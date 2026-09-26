”Regele Charles al III-lea marchează o etapă istorică”. După 13 ani de construcție, submarinul de atac Agamemnon s-a lansat

Potrivit Daily Mail, nava de război de tip „vânător-ucigaș”, cu o greutate de 7.400 de tone și o lungime de 97 de metri, este a șasea navă din flota cu propulsie nucleară a Marinei Regale Britanice, din clasa „Astute”, și a fost construită cu un cost de 1,65 miliarde de lire sterline.

Submarinul a trecut printr-un proces de construcție extrem de îndelungat. Intrat în serviciu în 2013, Ministerul Apărării se aștepta inițial ca acesta să devină parte activă a flotei nucleare până în 2022.

Agamemnon, care va avea un echipaj de 100 de oameni, a părăsit șantierul naval BAE Systems din Barrow-in-Furness și a fost testat pe mare, înainte de a intra oficial în serviciul activ.

Agamemnon se va alătura acum celorlalte submarine de vânătoare-distrugere HMS Astute, HMS Ambush, HMS Artful, HMS Audacious și HMS Anson, aflate în serviciu operațional în cadrul Marinei.

”Regele Charles al III-lea marchează o etapă istorică în cadrul programului de submarine nucleare. Majestatea Sa Regele a întâmpinat nava HMS Agamemnon în cadrul Marinei Regale, în cadrul unei ceremonii desfășurate astăzi [22 septembrie] la sediul BAE Systems din Barrow-in-Furness, înainte de a acorda statutul regal portului din Barrow”, se arată și pe site-ul Guvernului Marii Britanii.

Primul Lord al Mării, generalul Sir Gwyn Jenkins, a declarat că Agamemnon „întruchipează ce este mai bun din ingineria britanică și profesionalismul submariniștilor noștri și va fi unul dintre cele mai avansate submarine operate vreodată de Marina Regală”.