Ce se va întâmpla de la 31 martie, după eliminarea plafonării la gaze. Bogdan Ivan are „mare încredere"

11-01-2026 | 21:43
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, afirmă că are „mare încredere” că eliminarea schemei de compensare pentru gazele naturale, de la 1 aprilie, nu va duce la creșteri de prețuri.

Mihai Niculescu

Oficialul susține că, în prezent, există oferte pe piață chiar sub nivelul prețului plafonat și că autoritățile sunt pregătite să intervină doar în situații excepționale, generate de evoluții externe.

„Am început încă de anul trecut, în septembrie, o gândire în care la 31 martie, când se termină această schemă de plafonare, România să nu sufere un şoc la fel ca şi în cazul energiei electrice să aibă o creştere abruptă a preţului la gazele naturale. În momentul de faţă, după ce am setat aceste lucruri în întreaga piaţă, avem oferte din piaţă şi sub preţul plafonat astăzi şi am mare încredere că în momentul în care am făcut organizarea pentru data de 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri”, a declarat Bogdan Ivan, într-o intervenție la Digi 24, conform news.ro.

Ministrul a precizat că autoritățile au în vedere și un scenariu de rezervă, în cazul unor perturbări pe piețele internaționale sau regionale ale gazelor naturale. Într-o asemenea situație, plafonarea ar putea fi ajustată treptat, pe o perioadă de încă un an.

„În situaţia puţin probabilă că vor exista perturbaţii pe piaţa internaţională, pe piaţa regională, în materie de gaze, am pregătit alternativa, cea în care să avem reducere graduală a acestui plafon timp de un an de zile, până în 2027, pentru a proteja persoanele fizice şi companiile de o creştere bruscă a preţurilor la gaze naturale, aşa că, în cel mai rău caz, vom avea o prelungire de un an de zile, o reducere graduală a acestui plafon dar în mod normal astăzi avem oferte sub preţul plafonat”, a adăugat Bogdan Ivan.

Bogdan Gruia Ivan
Bogdan Ivan: Gazele nu se scumpesc. La energie electrică lucrăm să scădem preţul la consumatorul final

