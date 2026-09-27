Cum prepară grecii carnea de miel. Rețeta tradițională de Kleftiko pentru cea mai fragedă carne

Secretul stă în gătirea lentă, alături de ierburi aromatice, usturoi, lămâie și alte ingrediente simple, care se combină treptat în timpul coacerii.
Ce este Kleftiko, preparatul tradițional grecesc din carne de miel
Kleftiko este un preparat grecesc din carne de miel, gătită încet, până când devine foarte fragedă și se desprinde ușor. Carnea este condimentată, apoi pusă în hârtie de copt sau într-un vas bine acoperit, astfel încât să se gătească în propriul suc și să nu se usuce.
În multe rețete se adaugă usturoi, oregano, cimbru, lămâie, cartofi, ceapă, ardei și brânză grecească, însă baza rămâne aceeași: miel gătit lent, cu multe arome și suficient timp cât să devină moale. Numele preparatului vine de la „kleftes”, haiducii greci care trăiau ascunși în munți. Se spune că, în trecut, aceștia găteau carnea în gropi acoperite cu pământ și jar, tocmai pentru ca fumul și mirosul să nu îi dea de gol. Carnea stătea acolo ore întregi și se gătea încet, fără să piardă zeama.
Astăzi, groapa cu jar a fost înlocuită de cuptor, dar ideea a rămas aproape aceeași. Mielul se gătește încet, bine acoperit, împreună cu legumele și condimentele, până când totul devine fraged și aromat.
Ingrediente pentru Kleftiko de miel
Pentru un Kleftiko în stil grecesc poți folosi pulpă de miel, spată sau o combinație între cele două. Pentru aproximativ șase-opt porții sunt suficiente în jur de 1,5 kilograme de carne. La această cantitate se pot adăuga usturoi, oregano, cimbru, măghiran, sare, piper, suc și coajă de lămâie. Dacă vrei un gust mai bogat, poți pune și puțină miere de cimbru și boia dulce.
Pentru partea lichidă merg bine vinul alb sec, puțină supă sau apă și uleiul de măsline. Acestea ajută carnea să rămână suculentă și dau gust sosului care se formează în timpul coacerii. Dacă vrei să faci totul într-o singură tavă, poți adăuga cartofi, ceapă, ardei roșii și verzi, dar și câteva roșii cherry. Unele rețete includ și kefalotyri, o brânză grecească tare și sărată, tăiată cuburi.
Nu este obligatoriu să folosești toate aceste ingrediente. Există și variante mai simple, doar cu miel, usturoi, ierburi, lămâie și ulei de măsline.
Cum se pregătește carnea de miel pentru Kleftiko
Pentru Kleftiko, carnea poate fi lăsată întreagă sau tăiată în bucăți de aproximativ 3-4 centimetri. Varianta cu bucăți este mai ușor de servit și permite aromelor să pătrundă mai bine în carne. Pune mielul într-un bol încăpător și adaugă usturoi, oregano, suc și coajă de lămâie, puțină boia și, dacă vrei, miere de cimbru. Amestecă bine, astfel încât toate bucățile să fie acoperite, conform Gastronomos.gr.
Poți lăsa carnea la marinat câteva ore, la frigider, într-un amestec de ulei de măsline, vin alb, zeamă de lămâie, usturoi, cimbru, oregano, sare și piper. Cu cât stă mai bine în marinadă, cu atât gustul va fi mai intens. Dacă folosești o pulpă întreagă, fă mici tăieturi în carne și pune în ele bucăți de usturoi. Condimentează bine pe toate părțile, stropește cu ulei de măsline și așază carnea pe hârtie de copt sau într-un vas cu capac.
După aceea, mielul se pune împreună cu legumele, dacă folosești, și se închide bine pentru coacere. Important este ca aburul și sucurile să rămână în interior.
Ce condimente și ierburi se folosesc la Kleftiko
Oregano, cimbrul, rozmarinul și usturoiul sunt cele mai folosite arome pentru Kleftiko. Merg foarte bine cu mielul și dau preparatului gustul acela specific mediteranean. Lămâia este și ea foarte importantă. Zeama taie din gustul mai gras al cărnii, iar coaja rasă aduce o aromă mai proaspătă.
