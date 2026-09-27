Cum prepară grecii carnea de miel. Rețeta tradițională de Kleftiko pentru cea mai fragedă carne

Kleftiko este una dintre cele mai cunoscute rețete grecești cu carne de miel, apreciată pentru felul în care carnea devine foarte fragedă și plină de gust.

Cum se pregătește carnea de miel pentru Kleftiko Pentru Kleftiko, carnea poate fi lăsată întreagă sau tăiată în bucăți de aproximativ 3-4 centimetri. Varianta cu bucăți este mai ușor de servit și permite aromelor să pătrundă mai bine în carne. Pune mielul într-un bol încăpător și adaugă usturoi, oregano, suc și coajă de lămâie, puțină boia și, dacă vrei, miere de cimbru. Amestecă bine, astfel încât toate bucățile să fie acoperite, conform Gastronomos.gr. Poți lăsa carnea la marinat câteva ore, la frigider, într-un amestec de ulei de măsline, vin alb, zeamă de lămâie, usturoi, cimbru, oregano, sare și piper. Cu cât stă mai bine în marinadă, cu atât gustul va fi mai intens. Dacă folosești o pulpă întreagă, fă mici tăieturi în carne și pune în ele bucăți de usturoi. Condimentează bine pe toate părțile, stropește cu ulei de măsline și așază carnea pe hârtie de copt sau într-un vas cu capac. După aceea, mielul se pune împreună cu legumele, dacă folosești, și se închide bine pentru coacere. Important este ca aburul și sucurile să rămână în interior. Ce condimente și ierburi se folosesc la Kleftiko Oregano, cimbrul, rozmarinul și usturoiul sunt cele mai folosite arome pentru Kleftiko. Merg foarte bine cu mielul și dau preparatului gustul acela specific mediteranean. Lămâia este și ea foarte importantă. Zeama taie din gustul mai gras al cărnii, iar coaja rasă aduce o aromă mai proaspătă. În funcție de rețetă, se mai pot adăuga măghiran, fenicul, mentă, cimbru sălbatic, boia dulce sau puțin muștar. Nu este nevoie însă să le folosești pe toate. Dacă vrei o variantă simplă și sigură, mergi pe oregano, cimbru sau rozmarin, usturoi, sare, piper și lămâie. Vinul alb și uleiul de măsline completează foarte bine combinația. Cel mai important este să nu încarci prea mult preparatul. Kleftiko trebuie să aibă gust de miel bine gătit, iar condimentele doar să îl completeze. Cum se prepară Kleftiko de miel la cuptor Kleftiko se gătește lent, bine acoperit, astfel încât carnea să stea în propriul suc și să rămână fragedă. Dacă folosești miel tăiat în bucăți, îl poți condimenta mai întâi cu usturoi, oregano, lămâie, puțină boia și ulei de măsline. Unele rețete adaugă și puțină miere de cimbru. Carnea poate fi rumenită câteva minute într-o tigaie, apoi se adaugă ceapa și se stinge cu vin alb. După ce alcoolul se evaporă, se pune puțină supă sau apă și se lasă totul să dea în clocot. Într-o tavă se așază hârtie de copt, de preferat în două straturi. Se pun cartofii, ardeii, roșiile și carnea de miel, apoi se adaugă puțin din sosul format. Dacă folosești kefalotyri sau altă brânză grecească, pune bucățile printre carne și legume. Hârtia se strânge bine în jurul ingredientelor, astfel încât să formeze un pachet închis. Pentru mai multă siguranță, îl poți înveli și în folie de aluminiu, apoi îl așezi în tavă. Kleftiko se coace, de regulă, la aproximativ 180°C, timp de două ore. După ce carnea s-a frăgezit, desfaci pachetul cu grijă, ridici temperatura la 200°C și mai lași preparatul 15-25 de minute, până când mielul și cartofii se rumenesc ușor. Poți face Kleftiko și într-un vas cu capac. Pui legumele la bază, carnea deasupra, torni marinada și acoperi vasul. Ideea este aceeași: prima parte a coacerii se face acoperit, iar la final se îndepărtează capacul pentru rumenire.

Cât timp se gătește Kleftiko pentru o carne fragedă Timpul depinde de cât de mari sunt bucățile de carne și de temperatura cuptorului. Pentru miel tăiat în bucăți de aproximativ 3-4 centimetri, două ore la 180°C sunt, de obicei, suficiente pentru ca acesta să se frăgezească. După această etapă, pachetul se deschide și carnea se mai lasă aproximativ 15-25 de minute la 200°C, cât să capete culoare. Dacă folosești o pulpă întreagă, timpul va fi mai mare. Poți merge pe o coacere lentă, la 160-170°C, timp de două ore și jumătate sau chiar trei ore și jumătate, în funcție de mărimea bucății. Există și variante în care mielul stă peste trei ore la cuptor, mai întâi la 180°C, apoi la 160°C, iar la final este descoperit pentru rumenire. Cel mai important este să verifici carnea înainte să deschizi pachetul definitiv. Dacă se desprinde ușor cu furculița și este moale în interior, este gata pentru etapa finală de rumenire. Cu ce se servește Kleftiko de miel În multe rețete, Kleftiko vine deja cu garnitura pregătită în același pachet. Cartofii, ardeii, ceapa și roșiile se coc împreună cu mielul și trag gust din sosul format în timpul coacerii. Dacă ai pus și brânză, aceasta se topește printre legume și carne și face preparatul și mai gustos. La final, poți presăra puțin cimbru, oregano sau măghiran proaspăt și puțină coajă rasă de lămâie, scrie Argiro.gr. Merge foarte bine și cu felii de lămâie, puțin muștar sau o salată simplă alături. Dacă ai deja cartofi și legume în tavă, nu mai este nevoie de o garnitură complicată. La servire, pune și puțin din sosul rămas în pachet peste carne. Este unul dintre cele mai gustoase lucruri din preparat, pentru că adună zeama mielului, aromele ierburilor, lămâia și sucul lăsat de legume.

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