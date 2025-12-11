Extrageri Loto joi, 11 decembrie 2025. Report de peste 8,27 milioane de euro la Joker, categoria I

Loteria Română organizează joi, 11 decembrie, noi trageri Loto, după ce la extragerile speciale de Moș Nicolae au fost acordate peste 32.100 de câștiguri, în valoare de peste 2,59 milioane de lei.

Rezultatele loto din 11 decembrie 2025



Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6/49:

Report de peste 42,12 milioane de lei la Joker, categoria I

La Loto 6/49 se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,07 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,42 milioane de lei (peste 869.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 42,12 milioane de lei (peste 8,27 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 132.000 de lei (peste 25.900 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 401.800 de lei (peste 78.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1 milion de lei (peste 197.200 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 101.100 de lei (peste 19.800 de euro).

