Efectele aerului rece de la Polul Nord resimțite deja în România. Gerul devine și mai aprig în zilele următoare

Gerul a cuprins întreaga țară și devine și mai aprig în zilele următoare. Au fost -18 grade în Satu Mare, duminică dimineața, dar vom avea și -20, spun meteorologii.

În Botoșani, cinci oameni fără adăpost au fost duși la spital pentru investigații medicale. Iar în Moldova, familiile sărmane sunt ajutate cu lemne de foc.

În Botoșani, azi-noapte, la -12 grade Celsius, oamenii fără adăpost au fost găsiți zgribuliți în subsoluri.

Reporter: Cum vă încălziți aici?

Bărbat: Am și mâncare de la oameni, o duc bine, nu o duc rău.

Dorina Lupu, purtător de cuvânt ISU Botoșani: „Odată identificate, persoanele sunt duse la unitățile de primire urgențe pentru a li se evalua starea de sănătate”.

De la spital, sărmanii au fost duși la locurile de cazare ale primăriei.

La Iași unde au fost și -8 grade, asociația părintelelui Dan Damaschin a adus lemne familiilor nevoiașe. O mamă cu 6 copii și o bunică singură, cu un nepot, au acum cu ce să se încălzească.

Mama: "Nu mai avem decât niște scânduri. Ușa nu se închide."

Dan Damaschin, fondatorul asociației: "Avem sute de familii care nu își permit lemnul pentru încălzire, în special familii cu copii mici. Copiii dacă nu au minime grade ajung la Urgențe".

Cele mai mici temperaturi au fost înregistrate în nord-vestul țării. La Satu Mare -18, la Oradea -16, la Sighetu Marmației -13. Dar gerul a mușcat și în alte zone. Au fost -10 la Cluj-Napoca și -8 la Timisoara.

Bărbat: "Ne mișcăm așa... și mai bem un pahar de horincă."

În Suceava, 23 de vaci de la o fermă au căzut în apa înghețată a unui iaz după ce pojghița s-a spart sub ele. Pompierii le-au scos, cu greu, însă una dintre vite a murit.

Crișul Repede a înghețat pe aproape trei sferturi din lățime. Încă o zi de ger și va fi pod de gheață.

Localnic: "În 80 și ceva, atunci am trecut Crișul pe gheață."

Cei care și-au scos câinii la plimbare pe mal și-au echipat animalele cât mai bine.

Gerul continuă și în zilele următoare.

Narcis Maier, șef prognoză Stația Meteo Cluj: "Toată jumătatea de Nord a țării va fi cu ger, vom avea temperaturi cuprinse între -15 și -10 grade în general. Vom avea temperaturi și mai scăzute, mai ales în zonele depresionare putând să coboare până spre -18 chiar -20 de grade. Vom avea ger și luni dimineața, marți dimineața până miercuri dimineața."

Aerul rece venit de la Polul Nord cuprinde România la începutul acestei săptămâni, iar apoi se retrage treptat. Scăpăm de ger abia joi, 15 ianuarie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













