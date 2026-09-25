Mureșan a anunțat conducerea partidului că va depune sâmbătă în Parlament programul și lista completă a Cabinetului, care va cuprinde și propunerile USR și UDMR, iar votul de învestitură este așteptat la începutul săptămânii viitoare.

În vederea îndeplinirii programului de guvernare, PNL a propus 7 miniștri pentru a face parte din Guvernul Mureșan:

Viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Interne: Mircea Abrudean

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și SolidaritățiiSociale: Raluca Turcan

Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru

Ministrul Educației și Cercetării: Mihai Dimian

Ministrul Energiei: Sebastian Burduja

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a informat conducerea PNL că va depune sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare și întreaga listă a miniștrilor, listă care va include, pe lângă miniștrii liberali, și miniștrii propuși de USR și UDMR.

,,Mergem în Parlament pentru a arăta responsabilitatea și seriozitatea noastră, dar și pentru ca românii să vada cum se poziționează partidele. Mă aștept ca audierile și votul de învestitură să aibă loc la începutul săptămânii viitoare astfel încât marți, cel târziu miercuri să încheiăm procedura”, a explicat premierul desemnat.

De asemenea, s-a decis crearea comisiilor interne de analiză și evaluare pentru filialele liberale PNL Galați, PNL Gorj și PNL Ialomița, precum și pentru Cluburile Studențești Liberale (CSL).

Propunerile UDMR pentru Guvernul Siegfried Mureşan - Cseke Attila la Ministerul Dezvoltării, Tanczos Barna la Agricultură şi Ötvös Koppány la Cultură

Propunerile UDMR pentru Guvernul Siegfried Mureşan sunt Cseke Attila la Ministerul Dezvoltării, Tanczos Barna la cel al Agriculturii şi Ötvös Koppány la Ministerul Culturii.

Consiliul Permanent al UDMR a decis că formaţiunea va sprijni învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureşan şi va participa la guvernare.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Uniunii, propunerile UDMR sunt Cseke Attila la Ministerul Dezvoltării, Ötvös Koppány la Ministerul Culturii şi Tánczos Barná - vicepremier şi ministru al Agriculturii.

”Românii au nevoie de o guvernare complet funcţională, eficientă, care să poată lua decizii, să aprobe bugetul pentru perioada următoare şi să îndeplinească cele mai importante sarcini cu care se confruntă ţara. (...) În această situaţie, politica responsabilă înseamnă că fiecare partid parlamentar îşi asumă în mod clar responsabilitatea pentru propria decizie. UDMR a făcut asta. Susţinem premierul ales, susţinem programul dezvoltat în comun şi ne asumăm şi munca guvernamentală care ne revine”, arată reprezentanţii UDMR.

USR a validat propunerile pentru Guvernul Mureşan - Miniştrii în funcţie îşi continuă mandatele

Lista miniştrilor propuşi de USR pentru a face parte din Guvernul Mureşan:

- Radu Miruţă – Ministerul Apărării Naţionale

Deputat de Gorj, 41 de ani, doctor în Telecomunicaţii, fost inginer software şi consultant Cisco. La Apărare, a accelerat înzestrarea prin SAFE (15 proiecte aprobate, prima tranşă de 2,5 mld. euro), a întărit apărarea antidronă la graniţa cu Ucraina, inclusiv cu sprijin NATO, şi a schimbat regulile de carieră militară ca să primeze meritul.

- Diana Buzoianu – Ministerul Mediului

Avocată, deputată USR din 2020, ministră din iunie 2025. A reformat Romsilva (de la 41 de direcţii la 19) şi a trimis la Parchet nereguli de peste 46 mil. lei. A lansat sistemul de monitorizare a pădurilor cu AI şi LiDAR şi a întărit Garda de Mediu. A atras 118 mil. euro din fonduri externe în 10 luni şi a obţinut un buget-record pentru baraje şi diguri.

- Oana Ţoiu – Ministerul Afacerilor Externe

Ministrru din iunie 2025, fostă vicepreşedintă a Camerei Deputaţilor. A dus România la 24 din 25 de avize pentru aderarea la OCDE. A recrutat 77 de diplomaţi prin concurs şi a simplificat serviciile consulare (peste 500.000 în 2026). A repatriat peste 6.000 de români din Orientul Mijlociu. A răspuns ferm Rusiei după atacul de la Galaţi şi a susţinut constant parcursul european al Republicii Moldova.

- Cătălin Drulă – Ministerul Transporturilor

Deputat de Timiş, 45 de ani, informatician format la Toronto, fost inginer la Zipline şi fondator al Asociaţiei Pro Infrastructură. În cele opt luni de mandat din 2021, a deblocat şantiere şi a atras 3,7 mld. lei din fonduri europene. A inclus A7 (Autostrada Moldovei) în PNRR şi a făcut ordine la Metrorex. Multe proiecte inaugurate ulterior au pornit în mandatul lui.

- Irineu Darău – Ministerul Economiei

Informatician şi antreprenor, senator de Braşov, ministru din decembrie 2025. A securizat peste 907 mil. euro din PNRR, cu toate jaloanele îndeplinite. A relansat producţia de muniţie NATO la Sadu II şi Cugir şi a redeschis mina de grafit de la Baia de Fier. A salvat finanţarea pentru circa 3.200 de firme din Start-Up Nation şi a redus aparatul ministerului, cu economii de 2,7 mil. lei pe an.

”Totodată, prin votul din Comitetul Politic, USR o va susţine pentru funcţia de ministru al Justiţiei pe fosta judecătoare Andrea Chiş. Judecătoare timp de 28 de ani şi membră a CSM între 2017 şi 2023, Andrea Chiş este doctor în ştiinţe juridice cu calificativul «summa cum laude» şi a reprezentat CSM în Boardul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare”, a mai traqnsmis USR.

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, va depune, sâmbătă, la Parlament Programul de guvernare şi lista de miniştri.