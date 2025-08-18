Ghebe - cum să le alegi, să le gătești și să te bucuri de gustul lor unic. Rețete savuroase din bucătăria românească

18-08-2025 | 13:04
ghebe
Ghebele, ciuperci apreciate în bucătăria românească, se remarcă prin aroma lor intensă și versatilitatea în preparate. De la tocănițe și mâncăruri tradiționale, până la conserve pentru iarnă, aceste ciuperci aduc un gust autentic și bogat în farfurie.

Anca Lupescu

Dacă există condițiile potrivite, poți culege o mulțime de ghebe, însă totul ține de momentul potrivit. Iată tot ce trebui să știi despre ghebe.

Ce sunt ghebele

Ghebele (Armillaria mellea) sunt un tip de ciuperci comestibile care cresc în grupuri pe copaci, buturugi sau rădăcini. Ghebele se găsesc în Europa, America de Nord și Asia și sunt considerate o delicatesă în unele culturi.

Ghebele au o aromă complexă, pământie, ușor de nucă și subtil dulce. Sunt bogate în proteine, vitamine și minerale, inclusiv potasiu, fier și cupru. Ghebele au fost folosite în scopuri medicinale de secole și se consideră că au proprietăți antiinflamatorii, antioxidante și de stimulare a imunității.

Cum să identifici ghebele în mod corect

Există peste 30 de specii din genul Armillaria. Multe dintre acestea sunt imposibil de deosebit fără un micolog experimentat și un microscop performant.

Ghebele cresc rapid și, pe măsură ce se dezvoltă, forma, culoarea și textura lor se schimbă repede. Acest lucru face ca identificarea sigură să fie dificilă pentru cei care sunt la început în recunoașterea ciupercilor. 

La ce să te uiți ca să identifici ghebele:

Apare mai întâi sub formă de butonași rotunzi, crescând rapid până la 5–15 cm diametru când se deschide complet. Culoarea este cel mai adesea galben-miere, dar poate varia spre maroniu-roșcat sau alte nuanțe intermediare; o trăsătură constantă, prezentă la toate exemplarele, cu excepția celor foarte bătrâne și decolorate, este o zonă mai închisă la mijloc, formată din solzi de culoare mai închisă decât restul pălăriei.

Carnea pălăriei este albă și fermă. Inițial, pălăriile au formă convexă adâncă, dar se aplatizează rapid și pot deveni chiar concave (întoarse în sus), dezvoltând margini ondulate și striate pe măsură ce cresc.

Pericolul ghebelor false și cum să le eviți

Trebuie să fii 100% sigur de identitatea oricărei ciuperci înainte de a o consuma. E ușor să confuzi ghebele cu ghebele false. Aceste specii sunt periculoase și trebuiesc evitate:

· Amanita phalloides

· Galerina marginata

· Hypholoma sp., dintre Hypholoma fasciculare (gheba pucioasă) și H. sublateritium (gheba cărămizie) – amândouă fiind considerate ghebe false.

Printre simptomele intoxicației cu Hypholoma sublateritium se numără vomă, diaree, hemoliză și efect cancerigen. Anumite specii pot avea o comestibisitate diferită în zona în care cresc. Totuși, în Europa, studiile spun că există compuși chimici cu efecte novice asupra organismului.

De asemenea, ghebele trebuie neapărat gătite înainte de a fi consumate, ele fiind toxice în stare crudă.

Iată cu ce poți confunda ghebele:

·Armillaria ostoyae se distinge prin solzii săi de culoare maro închis sau negru, iar partea inferioară a inelului persistent are, de asemenea, nuanțe întunecate, fără galbenul caracteristic lui A. mellea.

·Armillaria tabescens, cunoscută și ca „gheba fără inel”, seamănă mult cu A. mellea, dar nu prezintă inel pe picior, iar lamelele capătă o nuanță maroniu-roz pe măsură ce ciuperca se maturizează.

·Armillaria gallica are un picior cu bază bulburoasă și un inel efemer, fin, asemănător unei pânze de păianjen, care la maturitate rămâne doar sub forma unei zone inelare gălbui.

·Pholiota squarrosa are o culoare apropiată, fiind acoperită cu solzi, menține o margine înrolată, lamelele se colorează uniform ruginiu-maroniu, iar sporulația este maro-gri; gustul și mirosul sunt asemănătoare cu cele de ridiche.

Când și unde se găsesc ghebele în natură

Ghebele se găsesc toamna și sunt ciuperci saprofit sau parazite care cresc în păduri, pe lemnul viu sau mort al speciilor de foioase sau conifere.

Le vei găsi adesea în tufe bogate formate din mai multe exemplare. Ghebele au nevoie de temperatură și umezeală, așa că vor apărea abia după ce a plouat suficient încât să nu fie secetă.

Proprietățile nutriționale ale ghebelor

Armillaria mellea conține niveluri ridicate de polizaharide cu acțiune anti-îmbătrânire, imunomodulatoare și anti-vertij. În plus, analogii nucleozidici joacă un rol în unele dintre funcțiile lui A. mellea, iar mai multe compuși indolici au fost izolați, inclusiv triptamina, L-triptofanul și serotonina, corpurile fructifere de A. mellea conținând 2,207 mg serotonină la 100 g greutate uscată.

