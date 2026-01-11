Forțele speciale ucrainene au distrus platformele Lukoil din Marea Caspică. Imaginile publicate de Kiev | VIDEO

Stiri externe
11-01-2026 | 22:03
atac ucraina platforma lukoil
X.com/@SOF_UKR

Armata ucraineană a efectuat atacuri în Marea Caspică, avariind trei platforme petroliere ruseşti, a raportat duminică Statul Major General din Kiev pe Telegram, relatează dpa.

autor
Stirileprotv

Platformele, care aparţin gigantului petrolier rus Lukoil, sunt utilizate pentru aprovizionarea forţelor ruse din Ucraina, a declarat Statul Major General.

Kievul nu a dat detalii despre tipul de atac, dar a afirmat că au fost "lovituri directe", ceea ce face plauzibilă utilizarea dronelor cu rază lungă de acţiune. Informaţiile militare nu au putut fi verificate în mod independent.

Armata rusă nu furnizează, în general, informaţii despre pagubele provocate de atacurile ucrainene.

Ucraina a vizat în repetate rânduri instalaţiile industriei petroliere şi gaziere din Rusia pentru a complica aprovizionarea trupelor de ocupaţie.

Citește și
soldati ucraina
Țara care alocă 230 de milioane de euro pentru pregătirea trupelor sale în vederea desfăşurării în Ucraina

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, platforma, lukoil,

Dată publicare: 11-01-2026 22:03

Articol recomandat de sport.ro
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Citește și...
Un ucrainean a fost găsit în șoc hipotermic, după ce a trecut ilegal frontiera prin apele râului Prut: „Era epuizat”
Stiri actuale
Un ucrainean a fost găsit în șoc hipotermic, după ce a trecut ilegal frontiera prin apele râului Prut: „Era epuizat”

Un bărbat din Ucraina, care a trecut ilegal frontiera de stat, prin râul Prut, a fost recuperat de polițiștii de frontieră din Botoșani.

Țara care alocă 230 de milioane de euro pentru pregătirea trupelor sale în vederea desfăşurării în Ucraina
Stiri externe
Țara care alocă 230 de milioane de euro pentru pregătirea trupelor sale în vederea desfăşurării în Ucraina

Marea Britanie va aloca 230 de milioane de euro pentru a-şi pregăti armata în cadrul unei viitoare desfăşurări a unei forţe multinaţionale în Ucraina, în cazul unui armistiţiu cu Rusia, a anunţat Ministerul Apărării.

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
Stiri externe
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Volodimir Zelenski, a declarat, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreșnik pentru a ataca Ucraina, că, din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, aceasta reprezintă aceeași provocare pentru toate capitalele.

Recomandări
Iranul i-a arestat pe liderii mișcării de protest. Numărul morţilor în urma manifestațiilor ar fi ajuns la peste 500
Stiri externe
Iranul i-a arestat pe liderii mișcării de protest. Numărul morţilor în urma manifestațiilor ar fi ajuns la peste 500

Autorităţile iraniene au arestat membri cheie ai mişcării de protest care a zguduit ţara în ultimele două săptămâni, a declarat şeful poliţiei naţionale.

Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri
Stiri actuale
Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri

Banii obținuți din impozitele şi taxele majorate pe clădiri terenuri și autovehicule vor rămâne la primării. În schimb, Guvernul va împărți mai puțini bani în teritoriu.

Efectele aerului rece de la Polul Nord resimțite deja în România. Gerul devine și mai aprig în zilele următoare
Stiri actuale
Efectele aerului rece de la Polul Nord resimțite deja în România. Gerul devine și mai aprig în zilele următoare

Gerul a cuprins întreaga țară și devine și mai aprig în zilele următoare. Au fost -18 grade în Satu Mare, duminică dimineața, dar vom avea și -20, spun meteorologii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 11 Ianuarie 2026

02:32:49

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59