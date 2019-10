Seceta aduce și pagubă-n ciuperci. Din ce țări importăm ghebe pentru zacuscă

Lipsa ploilor din ultima perioadă încurcă multe socotelile afacerilor din industria alimentară. De pildă, este grav afectată producția de ciuperci.

Cel mai mult au de suferit producătorii mari, care au încheiat contracte pe piața externă, iar pentru a le onora, au fost nevoiți să aducă ciuperci din Ungaria, Slovacia și Polonia.

Și culegătorii mărunți și-au cam pus pofta-n cui anul acesta, iar zacusca de fasole a luat locul celei de ghebe.

O fabrică din Borșa, județul Maramureș, de exemplu, care trimite ciuperci proaspete, uscate, congelate, dar și bunătăți din ciuperci în Italia a fost nevoită să apeleze la importuri. În acest an, ca să își onoreze comenzile, a importat aproximativ 70% din materia primă din Slovacia, Polonia și din Ungaria.

Proprietar fabrică: „Am importat, am prelucrat și am trimis către clienții finali. Am fi avut nevoie de o cantitate foarte mare, dar am ajuns undeva la 20.000 de kg”.

În alte cazuri, însă, soluția viabilă a fost renunțarea cu totul la un anumit produs pe care nu îl mai pot livra, pe fondul secetei.

Reprezentant fabrică: „Avem un sortiment din carne de porc de mangaliță, în care adăugăm și trufe și anul acesta a fost o problemă pentru că au fost puține și prețul aproape că s-a triplat și am sistat producția din acest pate”.

Chiar dacă s-au resemnat cu gândul că sunt mici șansele să mai găsească ciuperci, culegătorii încă mai scotocesc pădurile.

Culegător: „N-am găsit azi, dar mai venim mâine și o să găsim mai multe. Și dacă n-am găsit mergem acasă."

Lipsa ciupercilor se simte și în cămări. Zacusca de ghebe a fost înlocuită cu cea cu fasole.

Ioana Petruț: „Am fost dimineață la piață să cumpăr legume. Inițial am vrut să facem zacuscă de ciuperci, însă cum nu am găsit, înlocuim ciupercile cu fasolea, iar zilele următoare facem de vinete."

Atât culegătorii cât și comercianții încă mai speră că vor ieși ciuperci după ploile anunțate de meteorologi zilele următoare. Sezonul este însă pe final.

