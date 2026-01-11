FC Barcelona a câştigat Supercupa Spaniei, după ce a învins-o pe marea rivală Real Madrid. „El Clasico” s-a jucat la Jeddah

FC Barcelona a cucerit Supercupa Spaniei la fotbal, după ce a învins-o pe marea rivală Real Madrid, cu scorul de 3-2 (2-2), duminică seara, în finala desfăşurată la Jeddah (Arabia Saudită).

Catalanii au cucerit trofeul pentru a 16-a oară, iar Real rămâne cu 13 trofee.

Campioana Spaniei a deschis scorul prin brazilianul Raphinha (36), dar finalul primei reprize a fost unul incredibil, cu trei goluri marcate în minutele adiţionale. Vinicius Junior a restabilit egalitatea (45+2), dar polonezul Robert Lewandowski a readus în avantaj echipa blaugrana (45+4). Gonzalo Garcia (45+6) a egalat din nou pentru madrileni.

Golul victoriei a fost marcat de Raphinha (73), catalanii încheind meciul în inferioritate numerică, după eliminarea lui Frenkie De Jong (90+1), pentru un fault la Mbappe.

Nerefăcut după o accidentare, starul francez Kylian Mbappe a fost introdus pe teren doar în min. 76 de antrenorul Realului, Xabi Alonso.

Pe Alinma Stadium din Jeddah, în faţa a 60.326 de spectatori, au evoluat echipele:

FC Barcelona: Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia (Gerard Martin, 83), Alejandro Balde - Frenkie De Jong, Pedri, Fermin Lopez (Dani Olmo, 66) - Lamine Yamal (Ronald Araujo, 90+3), Robert Lewandowski (Ferran Torres, 66), Raphinha (Marcus Rashford, 83).

Real Madrid: Thibaut Courtois - Fede Valverde (Arda Guler, 67), Raul Asencio, Alphonse Tchouameni, Dean Huijsen (David Alaba, 76), Alvaro Carreras - Eduardo Camavinga (Dani Ceballos, 82), Jude Bellingham - Rodrygo, Gonzalo Garcia (Kylian Mbappe, 76), Vinicius Junior (Franco Mastantuono, 82).

Meciul a fost arbitrat de Jose Luis Munuera Montero.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













