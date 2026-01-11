Forțele speciale ucrainene au distrus platformele Lukoil din Marea Caspică. Imaginile publicate de Kiev | VIDEO

Armata ucraineană a efectuat atacuri în Marea Caspică, avariind trei platforme petroliere ruseşti, a raportat duminică Statul Major General din Kiev pe Telegram, relatează dpa.

Platformele, care aparţin gigantului petrolier rus Lukoil, sunt utilizate pentru aprovizionarea forţelor ruse din Ucraina, a declarat Statul Major General.

Kievul nu a dat detalii despre tipul de atac, dar a afirmat că au fost "lovituri directe", ceea ce face plauzibilă utilizarea dronelor cu rază lungă de acţiune. Informaţiile militare nu au putut fi verificate în mod independent.

1/3???? Ukrainian SOF struck three drilling platforms in the Caspian Sea On the night of January 11, 2026, SOF units carried out strikes against Lukoil corporation drilling platforms in the waters of the Caspian Sea. pic.twitter.com/UnBo4PevW0 — SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) January 11, 2026

Armata rusă nu furnizează, în general, informaţii despre pagubele provocate de atacurile ucrainene.

Ucraina a vizat în repetate rânduri instalaţiile industriei petroliere şi gaziere din Rusia pentru a complica aprovizionarea trupelor de ocupaţie.

