Ninsorile au scos oamenii din casă, la diferite activități. O femeie a făcut baie la copcă 24 de minute, la -7 grade

Ninsorile și zăpada înghețată au creat peisaje spectaculoase care i-au scos pe oameni din case imediat ce vremea s-a mai îmblânzit. Pe litoral, falezele au oferit un peisaj de poveste, iar în vestul țării tinerii au înfruntat gerul cu băi în copcă.

Alții au făcut plimbări aventuroase ori călătorii pitorești cu mocănița printre brazii troieniți.

Imediat după ce viscolul s-a potolit, iar soarele și-a făcut apariția pe litoral, oamenii au ieșit la malul mării, să se bucure de peisajul înghețat.

Corespondent PROTV: „Aici, pe faleză, s-a conturat un peisaj de iarnă desprins parcă dintr-o poveste. Zăpada a acoperit aleile, iar marea, scăldată în lumina soarelui, oferă un contrast spectaculos cu frigul de afară. Chiar și în plină iarnă, litoralul își păstrează farmecul și atrage privirile celor care ies la plimbare."

Băiat: „Cazinoul e foarte frumos, zăpada, oamenii, am venit să surprind niște cadre. E frumos."

Bărbat: „Cred că e una dintre cele mai friguroase zile iarna asta, dar e frumos afară, e superb."

Unii șoferi au profitat de zăpadă ca să facă derapaje controlate. Dar câteva minute de adrenalină pot costa 810 lei amendă și suspendarea permisului pentru 30 de zile.

În Timiș, peste 50 de tineri au înfruntat gerul și au făcut baie la copcă. Termometrele au arătat minus șapte grade Celsius, însă această doamnă a reușit să stea 24 de minute între sloiurile de gheață.

Loredana Georgiu – participantă: „E frig până la un moment dat și după aceea nu mai, ești numa' tu cu tine, respiri și ai impresia că nu ți-e frig. Uneori mai tremuri, dar după aia îți revii.”

Femeie: „Trebuie să îți calmezi mintea și când mintea ta e calmă, nu simți nimic. Eu am simțit frigul după, dar în apă nu mi-a fost frig.”

Iar mocănița din Maramureș oferă în aceste zile un peisaj de film, pe Valea Vaserului. Un bilet costă 136 de lei pentru adulți și 95 de lei pentru copii, iar un tur durează aproape 6 ore.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