În funcție de rețetă, se mai pot adăuga măghiran, fenicul, mentă, cimbru sălbatic, boia dulce sau puțin muștar. Nu este nevoie însă să le folosești pe toate. Dacă vrei o variantă simplă și sigură, mergi pe oregano, cimbru sau rozmarin, usturoi, sare, piper și lămâie. Vinul alb și uleiul de măsline completează foarte bine combinația.
Cel mai important este să nu încarci prea mult preparatul. Kleftiko trebuie să aibă gust de miel bine gătit, iar condimentele doar să îl completeze.
Cum se prepară Kleftiko de miel la cuptor
Kleftiko se gătește lent, bine acoperit, astfel încât carnea să stea în propriul suc și să rămână fragedă. Dacă folosești miel tăiat în bucăți, îl poți condimenta mai întâi cu usturoi, oregano, lămâie, puțină boia și ulei de măsline. Unele rețete adaugă și puțină miere de cimbru.
Carnea poate fi rumenită câteva minute într-o tigaie, apoi se adaugă ceapa și se stinge cu vin alb. După ce alcoolul se evaporă, se pune puțină supă sau apă și se lasă totul să dea în clocot. Într-o tavă se așază hârtie de copt, de preferat în două straturi. Se pun cartofii, ardeii, roșiile și carnea de miel, apoi se adaugă puțin din sosul format. Dacă folosești kefalotyri sau altă brânză grecească, pune bucățile printre carne și legume.
Hârtia se strânge bine în jurul ingredientelor, astfel încât să formeze un pachet închis. Pentru mai multă siguranță, îl poți înveli și în folie de aluminiu, apoi îl așezi în tavă. Kleftiko se coace, de regulă, la aproximativ 180°C, timp de două ore. După ce carnea s-a frăgezit, desfaci pachetul cu grijă, ridici temperatura la 200°C și mai lași preparatul 15-25 de minute, până când mielul și cartofii se rumenesc ușor.
Poți face Kleftiko și într-un vas cu capac. Pui legumele la bază, carnea deasupra, torni marinada și acoperi vasul. Ideea este aceeași: prima parte a coacerii se face acoperit, iar la final se îndepărtează capacul pentru rumenire.
Cât timp se gătește Kleftiko pentru o carne fragedă
Timpul depinde de cât de mari sunt bucățile de carne și de temperatura cuptorului. Pentru miel tăiat în bucăți de aproximativ 3-4 centimetri, două ore la 180°C sunt, de obicei, suficiente pentru ca acesta să se frăgezească.
După această etapă, pachetul se deschide și carnea se mai lasă aproximativ 15-25 de minute la 200°C, cât să capete culoare. Dacă folosești o pulpă întreagă, timpul va fi mai mare. Poți merge pe o coacere lentă, la 160-170°C, timp de două ore și jumătate sau chiar trei ore și jumătate, în funcție de mărimea bucății.
Există și variante în care mielul stă peste trei ore la cuptor, mai întâi la 180°C, apoi la 160°C, iar la final este descoperit pentru rumenire. Cel mai important este să verifici carnea înainte să deschizi pachetul definitiv. Dacă se desprinde ușor cu furculița și este moale în interior, este gata pentru etapa finală de rumenire.
Cu ce se servește Kleftiko de miel
În multe rețete, Kleftiko vine deja cu garnitura pregătită în același pachet. Cartofii, ardeii, ceapa și roșiile se coc împreună cu mielul și trag gust din sosul format în timpul coacerii. Dacă ai pus și brânză, aceasta se topește printre legume și carne și face preparatul și mai gustos. La final, poți presăra puțin cimbru, oregano sau măghiran proaspăt și puțină coajă rasă de lămâie, scrie Argiro.gr.
Merge foarte bine și cu felii de lămâie, puțin muștar sau o salată simplă alături. Dacă ai deja cartofi și legume în tavă, nu mai este nevoie de o garnitură complicată. La servire, pune și puțin din sosul rămas în pachet peste carne. Este unul dintre cele mai gustoase lucruri din preparat, pentru că adună zeama mielului, aromele ierburilor, lămâia și sucul lăsat de legume.