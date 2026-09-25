Primul papă american, care a făcut din semnalul de alarmă cu privire la riscurile AI o parte centrală a activităţii sale în cele 16 luni de când se află la conducerea Bisericii Catolice, a plasat vineri această problemă şi în centrul vizitei sale în Franţa, prima a unui papă în aproape 20 de ani, scrie Agerpres.

„Dacă vrem să evităm să ne pierdem umanitatea în mijlocul unui ”paradis al maşinilor” care ne invadează şi ne condiţionează viaţa de zi cu zi, există o nevoie urgentă de educaţie în discernământ etic", a spus el, vorbind sub tavanele aurite ale Palatului Elysee.

Papa a reiterat, de asemenea, cu tărie învăţăturile pro-viaţă ale Bisericii, criticând iniţiativele de a permite moartea asistată pentru cei care au boli incurabile, la două luni după ce politicienii francezi au aprobat o astfel de măsură.

„Sunt îngrijorat de acele tendinţe din societate care riscă să transforme ştiinţa şi tehnologia în afaceri cu scop lucrativ care promovează manipularea genetică, mamele surogat, comerţul cu organe umane sau posibilitatea de a-ţi aranja propria moarte", a spus el.

În cadrul vizitei sale în Franţa, Papa Leon va încerca, de asemenea, să repare din imaginea Bisericii după scandalurile de abuz ce şocat naţiunea franceză şi se aşteaptă, de asemenea, să prezinte o viziune pentru viitorul Europei într-un discurs de luni.

Papa Leon a fost întâmpinat pe aeroportul Paris Orly, sub un cer albastru senin, de preşedintele Emmanuel Macron şi soţia sa Brigitte, precum şi de copii care au cântat pentru el şi i-au cerut autografe. În cursul vizitei sale, papa va ajunge la faimosul altar catolic de la Lourdes, în sud-vest, şi la Metz, la graniţa cu Germania.

De asemenea, suveranul pontif urmează să conducă vineri o slujbă de rugăciune la Paris, la catedrala Notre-Dame restaurată, fiind prima vizită a unui papă de când un incendiu devastator aproape a distrus capodopera gotică în 2019.

Declarându-le reporterilor din avionul spre Paris că vine să transmită un mesaj de pace, Leon a adăugat: „Este un mesaj care, în acest moment, după cum ştim cu toţii, este deosebit de important".

Oamenii care au aşteptat pe marginea străzilor pe care Papa Leon a trecut în drumul spre Palatul Elysee au filmat şi fotografiat cu telefoanele şi au fluturat steaguri şi pancarte.

„El aduce un mesaj de pace şi speranţă care este foarte, foarte pozitiv. Vizita sa în Franţa trimite un semnal minunat ţării", a declarat un trecător Antoine Barxias-Casties, în faţa catedralei Notre-Dame, în ajunul vizitei lui Leon.

Următorul punct pe agenda papei pentru ziua de vineri este un discurs adresat personalului de la sediul organismului ONU pentru cultură şi educaţie, UNESCO, care se confruntă cu deficite bugetare după ce preşedintele american Donald Trump s-a retras din agenţie în 2025.

Primul papă american a atras furia lui Trump la începutul acestui an, după ce a criticat războiul din Iran.

Întrebat despre încercarea lui Trump de a interzice accesul CNN şi al altor câteva publicaţii la Casa Albă, Leo, aflat la bordul avionului spre Paris, şi-a reafirmat sprijinul pentru libertatea presei, spunând că toţi sunt bineveniţi să relateze despre vizita sa.

Liderii catolici francezi speră că vizita Papei Leon va repara imaginea Bisericii

Franţa, o naţiune laică în care separarea bisericii de stat este consacrată printr-o lege din 1905, a înregistrat o scădere constantă a afilierii la Biserica Catolică în perioada postbelică, reflectând o tendinţă din alte ţări tradiţional catolice.

Deşi Conferinţa Episcopilor Francezi indică o creştere a numărului de adulţi care s-au botezat, un raport publicat de agenţia oficială de statistică INSEE a arătat că doar 25% dintre francezii cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani s-au identificat drept catolici, comparativ cu 43% cu un deceniu în urmă.

Vizita Papei Leon are loc în contextul în care liderii catolici din Franţa au fost în conflict cu guvernul în ceea ce priveşte consacrarea în 2024 a dreptului la avort în constituţia franceză, o premieră mondială, şi adoptarea legii care legalizează moartea asistată pentru adulţii cu boli incurabile.

Liderii catolici francezi speră că vizita Papei va repara din imaginea Bisericii după ce un raport zdrobitor din 2021 a constatat că aproximativ 330.000 de copii francezi au fost abuzaţi de clerici catolici şi lideri laici pe parcursul a şapte decenii.

Episcopii francezi au introdus de atunci măsuri de compensare şi protecţie, dar supravieţuitorii au continuat să facă presiuni asupra liderilor Bisericii pentru a da dovadă de responsabilitate.

„Leon poartă imensa responsabilitate de a declara că e de ajuns", a declarat pentru Reuters Alain Esquerre, în vârstă de 66 de ani, purtător de cuvânt al victimelor la instituţia catolică Notre-Dame de Betharram.

Papa se va întâlni duminică, la Lourdes, cu şapte victime franceze ale abuzurilor comise de clericii catolici.