Bilanțul morților la protestele din Iran a ajuns la peste 500. Donald Trump: „SUA sunt gata să ajute"

Tulburările din Iran au provocat moartea a peste 500 de persoane, a susţinut duminică o asociaţie pentru drepturile omului, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Conform celei mai recente statistici bazate pe informaţii furnizate de activişti din Iran şi din afara ţării, organizaţia pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a declarat că a recenzat moartea a 490 de protestatari şi 48 de membri ai forţelor de securitate, precum şi arestarea a peste 10.600 de persoane.

Organizațiile pentru drepturile omului prezintă bilanțul

Reuters nu a putut verifica în mod independent aceste numere.

Preşedintele SUA, Donald Trump, urmează să fie informat marţi de către înalţi oficiali din administraţia sa cu privire la opţiunile specifice de răspuns la protestele din Iran, a relatat duminică Wall Street Journal, citând oficiali americani, mai scrie Reuters.

Întâlnirea va fi o discuţie despre posibile măsuri viitoare, inclusiv lovituri militare, desfăşurarea de arme cibernetice secrete împotriva obiectivelor militare şi civile iraniene, impunerea de sancţiuni suplimentare asupra guvernului iranian şi stimularea surselor online antiguvernamentale, a scris publicaţia.

Trump transmite mesaje de susținere protestatarilor

Casa Albă a declarat că nu are niciun comentariu cu privire la acest articol.

Trump, care a ameninţat în repetate rânduri în ultimele zile că va interveni în Iran de partea protestatarilor, a postat sâmbătă pe reţelele de socializare: „Iranul se îndreaptă spre LIBERTATE, poate ca niciodată până acum. SUA sunt gata să ajute!!!".

