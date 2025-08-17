Chiftele de dovlecei – rețeta grecească originală, simplă și delicioasă. Cum se prepară și cum se mănâncă kolokithokeftedes

Chiftelele de dovlecei sunt o specialitate grecească ușoară și aromată. Rețeta tradițională combină dovlecei, ierburi aromatice și condimente simple, rezultând preparate ideale ca aperitiv sau garnitură.

Kolokuthokeftedes este o rețetă grecească de chiftele prăjite din dovlecei și brânză feta.

Rețeta grecească este vegetariană, extrem de proaspătă și potrivită pentru vară. În Grecia, aceste chiftelele dovlecei sunt servite cel mai des ca garnitură sau meze, dar le poți mânca și ca fel principal, alături de tzatziki, salată grecească și pâine pita, într-un wrap sau chiar într-o salată.

Ce sunt chiftelele de dovlecei grecești (Kolokithokeftedes)

„Kolokithi” înseamnă dovlecel (termen folosit mai ales pentru fructul propriu-zis), iar „Keftedes” înseamnă chiftele. Așadar, combinația celor două, „kolokithokeftedes”, se traduce literal prin „chiftele de dovlecei”. Ceea ce distinge cu adevărat aceste chiftele de dovlecei este adăugarea de feta acrișoară și ierburi proaspete.

Cei care sunt familiarizați vor observa că aceste chiftele grecești au un gust similar cu „Kolokithopita”, adică plăcinta grecească cu dovlecei. Diferența este că plăcinta se face cu foi de plăcintă (phyllo) și se coace, în timp ce chiftelele sunt prăjite, asemănător cu plăcintele de cartofi din Europa.

Ingrediente pentru chiftele de dovlecei în stil grecesc

• 700 g dovlecei rași

• 250 g brânză feta

• 1 ceapă roșie medie

• 1/2 legătură busuioc proaspăt

• 1/2 legătură izmă creață (spearmint) proaspătă

• 1/2 legătură mărar

• Coaja rasă de la 1 lămâie

• 1 lingură zeamă de lămâie

• 2 ouă

• 100 g făină albă

• Sare și piper negru

Shutterstock

Rețeta pas cu pas – cum se prepară chiftelele de dovlecei grecești

Rade dovleceii folosind partea mare a răzătoarei. Pune dovleceii rași într-un bol mare sau într-un prosop de bucătărie și presară peste ei o cantitate mare de sare (aproximativ 3 lingurițe), pentru a-i ajuta să elimine apa. Amestecă și lasă-i să stea 10 minute.

Stoarce apa folosindu-ți mâinile sau înfășurând dovleceii rași în prosop și presând pentru a elimina cât mai mult lichid posibil. Cu cât dovleceii au mai puțină apă, cu atât chiftelele vor ieși mai crocante.

Toacă mărunt ceapa sau rade-o. Toacă fin toate verdețurile și fărâmițează brânza feta. Adaugă aceste ingrediente, împreună cu coaja rasă și zeama de lămâie, oul și piperul negru, peste dovlecei și amestecă cu o lingură. Adaugă făina și amestecă până se încorporează, dar fără a exagera.

Încinge o tigaie cu ulei. Ia câte o lingură din compoziție și pune în tigaie. Aplatizează ușor și prăjește pe ambele părți până devin aurii.

Când sunt gata, pune chiftelele pe o farfurie tapetată cu prosop de hârtie pentru a se scurge excesul de ulei.

Servește cu garnitura dorită.

Cum se servesc chiftelele de dovlecei – idei de garnituri și sosuri

Sincer, aceste chiftele coapte de dovlecei sunt atât de bune încât le poți mânca simple, ca gustare. În rest, iată câteva opțiuni excelente cu care le poți servi:

Tzatziki

Acest sos clasic grecesc pe bază de iaurt este excelent alături de chiftelele de dovlecei. Servește un bol de tzatziki lângă chiftele pentru a le înmuia în el. Foarte bun.

Tyrokafteri

Dacă vrei să le servești cu ceva picant, poți prepara sosul grecesc picant din brânză feta, numit tyrokafteri. Este ușor de făcut și poți ajusta nivelul de iuțeală după gust, fie mai picant, fie mai blând.

Cu salată grecească sau cu pită

Aceste chifteluțe sunt ideale pentru a fi servite alături de o salată grecească proaspătă. Dacă nu vrei, poți încerca să le servești cu o pita grecească simplă.

Variante vegetariene sau fără gluten

Chifteluțe cu dovlecei vegane

• 1 kg dovlecei, rași grosier (aprox. 8 căni)

• 2 cepe verzi, tocate subțire

• 2 căței de usturoi, rași fin

• coaja de la 1 lămâie

• 2 lingurițe sare, plus extra după gust

• piper negru, din belșug

• 2 linguri mărar proaspăt, tocat fin

• 1 lingură mentă proaspătă, tocată fin

• 1 lingură pătrunjel proaspăt, tocat fin

• 2 linguri capere

• aprox. ½ cană făină integrală fără gluten

• aprox. ¼ cană pesmet fără gluten

• ulei de măsline, pentru prăjit

• iaurt vegan

• 2 linguri de semințe de in înmuiate în apă

Mod de preparare

Asezonează dovleceii rași cu sare (aprox. 2 lingurițe) și pune-i într-o sită fină deasupra unui bol. Lasă-i la scurs cel puțin 30 de minute.

