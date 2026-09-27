Administratorul unei firme şi angajatul unei alte societăţi comerciale au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile într-un dosar în care procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie investighează o mită de 450.000 de euro, reprezentând două procente din valoarea unui contract pentru construirea unui sistem de stocare a energiei electrice în baterii în localitatea Gheorgheni, informează News.ro.

DNA a anunţat, duminică, faptul că Tribunalul Bucureşti a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, formulată de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, faţă de administratorul unei firme şi angajatul unei societăţi comerciale, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi complicitate la luare de mită.

"În perioada februarie - septembrie 2026, inculpatul G.H., în calitate şi în legătură cu atribuţiile sale de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi solicitat de la administratorul unei alte societăţi comerciale suma de 450.000 de euro, la care se adăuga TVA, reprezentând 2% din valoarea unui contract încheiat în luna iulie 2026 între cele două societăţi", au afirmat reprezentanţii DNA.

Ei au menţionat că acest contract încheiat între cele două societăţi avea ca obiect construirea unui sistem de stocare a energiei electrice în baterii cu o capacitate de 55 MW/220 MWh în municipiul Gheorgheni.

DNA precizează că cercetările au fost declanșate în urma unei plângeri penale

"În realizarea demersurilor infracţionale, inculpatul G.H. ar fi beneficiat de sprijinul inculpatului D.C.T., angajat al societăţii comerciale care avea calitatea de prestator în contractul menţionat anterior, şi care ar fi realizat presiuni, în mod repetat, asupra administratorului, în vederea achitării sumei solicitate", a mai transmis sursa citată.

Procurorii DNA au subliniat că pentru disimularea destinaţiei reale a banilor, suma pretinsă ar fi urmat să fie achitată de societatea comercială prestatoare către o altă societate comercială, în baza unui contract de recomandare ("referral"), cu comision de succes, ce figurează întocmit la data de 24 august 2026.

Anchetatorii au precizat că cercetările au fost declanşate în baza unei plângeri penale formulate pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu, ulterior fiind extinsă urmărirea penală pentru comiterea infracţiunilor de corupţie.

Procurorii DNA continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor, a persoanelor implicate, precum şi a participaţiei fiecăreia dintre acestea.

Reacția companiei românești la ancheta DNA

Integritatea, corectitudinea şi respectarea strictă a legii sunt principii fundamentale pe care Waldevar Energy şi-a construit activitatea şi dezvoltarea în România şi pe pieţele internaţionale, iar aceste principii se aplică tuturor persoanelor din organizaţie, indiferent de funcţie, a transmis duminică într-un comunicat de presă compania vizată de dosarul DNA, conform Agerpres.

Precizarea vine în contextul informaţiilor apărute în ultimele ore în presă privind dosarul instrumentat de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), în care este cercetat Cristian Theodor Dragomir, CEO al Waldevar Energy.

"Waldevar Energy se delimitează categoric de orice act de corupţie, fraudă sau altă conduită contrară legii. Integritatea, corectitudinea şi respectarea strictă a legii sunt principii fundamentale pe care Waldevar şi-a construit activitatea şi dezvoltarea în România şi pe pieţele internaţionale. Aceste principii se aplică tuturor persoanelor din organizaţie, indiferent de funcţie. Este important să facem de la început o distincţie foarte clară. Fapta de corupţie despre care presa a relatat în ultimele ore a fost identificată şi documentată în cadrul investigaţiei desfăşurate de Direcţia Naţională Anticorupţie, prin mijloacele şi procedurile specifice unei anchete penale. Compania nu a participat la presupusa faptă de corupţie şi nu este beneficiara acesteia. Cu aproximativ un an şi jumătate în urmă, Departamentul de Control Intern al Waldevar a început verificarea activităţii lui Cristian Theodor Dragomir, după identificarea unor nereguli şi suspiciuni privind acţiuni care ar fi putut prejudicia compania. Pe măsura avansării verificărilor, compania a identificat elemente pe care a considerat necesar să le documenteze cu asistenţă juridică specializată", se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, demersul companiei a avut la bază neregulile identificate prin propriile mecanisme de control şi suspiciunile privind posibile fapte săvârşite în detrimentul organizaţiei.

Astfel, în urma verificărilor şi cu asistenţă juridică de specialitate, compania a sesizat organele competente prin instrumentele juridice corespunzătoare şi a pus la dispoziţia acestora informaţiile şi documentele relevante.

