Lămâi – cum să crești și să îngrijești arbori fructiferi în grădină sau ghiveci

Lămâii aduc în grădină prospețimea și aroma specifică citricelor, fie că sunt cultivați direct în sol sau în ghivece. Cu puțină atenție la lumină, udare și fertilizare, acești arbori pot crește sănătoși și pot oferi fructe delicioase.

V-ați săturat să cumpărați lămâi din magazin? Imaginați-vă cât de plăcut ar fi să aveți propriul lămâi chiar la voi acasă!

Fie că stați la curte și vreți să îl plantați în grădină, fie că aveți un balcon însorit și vă doriți un ghiveci mare, să creșteți un arbore fructifer care să dea roade nu e deloc o misiune imposibilă. Aflați cum să creșteți și să îngrijiți arbori fructiferi în grădină sau în ghiveci.

Cum arată lămâiul și ce soiuri sunt populare

Lămâiul (Citrus limon) este un arbore mic, decorativ, care face parte din familia citricelor. Este veșnic verde, iar frunzele sale rămân pe ramuri tot timpul anului. Dacă le atingi ușor, eliberează un parfum puternic de lămâie.

Florile lămâiului sunt albe, cu o ușoară tentă violetă, și au un miros inconfundabil. Ele apar de regulă primăvara, dar unele soiuri au capacitatea de a înflori și rodi pe tot parcursul anului. Ramurile, mai ales la plantele tinere, poartă spini mici, iar rodul, faimoasa lămâie, își schimbă culoarea de la verde la galben intens pe măsură ce se coace.

Există mai multe soiuri de lămâi, însă pentru cultivarea acasă, fie în ghiveci, fie în grădină (acolo unde clima permite), câteva sunt mai populare. Lămâiul Meyer este preferatul pentru ghivece: un hibrid între lămâie și portocală, cu fructe mai mici, coajă subțire, gust mai blând și o nuanță galben-portocalie la maturitate.

Lămâiul Eureka este soiul clasic, cel pe care îl întâlnim cel mai des în comerț, foarte productiv pe tot parcursul anului. Face fructe mari, pline de suc acru, și se adaptează bine și în ghiveci, mai ales în varianta pitică. Lămâiul Lisbon seamănă mult cu Eureka, dar arborele este de obicei mai înalt și mai rezistent, iar fructele sale sunt la fel de zemoase, cu coajă mai subțire.

Cerințe de sol, lumină și udare pentru lămâi sănătoase

Pentru ca lămâiul tău să fie sănătos și plin de fructe, are nevoie de trei lucruri esențiale: lumină, apă și un sol potrivit, după cum scrie Thespruce.com.

Shutterstock

Lumină – prietenul lui cel mai bun

Lămâiul vine din zona mediteraneană, așa că adoră soarele. Are nevoie de cel puțin 6–8 ore de lumină directă pe zi. Dacă îl ții în casă, locul ideal este la o fereastră orientată spre sud. Vara, îl poți scoate afară, pe balcon sau în grădină, dar obișnuiește-l treptat cu razele puternice, ca să nu se ardă frunzele.

Udare – secretul este echilibrul

Apa este vitală, dar și principala sursă de greșeli. Regula simplă este să uzi bine și adânc, dar numai atunci când primii 2–3 cm de sol s-au uscat complet. Rădăcinile nu trebuie să stea niciodată în apă, așa că ai grijă ca ghiveciul să dreneze rapid. Folosește apă la temperatura camerei, de preferat lăsată puțin la decantat.

Sol – pământ hrănitor și aerisit

Pentru a se dezvolta armonios, lămâiul are nevoie de un sol bogat, dar în același timp aerisit, care să lase rădăcinile să respire. Cea mai bună alegere este un amestec special pentru citrice, disponibil în magazinele de grădinărit. Dacă vrei să îl prepari singur, combină un pământ bun de grădină cu nisip grosier sau perlit. Ideal, solul ar trebui să fie ușor acid.

Fertilizare și întreținere pe tot parcursul anului

Lămâiul are nevoie de un regim de îngrijire bine adaptat pentru a crește frumos și a face cât mai multe fructe. Este un arbore „mare consumator” de nutrienți, iar nevoile lui diferă mult în funcție de sezon și de faza de dezvoltare.

Primăvara – perioada de trezire și creștere

Primăvara începe fertilizarea. Folosește un îngrășământ pentru citrice, cu azot, fosfor, potasiu și microelemente (fier, zinc, magneziu). Aplică-l o dată pe lună. Udă mai des, pe măsură ce temperaturile cresc. Dacă este în ghiveci, mută-l afară după ce nu mai există pericol de îngheț (de la jumătatea lui mai).

