerii.

Zelenski a confirmat joi că zona demilitarizată a făcut parte din discuțiile actuale, deși a spus că, în forma sa actuală, aceasta prevede retragerea trupelor ucrainene și interzicerea intrării trupelor ruse.