"Investigaţia internă (...) şi activităţile de urmărire penală desfăşurate ulterior de autorităţile competente trebuie, aşadar, înţelese distinct. Fapta de corupţie prezentată acum în presă a fost identificată şi documentată în cadrul anchetei DNA. Waldevar Energy nu cunoaşte toate detaliile investigaţiei şi, oricum, nu poate dezvălui datele cunoscute având în vedere caracterul nepublic alanchetei penale şi respectarea prezumţiei de nevinovăţie (...) Nu vom accepta ca numele companiei şi munca oamenilor din Waldevar să fie asociate cu acţiuni individuale contrare acestor principii. În momentul în care mecanismele noastre interne de control au identificat nereguli, am ales calea corectă: verificare, documentare, asistenţă juridică şi sesizarea instituţiilor competente. Waldevar va continua să coopereze deplin cu autorităţile şi va pune la dispoziţia acestora toate informaţiile necesare. Pentru noi nu există funcţie, relaţie comercială sau interes personal care să fie mai presus de lege. Acţiunile individuale atribuite unui membru al conducerii nu reprezintă valorile, politica sau modul de funcţionare al Waldevar Energy. Compania aplică principiul toleranţei zero faţă de corupţie, fraudă, prejudicierea companiei şi orice altă conduită contrară legii", notează organizaţia.

Reprezentanţii companiei precizează, totodată, că respectă prezumţia de nevinovăţie, iar stabilirea existenţei unor infracţiuni şi a răspunderii penale individuale aparţine exclusiv instanţelor de judecată.

Reacția companiei slovene la ancheta DNA

Și compania slovenă implicată în dosarul instrumentat de DNA a reacționat duminică. GEN-I a transmis că a fost informată de către mass-media despre reținerea și procedurile în desfășurare în România împotriva directorului filialei GEN-I, Sonce Gregor Hudohmet, se arată într-un articol publicat de slovenii de la 24ur.com.

„Nu deținem în acest moment informații oficiale și mai detaliate despre proceduri. Având în vedere gravitatea acuzațiilor publicate, subliniem că Grupul GEN-I are toleranță zero față de corupție și orice acțiuni ilegale și va desfășura imediat toate activitățile necesare pentru clarificarea circumstanțelor”, a transmis compania slovenă.

Așa cum a subliniat GEN-I, aceasta este o procedură care, conform relatărilor din mass-media românească, are loc într-o altă țară și în conformitate cu sistemul său juridic, așa că în această etapă nu pot comenta declarațiile individuale sau prejudeca relatările din mass-media românească.

„GEN-I Sonce va respecta pe deplin toate procedurile posibile și va răspunde în mod corespunzător constatărilor. Până în prezent, nimeni nu ne-a contactat oficial în acest sens. În cazul în care autoritățile de investigație române competente vor contacta GEN-I Sonce sau GEN-I, reprezentanții acestora vor coopera pe deplin cu anchetatorii și le vor furniza toate informațiile necesare și orice documentație care intră în sfera lor de competență”, au declarat aceștia.

Slovenii au adăugat că GEN-I, în calitate de companie-mamă a filialei GEN-I Sonce, ia cu toată seriozitatea acuzațiile publicate din România. Prin urmare, Consiliul de Administrație al GEN-I se va întruni duminică într-o sesiune extraordinară, va discuta informațiile disponibile în prezent și circumstanțele cazului și va lua toate măsurile necesare pentru a proteja compania, angajații, clienții și partenerii de afaceri.

„În același timp, subliniem faptul că Grupul GEN-I urmărește cele mai înalte standarde de integritate, responsabilitate și conformitate în operațiunile sale și are toleranță zero față de corupție și alte acte ilegale. Prin urmare, lăsăm evaluarea juridică a cazului specific în întregime autorităților competente și vom respecta constatările și deciziile acestora. Dacă se identifică nereguli în cadrul procedurii oficiale, compania va lua măsuri decisive, responsabile și consecvente, în conformitate cu legislația aplicabilă”.

De asemenea, au promis că vor informa publicul în timp util cu privire la constatările relevante ulterioare și la măsurile luate.

Publicația slovenă reamintește că, „după cum a relatat ieri ProTV-ul românesc, procurorii anticorupție din România l-au reținut pe un cunoscut expert sloven în energie și pe presupusul său complice român, sub suspiciunea de corupție. Surse au confirmat că persoana în cauză este Gregor Hudohmet, directorul GEN-i Sonce”.

Potrivit anchetatorilor, cazul este legat de construirea unui sistem mare de stocare a energiei electrice în orașul românesc Gheorgheni, unul dintre cele mai mari proiecte de acest gen din România. Omul de afaceri sloven ar fi cerut cel puțin 450.000 de euro în mită în legătură cu un contract semnat acum doar câteva săptămâni.

Slovenul și presupusul său complice român au fost reținuți vineri seară. Aceștia au fost apoi aduși în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București, care a dispus 30 de zile de detenție pentru ambii.