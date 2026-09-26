”Regele Charles al III-lea marchează o etapă istorică”. După 13 ani de construcție, submarinul de atac Agamemnon s-a lansat

Stiri externe
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Cel mai nou submarin de atac al Marii Britanii, HMS Agamemnon, a părăsit în sfârșit șantierul naval - după 13 ani de construcție.

autor
Cristian Matei

Potrivit Daily Mail, nava de război de tip „vânător-ucigaș”, cu o greutate de 7.400 de tone și o lungime de 97 de metri, este a șasea navă din flota cu propulsie nucleară a Marinei Regale Britanice, din clasa „Astute”, și a fost construită cu un cost de 1,65 miliarde de lire sterline.

Submarinul a trecut printr-un proces de construcție extrem de îndelungat. Intrat în serviciu în 2013, Ministerul Apărării se aștepta inițial ca acesta să devină parte activă a flotei nucleare până în 2022.

Agamemnon, care va avea un echipaj de 100 de oameni, a părăsit șantierul naval BAE Systems din Barrow-in-Furness și a fost testat pe mare, înainte de a intra oficial în serviciul activ.

Agamemnon se va alătura acum celorlalte submarine de vânătoare-distrugere HMS Astute, HMS Ambush, HMS Artful, HMS Audacious și HMS Anson, aflate în serviciu operațional în cadrul Marinei.

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Regele Charles al III-lea marchează o etapă istorică în cadrul programului de submarine nucleare. Majestatea Sa Regele a întâmpinat nava HMS Agamemnon în cadrul Marinei Regale, în cadrul unei ceremonii desfășurate astăzi [22 septembrie] la sediul BAE Systems din Barrow-in-Furness, înainte de a acorda statutul regal portului din Barrow”, se arată și pe site-ul Guvernului Marii Britanii.

Primul Lord al Mării, generalul Sir Gwyn Jenkins, a declarat că Agamemnon „întruchipează ce este mai bun din ingineria britanică și profesionalismul submariniștilor noștri și va fi unul dintre cele mai avansate submarine operate vreodată de Marina Regală”

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Sir Gwyn a adăugat: „Pe măsură ce continuăm să ne consolidăm pregătirea pentru luptă, HMS Agamemnon va juca un rol central în asigurarea securității Regatului Unit, contribuind la apărarea colectivă a NATO și garantând că suntem pregătiți să conducem, să luptăm și să învingem.”

Submarinul nuclear, în valoare de 1,65 miliarde de lire sterline, a fost numit după vechiul rege grec Agamemnon, ca un omagiu adus navei preferate a lordului Nelson, poreclită în mod amuzant „Eggs and Bacon”.

Nava a fost botezată oficial la baza BAE Systems Submarines din Barrow-in-Furness, Cumbria. 

HMS Agamemnon a fost binecuvântat și botezat, o sticlă de bere de la fabrica locală Ulverston Brewing Company fiind spartă de coada navei. 

Cu o lungime de 97 de metri, cel de-al șaselea submarin din clasa Astute urma să fie lansat la apă în 2024, înainte de a fi pus în serviciu în cadrul Marinei Regale. 

Lansarea submarinului vine după ce, la începutul acestui an, au apărut informații conform cărora întreaga flotă disponibilă de submarine de vânătoare-ucigașe a Marinei Regale este blocată în port, incapabilă să navigheze – expunând Marea Britanie la riscul reprezentat de Rusia lui Vladimir Putin.

Într-o nouă umilință pentru Forțele Armate britanice, toate cele cinci submarine din clasa Astute sunt în prezent scoase din serviciu, așteptând lucrări de întreținere și alte reparații.

Experții militari au avertizat, de asemenea, că lipsa submarinelor de atac cu propulsie nucleară disponibile în cadrul Marinei – care transportă până la 38 de torpile Spearfish și o baterie de rachete Tomahawk – lasă cablurile submarine de internet și de energie ale Regatului Unit extrem de vulnerabile la sabotaj din partea Kremlinului. 

Submarinele joacă, de asemenea, un rol esențial în protejarea submarinelor mai mari din clasa „Vanguard”, care transportă rachetele balistice „Trident” ce constituie forța de descurajare nucleară a Regatului Unit.

Vineri, șeful armatei britanice a avertizat că amenințările cu care se confruntă Marea Britanie sunt mai mari decât în orice alt moment de la Războiul Rece încoace.

Într-o declarație fără menajamente, Sir Richard Knighton, șeful Statului Major al Apărării, a afirmat că Rusia „ne sondează, ne provoacă și ne testează apărarea” și că „ridică miza și riscă să depășească limita”.

El a declarat pentru BBC: „Sunt absolut convins că acesta este cel mai periculos moment pe care l-am cunoscut în cariera mea profesională. Riscurile și amenințările la adresa acestei țări sunt mai mari decât oricând de la Războiul Rece încoace.” 

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Sursa: Daily Mail

Etichete: submarin, Marea Britanie,

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