Români care tâlhăreau bolnavi în Italia, în arest la domiciliu. Au comis zeci de fapte înainte să fie prinși

Stiri Diverse
12-12-2025 | 17:21
×
Codul embed a fost copiat

Doi români, membri ai unei bande de hoți din buzunare, au fost arestați în Italia. Suspecții jefuiau bătrâni și bolnavi de la un spital din apropiere de Roma.

autor
Alexandra Clej

Anchetatorii i-au prins după ce au primit zeci de plângeri de la persoane din aceeași zonă.

Cei doi români, în vârstă de 37 și 53 de ani, profitau de vulnerabilitatea pacienților aflați în zona unui spital dintr-un oraș din apropiere de Roma.

Majoritatea erau acolo pentru controale medicale sau tratamente, așa că cei doi hoți se apropiau rapid de victime, le împingeau și le smulgeau portofelele.

După fiecare furt, mergeau imediat la cel mai apropiat bancomat pentru a retrage sumele de bani de pe cârduri, înainte de a fi blocate. La spital ajungeau de obicei cu mașini închiriate, spun anchetatorii, ajutați și de alți complici.

Citește și
casa italia cuplu americani
Descoperirea făcută de un cuplu de americani care au cumpărat un conac vechi de 140.000 de euro în Italia | FOTO

Anchetatorii au ajuns la suspecți după ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă.

Cei doi bărbați se află acum în arest la domiciliu și sunt acuzați de furt calificat, însușirea de bunuri furate și utilizare frauduloasă a cardurilor de credit.

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, italia, hoți, talharie,

Dată publicare: 12-12-2025 17:21

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
Zelenski se întâlneşte cu Papa la Roma. Preşedintele ucrainean pregăteşte o propunere revizuită a planului Trump pentru pace
Stiri externe
Zelenski se întâlneşte cu Papa la Roma. Preşedintele ucrainean pregăteşte o propunere revizuită a planului Trump pentru pace

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care-şi continuă în Italia un turneu la aliaţii europeni, urmează să trimită marţi seara, la Washington, propunerea sa revizuită a planului Trump în vederea opririi Războiului din Ucraina.

Descoperirea făcută de un cuplu de americani care au cumpărat un conac vechi de 140.000 de euro în Italia | FOTO
Stiri Diverse
Descoperirea făcută de un cuplu de americani care au cumpărat un conac vechi de 140.000 de euro în Italia | FOTO

Programele de vâncare a caselor cu un euro — proprietăți în orașe idilice — sunt o cale bine stabilită și, în mare parte, de succes pentru vânătorii de chilipiruri.

Un bărbat fără loc de muncă s-a deghizat în mama sa moartă ca să-i încaseze pensia. Îi ținea cadavrul de trei ani în dulap
Stiri externe
Un bărbat fără loc de muncă s-a deghizat în mama sa moartă ca să-i încaseze pensia. Îi ținea cadavrul de trei ani în dulap

Un bărbat de 57 de ani din Italia s-a dat drept mama sa moartă pentru a-i lua pensia.

O familie care trăia izolată într-o pădure din Italia a rămas fără cei trei copii după ce au fost preluați de autorități
Stiri externe
O familie care trăia izolată într-o pădure din Italia a rămas fără cei trei copii după ce au fost preluați de autorități

Viața liniștită a unei familii de cinci membri, care locuia în pădurile din Abruzzo, Italia, alături de cai, măgari și găini, s-a schimbat brusc după ce instanța a decis să retragă copiii și să îi plaseze în sistemul de protecție.

Italia primeşte prima creştere de rating Moody’s după 23 de ani. Stabilitatea politică sub Meloni schimbă perspectiva
Stiri externe
Italia primeşte prima creştere de rating Moody’s după 23 de ani. Stabilitatea politică sub Meloni schimbă perspectiva

Italia a obţinut vineri prima revizuire în creştere a ratingului din partea agenţiei de evaluare financiară Moody's din ultimii peste 23 de ani.

Recomandări
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că toate aspectele care au apărut în discuţie în urma documentarului Recorder ”par grave”, cel puţin în modul în care au fost prezentate, şi ar trebui verificate. 

Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
Stiri externe
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani

Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană anul viitor potrivit unei propuneri susținute de Bruxelles în cadrul negocierilor privind încheierea războiului declanșat de Rusia, scrie Financial Times.

Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU
Stiri Justitie
Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat într-un interviu pentru știrileprotv.ro că persoanele care au vorbit despre problemele din sistemul judiciar nu trebuie să fie sancționate.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Decembrie 2025

51:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28