După 30 de minute, stoarce cât mai bine lichidul din dovlecei. Pune-i într-o pânză, strânge marginile și presează, sau stoarce-i cu mâinile în porții mici. Este esențial ca dovleceii să fie cât mai uscați, altfel chiftelele vor fi moi și apoase.

Pune dovleceii storși într-un bol. Adaugă verdețurile, coaja de lămâie, piperul, usturoiul ras, caperele tocate și ceapa verde. Amestecă foarte bine.

Încorporează făină și pesmet cât să obții o compoziție care nu este udă, dar se poate modela ușor în chiftele. Adaugă semințele de in înmuiate în apă.

Pune amestecul la frigider aproximativ o oră pentru a se întări și a fi mai ușor de modelat.

Modelează chiftele mici (aprox. 50 g fiecare), strângând compoziția în palmă pentru a elimina și ultimele urme de lichid înainte de a le da forma.

Încălzește 1-2 cm de ulei într-o tigaie mică. Când uleiul este bine încins (dar nu foarte încins, ca să nu se ardă la exterior), pune câteva chiftele și prăjește-le fără să le întorci aproximativ 2-3 minute. Verifică dacă sunt rumenite pe o parte, apoi întoarce-le și prăjește-le la fel și pe cealaltă parte.

Servește-le cu iaurt vegan asezonat cu suc de lămâie, sare și piper. Dacă nu vrei să prăjești aceste chifteluțe, pune-le la airfryer și întoarce-le la jumătatea timpului de gătire.

Dacă vrei să le faci fără făină, folosește făină de năut, făină de ovăz sau făină de migdale.

Sfaturi și trucuri pentru chiftele perfecte de dovlecei

Shutterstock

Cum scurgi corect dovleceii

Dovleceii, la fel ca alte tipuri de dovleac, ascund multă apă. Când îi răzuiești sau îi tai mărunt, eliberează mare parte din acest lichid. Acest lucru poate fi bun pentru un gazpacho de dovlecel, dar apa din compoziția pentru chiftele este o problemă.

Înainte de a combina dovleceii cu celelalte ingrediente, trebuie să storci cât mai mult din acest lichid. Cea mai bună metodă: sare, puțin timp și tifon.

După ce ai răzuit toți dovleceii necesari pentru chiftele, pune-i într-un bol și presară peste ei aproximativ o linguriță de sare. Sarea atrage umezeala din dovlecei mai repede decât ar ieși singură. Lasă amestecul să stea 10 minute.

După ce dovleceii au stat câteva minute, pune-i într-o bucată de tifon. Tifonul este o țesătură fină care îți permite să storci alimente, cum ar fi dovleceii răzuiți, lăsând lichidul să treacă prin material într-o chiuvetă sau într-un bol.

După ce ai așezat dovleceii pe tifon, strânge marginile materialului în jurul lor și ține-le într-o mână, formând un „balot” de dovlecei. Stoarce ușor și răsucește pentru a elimina umezeala. Când nu mai iese apă, pune dovleceii storși într-un bol alături de celelalte ingrediente. Dacă bucata de tifon nu este suficient de mare pentru toți dovleceii, repetă procedura până când i-ai stors pe toți.

Dacă nu ai tifon, poți folosi și o sită fină: pune dovleceii răzuiți în sită și apasă ușor cu o lingură de lemn pentru a elimina apa. Cu cât îi storci mai bine, cu atât mai bine. Totuși, chiar și după ce îi storci, dovleceii vor păstra suficientă umezeală pentru ca chiftelele să fie fragede și suculente.

Când adaugi brânza

După ce ai scurs bine dovleceii și ai amestecat toate ingredientele, poți adăuga brânza feta mărunțită bine. Ai grijă să o sfărâmi foarte bine sau chiar să o razi, astfel încât chifteluțele să nu ți se sfărâme din cauza bucăților mari de brânze.

Ce greșeli trebuie evitate

Evitarea amestecării excesive

Amestecarea excesivă este o greșeală frecventă la prepararea chifteluțelor de dovlecei. Pentru a o evita, amestecă ingredientele doar până când sunt combinate. Compoziția trebuie să rămână ușor grunjoasă.

Nu le pune la prăjit prea devreme

Prăjirea este esențială pentru obținerea unor chifteluțe de dovlecei crocante. Pentru a reuși, este important să încălzești uleiul la temperatura potrivită și să prăjești chiftelele în tranșe. Nu pune chifteluțele prea devreme la prăjit, pentru că vor absorbi prea mult ulei.

Încălzirea uleiului

Pentru a încălzi uleiul, folosește o tigaie adâncă sau o friteuză. Uleiul trebuie adus la 175°C, temperatura ideală pentru prăjirea chifteluțelor de dovlecei.

