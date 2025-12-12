Români care tâlhăreau bolnavi în Italia, în arest la domiciliu. Au comis zeci de fapte înainte să fie prinși

Doi români, membri ai unei bande de hoți din buzunare, au fost arestați în Italia. Suspecții jefuiau bătrâni și bolnavi de la un spital din apropiere de Roma.

Anchetatorii i-au prins după ce au primit zeci de plângeri de la persoane din aceeași zonă.

Cei doi români, în vârstă de 37 și 53 de ani, profitau de vulnerabilitatea pacienților aflați în zona unui spital dintr-un oraș din apropiere de Roma.

Majoritatea erau acolo pentru controale medicale sau tratamente, așa că cei doi hoți se apropiau rapid de victime, le împingeau și le smulgeau portofelele.

După fiecare furt, mergeau imediat la cel mai apropiat bancomat pentru a retrage sumele de bani de pe cârduri, înainte de a fi blocate. La spital ajungeau de obicei cu mașini închiriate, spun anchetatorii, ajutați și de alți complici.

Anchetatorii au ajuns la suspecți după ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă.

Cei doi bărbați se află acum în arest la domiciliu și sunt acuzați de furt calificat, însușirea de bunuri furate și utilizare frauduloasă a cardurilor de credit.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