Valori nutriționale (per 30g de ghebe):

· Energie: 105 kJ / 25 kcal

· Grăsimi totale: 0,7 g

◦ Acizi grași saturați: 0 g

· Carbohidrați disponibili: 2,45 g

◦ Zaharuri totale: 0 g

· Proteine totale: 1,8 g

· Sare: 0 g

Beneficiile ghebelor pentru sănătate

Sursă sănătoasă de proteine și vitamine naturale

Doar 30 de grame de ghebe conțin până la 4 g proteine. De asemenea, acestea conțin vitamina C, esențială în metabolismul proteinelor și componentă necesară pentru țesuturile conjunctivem conform mushroomnutrition.

Sursă de fibre alimentare

Fibrele alimentare, în acest caz partea nedigerabilă a ciupercilor, au un rol important în menținerea sănătății sistemului digestiv. 30 de grame de ghebe furnizează aproximativ 1 g de fibre.

Conțin minerale esențiale

·Calciu: aprox. 40 mg/30 g, necesar pentru menținerea sănătății oaselor și dinților.

·Fier: aprox. 0,9 mg/30 g, esențial pentru formarea hemoglobinei și transportul oxigenului.

·Sodiu: contribuie la echilibrul electrolitic al organismului și este important pentru funcția musculară și nervoasă.

Bogate în antioxidanți

Antioxidanții din ghebe încetinesc degradarea celulelor sănătoase, contribuind la regenerarea corectă a organismului.

Cum se prepară ghebele pentru consum în siguranță

Ghebele trebuie gătite pentru a fi consumate în siguranță.. Consumată crudă sau insuficient gătită poate provoca un efect diuretic puternic și poate deveni otrăvitoare.

Ca să mănânci ghebe în siguranță, acestea trebuie fierte cel puțin 20 de minute. Pentru că o găsești în grupuri mari, această ciupercă poate fi perfectă pentru a fi conservată în preparate precum tocane sau zacuscă.

De la ghebe se folosește doar pălăria, pentru că piciorul este fibros și nu se poate mânca. În timpul fierberii, eliberează un miros neplăcut.

Apa în care se fierb ghebele devine neagră și trebuie aruncată și apoi schimbată.

Rețete tradiționale cu ghebe

Zacuscă de ghebe

Ingrediente:

· 1,5 kg ghebe fierte și date la robot

· 250g ghebe fierte și tăiate grosier

· 1 kg ceapă curățată și tocată la robot

· 1 kg gogoșari curățați și tocați

· 250 g kg ardei capia tocați

· 200 g pastă de tomate

· 5 foi de dafin

· 2 linguri sare

· ½ lingură fulgi chilli

· 400 g ulei

Mod de preparare:

Spală borcanele și sterilizează-le în cuptorul cu microunde (4 minute) sau în cuptorul aragazului (15 minute).

Curăță ghebele de impurități, spală-le în mai multe ape și fierbe-le până se lasă la fundul oalei. Strecoară-le și clătește-le cu apă rece. Într-un ceaun mare, încinge uleiul și adaugă ceapa. Călește până devine sticloasă cu margini aurii.

Pune gogoșarii și ardeii, lasă să fiarbă la foc potrivit.

După o oră, adaugă sarea și foile de dafin. Toacă ghebele la robot, păstrând 250 g mai mari, pentru textură. Adaugă-le peste ceapă și ardei și fierbe încă 35–40 minute la foc mic.

Încorporează pasta de tomate și fulgii de ardei iute. Lasă pe foc încă 20 de minute, amestecând din când în când. Umple borcanele fierbinți, înfiletează capacele și întoarce-le cu gura în jos sub o pătură până a doua zi.

Tocăniță de ghebe

Ingrediente:

· 2 kg ghebe

· 1 ardei gras

· 1 ceapă roșie

· 2 căței usturoi

· 3 linguri ulei

· 3 linguri sos de roșii

· Sare, piper

· Pătrunjel verde tocat

Mod de preparare:

Curăță ghebele, taie codițele tari, spală-le și opărește-le în apă clocotită. Scurge-le într-o sită.

Încinge uleiul într-un vas, adaugă ceapa tocată și ardeiul cuburi. Călește până se înmoaie ușor.

Adaugă usturoiul pisat și lasă câteva secunde să elibereze aroma. Pune ghebele scurse și amestecă. Toarnă apă cât să le acopere, condimentează cu sare și piper și fierbe la foc mic.

Când lichidul scade, adaugă sosul de roșii și continuă fierberea până capătă consistență de tocană.

Presară pătrunjel verde tocat înainte de servire.

Ciulama de ghebe

Ingrediente:

· 300 g ghebe

· 100 g smântână

· 1 lingură făină

· Sare, piper

· 2 căței usturoi

· 1 ceapă

· Ulei

Mod de preparare:

Fierbe ghebele curățate în apă cu sare, apoi scurge-le.

Într-o cratiță, încinge uleiul și călește ceapa tocată și usturoiul. Dizolvă făina în puțină apă și toarn-o peste ceapă, amestecând continuu.

Când sosul are consistența smântânii, adaugă ghebele fierte și smântâna. Fierbe la foc mic 5–10 minute, amestecând să nu se prindă. Potrivește de sare și piper, apoi asezonează cu mărar tocat. Servește cu mămăliguță.

