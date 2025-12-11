Extrageri Loto joi, 11 decembrie 2025. Report de peste 8,27 milioane de euro la Joker, categoria I

Stiri actuale
11-12-2025 | 11:42
loto

Loteria Română organizează joi, 11 decembrie, noi trageri Loto, după ce la extragerile speciale de Moș Nicolae au fost acordate peste 32.100 de câștiguri, în valoare de peste 2,59 milioane de lei.

autor
Știrile PRO TV

Rezultatele loto din 11 decembrie 2025

Joker:
Noroc Plus:
Loto 5/40:
Super Noroc:
Noroc:
Loto 6/49:

Report de peste 42,12 milioane de lei la Joker, categoria I

La Loto 6/49 se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,07 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,42 milioane de lei (peste 869.300 de euro).

Citește și
loto
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40, Joker, duminică, 7 decembrie. Care sunt numerele câștigătoare

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 42,12 milioane de lei (peste 8,27 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 132.000 de lei (peste 25.900 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 401.800 de lei (peste 78.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1 milion de lei (peste 197.200 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 101.100 de lei (peste 19.800 de euro).

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Sursa:

Etichete: loto,

Dată publicare: 11-12-2025 11:40

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
O femeie a câștigat la loto 120 de milioane de euro și într-un an a rămas cu mai puțin de jumătate. Ce a făcut cu banii
Stiri Diverse
O femeie a câștigat la loto 120 de milioane de euro și într-un an a rămas cu mai puțin de jumătate. Ce a făcut cu banii

O femeie de 78 de ani din Norvegia a câștigat un jackpot la Euromillions în 2024, premiul fiind de 120 de milioane de euro. În mai puțin de un an, situație ei financiară s-a schimbat dramatic. Ea a pierdut mai mult de jumătate din sumă.

Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40, Joker, duminică, 7 decembrie. Care sunt numerele câștigătoare
Stiri actuale
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40, Joker, duminică, 7 decembrie. Care sunt numerele câștigătoare

Loteria Română a suplimentat cu 175.000 de lei fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, la Tragerile Speciale Loto de Moş Nicolae care au avut loc duminică, 7 decembrie 2025.

Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, joi, 4 decembrie. Premiu de peste 8 milioane de euro la Joker
Loto 6/49
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, joi, 4 decembrie. Premiu de peste 8 milioane de euro la Joker

Joi, 4 decembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Recomandări
Prima reacţie a CSM după ancheta Recorder: Amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti
Stiri actuale
Prima reacţie a CSM după ancheta Recorder: Amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţine că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie.

Lavrov susține că Rusia și SUA au rezolvat „neînțelegerile” privind Ucraina după întâlnirea Putin–Witkoff
Stiri externe
Lavrov susține că Rusia și SUA au rezolvat „neînțelegerile” privind Ucraina după întâlnirea Putin–Witkoff

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat joi că toate "neînţelegerile" cu Statele Unite în privinţa Ucrainei au fost rezolvate în urma unei întâlniri de la începutul acestei luni între Vladimir Putin şi Steve Witkoff, relatează Reuters.

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 Decembrie 2025

03:38:48

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28