Vara – perioada de dezvoltare și fructificare

Vara, lămâiul are nevoie de mai multă hrană. Fertilizează la fiecare 2–3 săptămâni, pentru că udările dese spală nutrienții din sol. Udă abundent atunci când stratul de la suprafață este uscat. În zilele foarte calde, pulverizează frunzele dimineața pentru a crește umiditatea din jur.

Toamna și iarna – perioada de repaus

Din septembrie sau octombrie oprește fertilizarea. Arborele intră în repaus și are nevoie de mai puțină apă. Dacă iernile sunt reci, mută ghiveciul în interior înainte de primul îngheț, într-un loc răcoros (4–10°C) și luminos. În această perioadă, trebuie să îl uzi rar, chiar și doar o dată pe lună, lăsând solul să se usuce aproape complet.

Tăierea și formarea coroanei pentru fructe bogate

Tăierea este la fel de importantă ca lumina și apa, fiind secretul unei recolte bogate. Prin tăiere nu doar ordonăm arborele, ci îl ghidăm să-și folosească energia pentru a produce fructe mari și sănătoase.

Cel mai bun moment pentru tăiere este la sfârșitul iernii sau începutul primăverii, în februarie–martie, chiar înainte ca lămâiul să iasă din repaus și să înceapă creșterea. Dacă arborele tău fructifică aproape continuu, poți face o tăiere ușoară după ce ai cules cea mai mare parte a fructelor.

Tehnici de bază pentru formarea coroanei

Forma de cupă sau vas: La arborii tineri, se urmărește obținerea unei coroane deschise. Vârful ramurii centrale se taie pentru a stimula ramurile laterale să crească spre exterior. În felul acesta, lumina pătrunde ușor în interiorul coroanei, acolo unde se formează fructele.

Tăierea de rărire: Se îndepărtează ramurile care cresc spre interior, cele uscate, bolnave sau care se freacă între ele. Această rărire asigură circulația aerului și reduce riscul de boli fungice.

Scurtarea vârfurilor: Lămâiul produce flori și fructe pe ramurile tinere. Dacă scurtezi ușor vârfurile, stimulezi apariția de lăstari laterali și, implicit, mai multe locuri pentru flori.

Lăstarii lacomi (sugarii)

Acești lăstari cresc foarte repede direct din rădăcină sau din trunchiul de sub altoi și consumă multă energie. Îi recunoști ușor: sunt foarte drepți, cu creștere rapidă, iar frunzele lor au adesea o culoare mai deschisă sau o formă diferită. Trebuie îndepărtați complet de la bază imediat ce apar, pentru ca arborele să-și concentreze resursele pe fructificare.

Probleme frecvente și cum să le previi

Este foarte important să știm din timp ce probleme pot apărea ne ajută să le evităm, iar îngrijirea lămâiului devine mai ușoară și plăcută.

Frunze galbene și căderea fructelor mici

Cea mai des întâlnită problemă este îngălbenirea frunzelor (cloroză). Nu este o boală, ci un semn că lămâiul nu primește suficienți nutrienți, în special fier sau magneziu. Frunza devine galbenă, dar nervurile rămân verzi. Soluția este fertilizarea completă, la care se adaugă și un aport de fier. O altă situație comună este căderea fructelor tinere, cauzată de udare neregulată sau de schimbări bruște de temperatură. Pentru a preveni asta, solul trebuie să fie bine drenat, iar udările făcute regulat, dar fără exces, conform Bhg.com.

Shutterstock

Dăunători și aer uscat

Lămâiul ținut în interior poate fi atacat de păduchele țestos sau păianjenul roșu, care se dezvoltă mai repede când aerul este uscat. Pentru a preveni apariția lor, verifică săptămânal frunzele, inclusiv pe partea inferioară, și menține umiditatea ridicată pulverizând apă sau așezând ghiveciul pe o tavă cu pietriș umed. Dacă infestarea este la început, frunzele se pot curăța manual cu o soluție ușoară cu apă și săpun de potasiu, înainte să fie nevoie de insecticide.

Iarna și pericolul udării excesive

Cea mai mare problemă în sezonul rece este putrezirea rădăcinilor, mai ales la lămâii crescuți în ghiveci. Iarna, când planta intră în repaus și este mutată într-un spațiu răcoros și luminos, are nevoie de mult mai puțină apă. Udările trebuie reduse la minimum, iar apa nu trebuie lăsată să stagneze în farfuria ghiveciului. Astfel, rădăcinile rămân sănătoase, iar arborele va fi în primăvară pregătit să rodească.

