Peste 5.000 de oameni evacuați din calea flăcărilor în Spania. Autoritățile se luptă cu incendiile și în Grecia

Stiri externe
15-08-2025 | 09:44
×
Codul embed a fost copiat

Guvernul de la Madrid a trimis soldați în ajutorul pompierilor care luptă cu incendiile de vegetație.

autor
Stirileprotv

Canicula și vântul au contribuit la extinderea necontrolată a flăcărilor în nordul și vestul Spaniei. Joi seară, autoritățile anunțau că 38 de focare sunt active.

Un număr de 5.000 de spanioli au fugit din calea focului. Și în Grecia, vântul reaprinde incendii potolite cu mare dificultate de pompieri în Peloponez și pe insula Chios. Iar riscul apariției unor noi focare este mare.

Ministerul român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau plănuiesc să călătorească în Grecia.

În provincia Ourense, din nord-vestul Spaniei, pompierii luptă cu șapte incendii de vegetație. Mânate de vânt, flăcările au făcut scrum locuințele oamenilor și le-au ucis animalele din gospodării.

Citește și
trump putin zelenski
Mesajul Ucrainei pentru Trump și Putin, înaintea întâlnirii din Alaska: Nu puteți lua nicio decizie fără noi

Localnic: „Casa mea a ars, casa mamei mele a ars”.

Focul s-a apropiat de o autostradă intens circulată și a blocat traficul ore în șir. A cuprins stâlpii de electricitate și a provocat explozii.

Copleșite de dezastru, serviciile de intervenție i-au lăsat pe oameni să se descurce cum pot.

Localnic: „Ne apărăm localitatea, fiindcă nu are cine. Ne descurcăm cu ce putem. Situația e scăpată de sub control. Am fost abandonați de autorități”.

Localnic: „Luptăm cu incendiul de alaltăieri, de când a izbucnit. Luptăm cu aceste crengi, doar atât avem. Azi a apărut un avion cisternă, dar e cam târziu”.

Însă astfel de intervenții sunt extrem de periculoase. Un voluntar a murit joi în provincia Leon, din cauza arsurilor suferite în timp ce lupta cu focul.

Autoritățile de la Madrid au trimis 1.200 de soldați în ajutorul pompierilor. În plus, membrii Gărzii Civile au participat la operațiunile de salvare a animalelor. Și i-au ajutat pe oameni să fugă.

De la începutul anului, incendiile de vegetație au pârjolit aproape 150.000 de hectare în Spania - de aproape patru ori mai mult ca tot anul trecut.

Autoritățile spaniole au reținut trei bărbați suspectați că au provocat din neglijență incendiile din nordul Spaniei.

Și în Grecia au ajuns după gratii tot trei indivizi, tineri, suspectați că au pus voit focul în mai multe locuri din Peloponez.

Pompierii au reușit să aducă sub control uriașul focar, însă, după lăsarea întunericului, flăcările s-au reactivat. Două localități din apropiere de Pătraș au fost evacuate.

Mădălina Manoilă este în orașul-port alături de familie, de aproximativ o lună. Povestește că de-a lungul anilor a văzut incendii în zonă, dar niciodată atât de aproape de oraș.

Mădălina Manoilă: „A fost ceva foarte rău pentru că este foarte mult vânt. Elicopterele încă alimentează cu apă. Ei sunt obișnuiți, știu ce au de făcut, își strâng actele și banii și de au de preț într-o valiză, își udă casa. A fost ceva foarte urât pentru noi pentru că n-am trăit asta niciodată. Sunt familii care și-au pierdut casele, atât părinții cât și copiii, nu au unde să locuiască. Chiar și rudele noastre de aici au fost în situația noastră, focul a fost lângă casa lor, casa vecinilor a ars”.

În numai două zile, flăcările au pârjolit în această zonă peste 10.000 de hectare, inclusiv locuințe și stâlpi de curent. Realimentarea cu electricitate nu va fi restabilită mai devreme de o săptămână, au avertizat autoritățile.

Sursa: Pro TV

Etichete: grecia, europa, incendii,

Dată publicare: 15-08-2025 09:37

Articol recomandat de sport.ro
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
Citește și...
Mesajul Ucrainei pentru Trump și Putin, înaintea întâlnirii din Alaska: Nu puteți lua nicio decizie fără noi
Stiri externe
Mesajul Ucrainei pentru Trump și Putin, înaintea întâlnirii din Alaska: Nu puteți lua nicio decizie fără noi

Ucraina și partenerii săi internaționali subliniază că nicio decizie privind încetarea războiului nu poate fi luată fără participarea directă a Ucrainei, potrivit ministrului Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga‎.

Trump își consolidează imaginea de „președinte al păcii”. Obiectivul său este de a câștiga Premiul Nobel
Stiri externe
Trump își consolidează imaginea de „președinte al păcii”. Obiectivul său este de a câștiga Premiul Nobel

Donald Trump a condus o campanie electorală bazată pe politica „America First” (America pe primul loc), care respingea rolul tradițional al Statelor Unite de polițist global. Primele sale 200 de zile în funcție au demonstrat însă contrariul.

Salarii uriașe pentru soldații ruși în Ucraina. Compensațiile oferite familiilor după moartea pe front
Stiri externe
Salarii uriașe pentru soldații ruși în Ucraina. Compensațiile oferite familiilor după moartea pe front

Aproximativ 100 de soldați ruși se înrolează zilnic pentru a lupta în Ucraina, atrași de salarii foarte mari, în jur de 59.000 de euro pe an, plătite de guvernele locale.

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Cum se va desfășura întrevederea și ce mize sunt pentru Ucraina. Ora a fost schimbată
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Cum se va desfășura întrevederea și ce mize sunt pentru Ucraina. Ora a fost schimbată

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Ziua Marinei, sărbătorită în Constanța și alte 5 orașe. Programul evenimentelor din acest an
Stiri actuale
Ziua Marinei, sărbătorită în Constanța și alte 5 orașe. Programul evenimentelor din acest an

Forţele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediţie a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanţa, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galaţi şi Bucureşti, pentru a promova valorile şi tradiţiile marinarilor militari.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 August 2025

48:45

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12