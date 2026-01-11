Efectele aerului rece de la Polul Nord resimțite deja în România. Gerul devine și mai aprig în zilele următoare

Stiri actuale
11-01-2026 | 19:10
×
Codul embed a fost copiat

Gerul a cuprins întreaga țară și devine și mai aprig în zilele următoare. Au fost -18 grade în Satu Mare, duminică dimineața, dar vom avea și -20, spun meteorologii.

autor
Alexia Enescu,  Călin Ardelean ,  Iulia Ciuhu,  Kristian Kosa

În Botoșani, cinci oameni fără adăpost au fost duși la spital pentru investigații medicale. Iar în Moldova, familiile sărmane sunt ajutate cu lemne de foc.

În Botoșani, azi-noapte, la -12 grade Celsius, oamenii fără adăpost au fost găsiți zgribuliți în subsoluri.

Reporter: Cum vă încălziți aici?
Bărbat: Am și mâncare de la oameni, o duc bine, nu o duc rău.

Dorina Lupu, purtător de cuvânt ISU Botoșani: „Odată identificate, persoanele sunt duse la unitățile de primire urgențe pentru a li se evalua starea de sănătate”.

Citește și
Volodimir Zelenski
Zelenski acuză „teroarea rusească deliberată şi cinică împotriva poporului”, care s-a folosit de ger

De la spital, sărmanii au fost duși la locurile de cazare ale primăriei.

La Iași unde au fost și -8 grade, asociația părintelelui Dan Damaschin a adus lemne familiilor nevoiașe. O mamă cu 6 copii și o bunică singură, cu un nepot, au acum cu ce să se încălzească.

Mama: "Nu mai avem decât niște scânduri. Ușa nu se închide."

Dan Damaschin, fondatorul asociației: "Avem sute de familii care nu își permit lemnul pentru încălzire, în special familii cu copii mici. Copiii dacă nu au minime grade ajung la Urgențe".

Cele mai mici temperaturi au fost înregistrate în nord-vestul țării. La Satu Mare -18, la Oradea -16, la Sighetu Marmației -13. Dar gerul a mușcat și în alte zone. Au fost -10 la Cluj-Napoca și -8 la Timisoara.

Bărbat: "Ne mișcăm așa... și mai bem un pahar de horincă."

În Suceava, 23 de vaci de la o fermă au căzut în apa înghețată a unui iaz după ce pojghița s-a spart sub ele. Pompierii le-au scos, cu greu, însă una dintre vite a murit.

Crișul Repede a înghețat pe aproape trei sferturi din lățime. Încă o zi de ger și va fi pod de gheață.

Localnic: "În 80 și ceva, atunci am trecut Crișul pe gheață."

Cei care și-au scos câinii la plimbare pe mal și-au echipat animalele cât mai bine.

Gerul continuă și în zilele următoare.

Narcis Maier, șef prognoză Stația Meteo Cluj: "Toată jumătatea de Nord a țării va fi cu ger, vom avea temperaturi cuprinse între -15 și -10 grade în general. Vom avea temperaturi și mai scăzute, mai ales în zonele depresionare putând să coboare până spre -18 chiar -20 de grade. Vom avea ger și luni dimineața, marți dimineața până miercuri dimineața."

Aerul rece venit de la Polul Nord cuprinde România la începutul acestei săptămâni, iar apoi se retrage treptat. Scăpăm de ger abia joi, 15 ianuarie.

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, ger, aer, rece,

Dată publicare: 11-01-2026 19:07

Articol recomandat de sport.ro
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Citește și...
ANM a emis o nouă prognoză. Cât mai ține gerul în România. Temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius
Vremea
ANM a emis o nouă prognoză. Cât mai ține gerul în România. Temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius

Vremea va fi deosebit de rece până în jurul datei de 15 ianuarie, cu ger în unele zone ale ţării, ninsori, ceaţă şi depuneri de chiciură, iar temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de ANM.

Zelenski acuză „teroarea rusească deliberată şi cinică împotriva poporului”, care s-a folosit de ger
Stiri externe
Zelenski acuză „teroarea rusească deliberată şi cinică împotriva poporului”, care s-a folosit de ger

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat duminică Rusia de teroare țintită împotriva populației civile, în contextul intensificării atacurilor aeriene din ultima săptămână.

Vremea azi, 11 ianuarie. Va fi ger în toată țara. Temperaturile ajung și la - 9 grade. Zonele unde va ninge
Vremea
Vremea azi, 11 ianuarie. Va fi ger în toată țara. Temperaturile ajung și la - 9 grade. Zonele unde va ninge

Duminică se face foarte frig în toată țara. Atmosfera se menține închisă și o să ningă în multe zone.

Recomandări
Nicușor Dan a promulgat legea stagiului militar voluntar. Ce salariu vor primii absolvenții după finalizarea cursului
Stiri Politice
Nicușor Dan a promulgat legea stagiului militar voluntar. Ce salariu vor primii absolvenții după finalizarea cursului

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care introduce stagiul militar voluntar pentru femeile și bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani.

Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri
Stiri actuale
Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri

Banii obținuți din impozitele şi taxele majorate pe clădiri terenuri și autovehicule vor rămâne la primării. În schimb, Guvernul va împărți mai puțini bani în teritoriu.

Iranul, mesaj de amenințare pentru „delirantul” Trump. La Casa Albă, planul de atac ar fi ajuns deja pe biroul președintelui
Stiri externe
Iranul, mesaj de amenințare pentru „delirantul” Trump. La Casa Albă, planul de atac ar fi ajuns deja pe biroul președintelui

În Iran, mii de oameni continuă să conteste în stradă regimul ayatollahilor în ciuda represiunii brutale. Un bilanț neoficial indică peste 200 de morți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 11 Ianuarie 2026

02:32:49

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59