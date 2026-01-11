Manchester United, eliminată de Brighton în Cupa Angliei. Meciul s-a terminat cu scorul de 2-1

Echipa Brighton a eliminat duminică, în turul al treilea din Cupa Angliei, formaţia Manchester United, pe care a învins-o cu scorul de 2-1.

Brighton a deschis scorul pe Old Trafford, în minutul 12, prin Brajan Gruda, iar în partea secundă oaspeţii şi-au majorat avantajul prin Danny Welbeck, în minutul 64.

Elevii lui Darren Fletcher nu au reuşit să înscrie decât un singur gol, în minutul 85, prin Benjamin Sesko, iar puştiul de 18 ani Shea Lacey a primit două galbene în decurs de numai trei minute, fiind eliminat în minutul 89.

Brighton s-a impus cu 2-1 şi s-a calificat în 16-imile competiţiei, în timp ce Manchester United rateaza încă un obiectiv anul acesta, după ce a fost eliminată din Cupa Angliei, iar în campionat sunt pe locul 7, la 17 puncte de lider, Arsenal Londra.

