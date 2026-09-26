Performanța a venit la scurt timp după ce Kanazawa și-a sărbătorit cea de-a 90-a aniversare. Japonezul are în palmares 19 titluri naționale și spune că nu intenționează să se oprească aici, potrivit The Guardian.

Născut în 1936, în prefectura Shimane, Kanazawa a fost inițial un înotător talentat. În perioada liceului s-a remarcat la proba de 1.500 de metri liber și visa să ajungă la Jocurile Olimpice. O problemă musculară l-a făcut însă să renunțe la acest obiectiv și să se îndrepte către culturism.

La 24 de ani, a câștigat pentru prima dată titlul Mister Japonia, performanță pe care a repetat-o trei ani mai târziu. Ulterior, a obținut numeroase medalii și a participat la competiția Mr. Universe din 1967, desfășurată la Montreal, unde s-a clasat pe locul al patrulea. La acea ediție au concurat și Arnold Schwarzenegger și câștigătorul Sergio Oliva.

După împlinirea vârstei de 80 de ani, Kanazawa a mai câștigat șase titluri mondiale Masters.

Se antrenează șase zile pe săptămână

Culturistul atribuie longevitatea sa unui stil de viață sănătos. Spune că nu a fumat și nu a consumat niciodată alcool și că a renunțat la carne și pește în urmă cu mai multe decenii.

Alimentația sa este bazată în principal pe orez brun, furikake, natto și supă miso, în care adaugă ouă crude. În prezent consumă trei shake-uri proteice pe zi, față de șase în trecut, deoarece îi este mai greu să consume o cantitate atât de mare de lichide.

Odată cu înaintarea în vârstă, Kanazawa și-a adaptat și antrenamentele. Nu mai face genuflexiuni sau împins la bancă și preferă aparatele în locul greutăților libere.

„Fac ceea ce este mai bine pentru mine și pentru corpul meu la această vârstă”, spune el.

Kanazawa se antrenează aproximativ două ore pe zi, șase zile pe săptămână, la sala pe care o administrează în Hiroshima. El spune că are nevoie de mai mult timp pentru recuperare după antrenamente decât în trecut și se asigură că doarme aproximativ șapte ore pe noapte.

Culturistul afirmă, de asemenea, că este „100% natural”, susținând că performanțele sale sunt rezultatul antrenamentului și al stilului de viață, nu al substanțelor pentru îmbunătățirea performanțelor sportive.

A revenit în competiții la 50 de ani

Kanazawa s-a retras din culturismul competițional la mijlocul anilor '30, după ce câștigase de două ori titlul Mister Japonia. A revenit în competiții la vârsta de 50 de ani, motivat și de dorința de a-și încuraja soția, care suferea de o boală cronică.

„Am văzut cât de mult m-am neglijat după ce m-am retras, așa că am vrut să-i arăt că orice este posibil”, a explicat el.

Șapte ani mai târziu, a câștigat campionatul Masters pentru culturisti, moment pe care îl consideră perioada de vârf a formei sale fizice.

Performanțele lui Kanazawa se înscriu într-un fenomen mai larg în Japonia, una dintre țările cu cele mai îmbătrânite populații din lume. Aproape 30% dintre cei 123,7 milioane de locuitori ai țării au peste 64 de ani, iar numărul persoanelor care au împlinit cel puțin 100 de ani a depășit recent 100.000. Aproape 90% dintre centenari sunt femei.

Kanazawa consideră că persoanele în vârstă nu ar trebui să renunțe automat la activitățile pe care le practicau în tinerețe.

În această lună, el s-a clasat pe locul al patrulea la categoria perechi mixte, la Campionatele Japan Open, alături de Asuka Miyamae, cu 39 de ani mai tânără.

„Nu am vrut niciodată să fiu așa, motiv pentru care fac ceea ce fac”, spune Kanazawa. „Vreau să fiu culturist până în ziua în care voi muri.”