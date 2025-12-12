Judecătorul care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder cere CSM să fie numit procuror. Vrea la Parchetul din Giurgiu

12-12-2025 | 18:05
Judecătorul Laurenţiu Ionel Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, nu mai vrea să activeze la o instanţă şi solicită CSM să lucreze ca procuror în Giurgiu.

Sabrina Saghin

Pe site-ul CSM a fost postat un anunţ în care se precizează că, în data de 16 decembrie, va avea loc la Secţia pentru procurori a CSM susţinerea interviului în cadrul procedurii pentru numirea din funcţia de judecător în cea de procuror, potrivit prevederilor art.194 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Procedura prevede că, la cererea lor motivată, judecătorii pot fi numiţi în funcţia de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, iar procurorii pot fi numiţi în funcţia de judecător la judecătorii, prin decret al preşedintelui României, la propunerea Secţiei CSM.

Printre cei 14 judecători care solicită să devină procurori se află şi Laurenţiu Beşu, care este magistrat la Tribunalul Bucureşti şi solicită să fie numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Audierea acestuia este programată marţi, la ora 12:00.

Beșu a făcut dezvăluiri despre Curtea de Apel

În documentarul „Justiţie capturată", judecătorul Laurenţiu Beşu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel Bucureşti, instanţă unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.

Astfel, Laurenţiu Beşu declară că, după ce a venit la Curtea de Apel Bucureşti, noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să mai facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupţie.

„Am fost abordat de preşedinta Tribunalului Giurgiu, care mi-a propus să merg la Curtea de Apel Bucureşti, că s-a sunat de la Curte şi acum este momentul să iau o decizie, să mă gândesc şi să-i spun în aceeaşi zi. M-am gândit şi am zis că da, este o decizie bună să promovez. Intervine şi această stagnare în profesie şi te gândeşti să evoluezi. Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II-a, erau nedumeriţi de sosirea mea acolo. Ulterior, au apărut discuţii cu colegii de la Curte, care mi-au spus: 'Vezi că tu aveai un dosar acolo şi, din ce ştim noi, se cam practică ca în dosarele delicate să se mai producă schimbări ale componenţei completului'. Şi atunci mi-am dat seama că aveam pe rol la Tribunalul Giurgiu dosarul domnului doctor Beuran. (...) Nu mi-am pus problema că există o legătură între presupusa promovare şi un anumit dosar. Unii colegi, care sunt mai vechi acolo (la Curtea de Apel - n.r.) m-au asigurat că 'fii sigur că există o legătură'. Dosarul a fost soluţionat de un alt coleg, cu o soluţie de achitare. Nu comentăm soluţiile colegilor. S-a formulat cale de atac, la Curtea de Apel Bucureşti, şi a rămas soluţia de achitare", afirma judecătorul Beşu.

Ulterior, spune Laurenţiu Beşu, delegarea sa la Curtea de Apel Bucureşti a fost prelungită de mai multe ori, până în primăvara acestui an, când a intrat într-un complet care avea pe rol o contestaţie în dosarul lui Niculae Bădălău. La judecarea contestaţiei, el a avut o opinie diferită de colegul din complet, iar la scurt timp a fost anunţat de şeful de secţie de la CAB că nu i se va mai prelungi delegarea. 

Sursa: Agerpres

