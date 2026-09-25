„Am luat act de situația semnalată și a fost dispusă imediat o nouă verificare a documentelor publicate pe platformă. Documentele provin din surse publice, unele dintre ele fiind deja publicate pe site-uri, sau au fost transmise de companiile vizate”, a transmis, vineri, Guvernul, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, pe perioada verificărilor, acolo unde este necesar, accesul public este restricționat până la finalizarea acestora.

„În paralel, este verificat din nou întregul proces de preluare și publicare a documentelor, pentru a ne asigura de respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal”, a mai transmis Executivul.

Platforma centralizează informații despre 121 de companii ale statului

Guvernul a lansat, joi, platforma guvernanta.gov.ro, care centralizează informații despre 121 de companii active ale statului, fiind disponibile peste 1.350 de documente publice, inclusiv CV-uri.

Platforma arată că 115 persoane din companiile de stat câștigă între 5.000 și 10.000 euro, 36 persoane încasează între 10.000 și 20.000 euro, iar o persoană câștigă 100.000 de lei.

De asemenea, peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp.

Ce informații sunt disponibile pe platformă

Platforma guvernanta.gov.ro a fost creată la inițiativa viceprim-ministrului interimar Oana Gheorghiu.

Aceasta a explicat că platforma oferă acces la indemnizații, contractele de mandat, afilierea politică și CV-urile celor care ocupă aceste funcții.

„Pentru că toți cetățenii au dreptul să știe cine sunt și ce știu să facă oamenii din vârful companiilor statului român. Aceste date trebuie să rămână publice și accesibile tuturor. Pentru că doar prin transparență vom avea companii de stat eficiente, productive și prospere pentru români și pentru România”, a adăugat Oana Gheorghiu.