Interul lui Chivu, remiză spectaculoasă cu Napoli, la Milano. „Nerazzurii” au rămas lideri în Serie A

Formaţia italiană Inter Milano, condusă de românul Cristian Chivu, a terminat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa campioană a Italiei, Napoli, în etapa a 20-a din Serie A.

Inter a deschis scorul în minutul 9, prin Federico Dimarco, care a şutat la colţul lung, din careu. Elevii lui Chivu au dominat jocul, însă Napoli a egalat la prima mare ocazie de gol, când McTominay a înscris din pasa lui Elmas.

În minutul 68 Rrahmani l-a călcat pe Mkhitaryan, în careu, şi, după analiza VAR, arbitrul Daniele Doveri a acordat penalti pentru gazde, eliminându-l şi pe antrenorul napoletan Antonio Conte, pentru proteste.

Hakan Calhanoglu a executat, bară-gol şi echipa lui Chivu prelua conducerea din minutul 73. Campioana nu a renunţat la luptă şi McTominay a egalat din assistul lui Noa Lang, în minutul 81.

Mkhitaryan a lovit bara în minutul 90+2, iar Inter Milano – Napoli s-a încheiat 2-2, primul egal obţinut de Chivu în campionat.

Nerazzurii sunt lideri, cu 43 de puncte, cu trei în faţa lui Milan. Napoli are 39 de puncte şi e pe locul al treilea, notează News.ro.

