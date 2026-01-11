Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri

11-01-2026 | 20:20
Banii obținuți din impozitele şi taxele majorate pe clădiri terenuri și autovehicule vor rămâne la primării. În schimb, Guvernul va împărți mai puțini bani în teritoriu.

Teodora Suciu

Executivul a explicat și cum se calculează impozitele pentru mașini, inclusiv cele hibrid. România se situa printre statele europene cu cele mai scăzute venituri din impozitarea proprietăților, de aproximativ trei ori, mai mici decât media Uniunii Europene.

Reforma impozitării proprietății a fost asumată de țara noastră prin PNRR și neaplicarea acesteia a pus în pericol atragerea de fonduri europene, au explicat reprezentanții Guvernului. Aceste schimbări erau necesare pentru că România se situa printre statele europene cu cele mai mici venituri din impozitarea proprietăților, doar 0,55% din PIB, față de media UE de 1,85%. În plus, existau diferențe mari între localități și aproximativ o treime din sumele datorate nu erau încasate.

Executivul estimează că majorarea impozitelor pe proprietate va aduce cu 30% mai multe venituri la buget din această sursă decât anul trecut. Vorbim despre 3,7 miliarde de lei în plus. Guvernul spune că banii vor rămâne la primării și, în acest fel, autoritățile locale nu vor mai primi sume la fel de mari de la bugetul național ca în trecut.

A fost majorată baza de impozitare cu aproximativ 70%, au fost eliminate scutirile și facilitățile nejustificate. Legea lasă la latitudinea administrațiilor locale cota de impozitare folosită - care însă trebuie să fie mai mare decât anul trecut.

Rareș Hopincă
Reacția primarului Sectorului 2, după ce contribuabilii s-au trezit cu sume noi de plată, în urma achitării impozitelor

În ce privește valoarea impozitelor, Guvernul transmite că în unele cazuri majorarea poate fi mult mai mare decât media estimată, de 70-80%.

În primul rând, pentru că se elimină reducerile pentru clădiri. De exemplu, valoarea impozabilă nu mai este redusă cu până la 50% pentru imobile care au peste 100 de ani.

Pentru un apartament de două camere, din Timișoara, într-o clădire mai veche de un secol, anul trecut proprietarii plăteau 124 de lei. Anul acesta, 465 de lei. Vorbim, astfel, despre o creștere de aproape patru ori.

Nivelul majorării este influențat și de cota de impozitare stabilită de fiecare primărie. Iar de anul acesta, consiliile locale pot să majoreze taxele și impozitele locale cu până la 100%, nu 50% ca până acum.

Cum se calculează la mașini

În cazul autovehiculelor, sistemul de impozitare bazat pe capacitatea cilindrică a fost menținut, dar se schimbă sumele plătite în funcție de norma de poluare.

Aceleași principii se aplică și pentru mașinile hibrid: doar cele cu emisii de dioxid de carbon sub 50 de grame pe km pot beneficia de un tratament fiscal favorabil. 

