Un ministru propus în noul Guvern a publicat scrisoarea trimisă de Siegfried Mureșan. „Românii au făcut destule sacrificii”

Stiri Politice
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Agerpres lideri pnl usr udmr parlament
Agerpres

Sebastian Burduja, propunerea pentru postul de ministru al Energiei în Guvernul alcătuit de premierul desemnat Siegfried Mureșan, a propus încheierea unui Pact al Energiei între toate partidele parlamentare. 

autor
Cristian Anton

Sebastian Burduja, propus pentru funcţia de ministru al Energiei în Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureşan, a anunţat că energia nu ar trebui să fie un subiect de dispută politică partizană şi propune încheierea unui Pact pentru Energie între toate partidele parlamentare, scrie News.ro.

Burduja a publicat şi scrisoarea de misiune primită de la Mureşan, în care sunt stabilite ca priorităţi dezvoltarea producţiei de energie regenerabilă, nucleară şi pe gaz, creşterea capacităţii de stocare, modernizarea reţelelor, valorificarea gazului din Marea Neagră.

Sebastian Burduja a anunţat, duminică, pe pagina sa de Facebook, că luni, la ora 14, este primul ministru care intră la audieri în Parlament şi doreşte să transmită public cu ce obiective merge acolo.

El a precizat că a primit de la premierul desemnat Siegfried Mureşan o scrisoare de misiune pentru Ministerul Energiei şi a explicat că este pentru prima oară când un premier scrie fiecărui ministru, înainte de vot, ce aşteptări are şi consideră că acesta reprezintă un exerciţiu de transparenţă pe care România îl merita demult.

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„Scrisoarea nu lasă loc de interpretări. Energie accesibilă pentru oameni şi pentru companii. Producţie din regenerabile, nuclear şi gaz, cu stocare şi reţele modernizate. Gazul românesc din Marea Neagră valorificat în beneficiul românilor. România furnizor şi hub energetic pentru regiune, cu interconectări accelerate. Consumatorii vulnerabili protejaţi prin măsuri ţintite, prosumatorii racordaţi mai simplu şi mai repede. Investiţii finalizate la timp şi companii publice conduse profesionist", a afirmat Sebastian Burduja.

El a reamintit că multe dintre aceste lucruri le-a afirmat în cei doi ani când a condus ministerul Energiei.

„Multe dintre ele le-am (re)pornit în 2023-2025: Neptun Deep, reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă, miile de megawaţi de stocare şi regenerabile semnate şi puse în operare, 14 miliarde EUR fonduri europene atrase pentru energia României, legea eolian offshore şi altele. Le găsiţi în raportul de mandat, în comentarii. Acum am şansa să le duc la capăt, cu un mandat scris şi asumat de Premierul României", a mai declarat Sebastian Burduja.

El a adăugat că trebuie tăiate cheltuielile nejustificate

Românii au făcut destule sacrificii. Obligaţia noastră este să gestionăm cumpătat banul public şi să tăiem cheltuielile nejustificate. Voi începe cu Ministerul Energiei, aşa cum am făcut şi în mandatul anterior", a afirmat Burduja.

El a mai transmis că propune un pact pentru energie între toate partidele din Parlament.

„Energia accesibilă este esențială pentru viața de zi cu zi a oamenilor”

„Energia nu e subiect de dispută politică partizană. O centrală se construieşte în zece ani, o reţea în trei, iar guvernele se schimbă mai des de atât. De aceea cred că energia e terenul ideal pentru un Pact pentru Energie între toate partidele din Parlament, indiferent unde se află azi faţă de guvern. Pactul a fost deja propus de Ilie Bolojan, preşedintele PNL. Am elementele principale pregătite şi mi-aş dori să îl vedem semnat în acest mandat. Voi începe discuţiile chiar de la audierea de mâine", a mai afirmat Sebastian Burduja.

Siegfried Mureşan i-a transmis lui Sebastian Burduja o scrisoare de misiune pentru Ministerul Energiei.

„Energia accesibilă este esenţială pentru viaţa de zi cu zi a oamenilor, pentru economia României, pentru competitivitatea companiilor. Avem nevoie de un sistem energetic sigur, modern şi interconectat, care să asigure energie la preţuri sustenabile, să reducă dependenţele externe şi să valorifice mai bine resursele de care România dispune", se arată în scrisoarea premierului desemnat.

De asemenea, Siegfried Mureşan i-a transmis lui Burduja care sunt priorităţile mandatului acestuia.

„Vom valorifica sursele regenerabile de pe teritoriul României şi gazul românesc din Marea Neagră. Vom consolida rolul României ca furnizor şi ţară de tranzit în regiune. Vom accelera investiţiile în interconectări şi infrastructură energetică. În acelaşi timp, vom proteja consumatorii vulnerabili prin măsuri ţintite şi vom simplifica accesul prosumatorilor la reţea. Vom construi un sector energetic mai bine administrat, cu investiţii finalizate la timp şi companii publice conduse profesionist", mai precizează scrisoarea lui Mureşan.

Ce presupune „Contul Viitorului”, propus de Siegfried Mureșan. Sprijin pentru părinții care revin mai repede la serviciu

Sursa: News.ro

Etichete: sebastian burduja, pact, energie, scrisoare, Siegfried Mureşan,

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Un ministru propus în noul Guvern a publicat scrisoarea trimisă de Siegfried Mureșan. „Românii au făcut destule sacrificii”

Sebastian Burduja, propunerea pentru postul de ministru al Energiei în Guvernul alcătuit de premierul desemnat Siegfried Mureșan, a propus încheierea unui Pact al Energiei între toate partidele parlamentare. 

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