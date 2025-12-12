Șefii ANPC, trimiși în judecată de DNA Timișoara. Paul Anghel: „Voi dovedi adevărul în fața instanței”

Paul Anghel, director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul ANPC a anunţat, vineri, pe Facebook, că a fost trimis în judecată de DNA, alături de alţi colegi din cadrul ANPC.

El a mai transmis că va dovedi adevărul în faţa instanţei de judecată, deoarece consideră că nu este vinovat de faptele pentru care este acuzat.

”Având în vedere faptul că în cauza instrumentată de către Direcţia Naţională Anticorupţie structura teritorială Timişoara s-a dispus trimiterea în judecată a mea precum si a altora din cadrul conducerii ANPC, fac urmatoarele precizări publice: Ţinând seama că prin încheierea pronunţată de către Curtea de Apel Bucureşti dreptul de a exercita funcţia a fost păstrat şi nu s-a considerat a fi o văduvire a interesului public, trebuie să avem în vedere că în ipoteza în care intervine achitarea inculpatului tot statul român este cel care trebuie să plătească atât prejudiciile de imagine cat şi prejudiciile materiale pricinuite de o trimitere în judecată pe care o consideram injustă. Injusteţea măsurii este dată chiar de propriile probe pe care parchetul DNA şi-a construit rechizitoriul. Prezumpţia de nevinovăţie nu este doar un principiu juridic. Este o formă de dreptate care ţine oamenii drepţi atunci când sunt puşi la încercare”, a scris, vineri, Paul Anghel, pe Facebook.

Directorul general din cadrul ANPC a precizat că nu se consideră vinovat de acuzaţiile care i se aduc şi că va dovedi acest lucru în faţa instanţei de judecată.

“Astăzi sunt trimis în judecată pentru fapte de care nu mă consider vinovat. Nu mă ascund şi nu fug. Voi dovedi adevărul în faţa instanţei, cu fruntea sus. De aproape o viaţă sunt în slujba protecţiei consumatorilor. Pentru mine nu a fost o funcţie, ci o misiune. Le-am spus mereu colegilor mei că suntem o familie — iar anii, nopţile şi luptele duse împreună sunt dovada acestui lucru. Este familia mea şi va rămâne aşa. Ştiu că am deranjat interese mari. Nu „poate”, ci sigur. Şi ştiu că acest lucru a cântărit atunci când s-a decis înlăturarea mea, fie şi temporară, dintr-un sistem care, prin munca noastră, a făcut bine oamenilor. Nu îmi este teamă.Pentru că ştiu că Dumnezeu este cu mine. Dacă am greşit, voi avea puterea să recunosc. Iar dacă se va dovedi că nu, mă voi întoarce acolo unde am muncit cu credinţă — într-un sistem pe care îl iubesc şi prin care v-am protejat”, a mai scris Paul Anghel.

Potrivit unui comunicat transmis de DNA la momentul declanşării anchetei, inculpaţi în dosar sunt:

- HOTCA SEBASTIAN IOAN, la data faptei vicepreşedinte al Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), cu atribuţii de preşedinte, pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;

- PAUL ANGHEL-SILVIU, director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru comiterea infracţiunii de şantaj.

Conform anchetatorilor, în perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025, Hotca Sebastian Ioan, la instigarea lui Nedelcea Constantin Flavius, secretar de stat în Ministerul Economiei, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcţia de conducere deţinută la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş – Severin, într-o altă funcţie de conducere în cadrul A.N.P.C., prin încălcarea dispoziţiilor art. 507 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituţiei.

”Cu toate că ocupase funcţia de comisar şef adjunct al Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş – Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (02.10 – 29.11.2024), o lună (02.12.2024 – 31.12.2024), şase luni (09.01.2025 – 08.07.2025), din funcţia de conducere respectivă pe o funcţie de şef serviciu în cadrul A.N.P.C. În fapt, mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituţiei, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcţia respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 şi care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora”, explica DNA.

La data de 29 august 2024, Paul Anghel, în calitate de director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul A.N.P.C., cu sprijinul unei alte persoane din cadrul A.N.P.C., ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin ameninţări, intimidări şi presiuni pentru ca aceasta să renunţe la funcţia deţinută şi să rămână în concediul pentru creşterea copilului.

”Ulterior, la data de 08 septembrie 2025, inculpatul Nedelcea Constantin Flavius, care ar fi decis să colaboreze cu organele de urmărire penală pentru aflarea întregului adevăr în cauză, ar fi avertizat pe unul dintre posibilii participanţi, în scopul îngreunării cercetărilor”, relatau anchetatorii.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Hotca şi Anghel trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoana vătămată menţionată în ordonanţele de dispunere a controlului judiciar; să nu desfăşoare activitatea/atribuţiile corespunzătoare funcţiei de preşedinte al A.N.P.C., respectiv director general în cadrul A.N.P.C., în exercitarea cărora ar fi comis infracţiunile.

Ultima dintre prevederi a fost înlăturată prin decizia judecătorilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













