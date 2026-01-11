Marea Britanie și Germania discută despre prezența forțelor NATO în Groenlanda pentru a calma amenințarea SUA (Bloomberg)

Un grup de țări europene, condus de Marea Britanie și Germania, discută planuri de consolidare a prezenței militare în Groenlanda pentru a-i arăta lui Donald Trump că Europa ia în serios securitatea Arcticii, a raportat duminică Bloomberg.

Germania va propune înființarea unei misiuni comune NATO pentru protejarea regiunii arctice, a adăugat raportul Bloomberg, citând persoane familiarizate cu planurile, potrivit Reuters.

Mai mult, țările membre NATO poartă discuţii "constructive" privind Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, a cărui achiziţie este vizată de administraţia Trump, a declarat duminică, la o conferinţă pe tema apărării desfăşurată în Suedia, comandantul suprem al forţelor aliate din Europa, americanul Alexus Grynkewich.

Oficialul a subliniat importanţa strategică tot mai mare a Arcticii, pe măsură ce gheaţa se retrage şi accesul în zonă devine mai uşor. "Am văzut nave chineze patrulând împreună cu Rusia, nu numai de-a lungul coastei nordice a Rusiei, ci şi la nord de Alaska, în apropierea Canadei şi în alte locuri (...), iar acest lucru nu are scopuri paşnice, ei nu studiază focile şi urşii polari", a insistat Grynkewich, citat de AFP.

El a precizat că în cadrul Consiliului Atlanticului de Nord se desfăşoară discuţii constructive despre Groenlanda şi a subliniat că "cel mai important lucru este ca membrii Alianţei, care colaborează de atâţia ani, să discute şi să lucreze împreună pentru a rezolva aceste probleme spinoase". De asemenea, Grynkewich a spus că, deşi nu există o ameninţare imediată la adresa NATO, regiunea arctică câştigă tot mai multă importanţă strategică.

Între timp, Germania şi Danemarca se pregătesc să trimită delegaţii în Statele Unite pentru discuţii cu oficiali americani. Ministrul german de externe, Johann Wadephul, va avea întâlniri luni la Washington cu secretarul de stat american, Marco Rubio. În drum spre Washington, el a făcut o escală la Reykjavik, unde a discutat despre "provocările strategice ale Regiunii Nordice" împreună cu şefa diplomaţiei islandeze, notează Agerpres.

La rândul său, ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, va discuta săptămâna viitoare cu secretarul de stat american, Marco Rubio, despre Groenlanda şi securitatea arctică, a confirmat şefa guvernului danez, Mette Frederiksen. Ea nu a specificat locul sau data exactă a întâlnirii, relatează dpa.

