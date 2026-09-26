Primele date arată că aeronava a ajuns în siguranţă la sol, iar până la acest moment nu au fost raportate probleme în rândul pasagerilor, scrie news.ro.

Potrivit Digi24, avionul cu pasageri, care zbura de la Cluj spre Antalya, ar fi lovit o pasăre la scurt timp după decolare, motiv pentru care aeronava ar fi fost redirecţionată şi ar fi aterizat de urgenţă pe Aeroportul Henri Coandă - Otopeni.

Sursa citată mai relatează că aeronava a ajuns în siguranţă la sol, iar pasagerii vor fi evaluaţi, dacă va fi necesar. Până în acest moment, din informaţiile deţinute de sursa citată, nu au fost raportate victime.

Incidentul urmează să fie verificat pentru a se stabili dacă aeronava a suferit avarii şi când îşi va putea continua drumul spre Antalya, menţionează sursa citată.