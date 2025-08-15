Peste 5.000 de oameni evacuați din calea flăcărilor în Spania. Autoritățile se luptă cu incendiile și în Grecia

Guvernul de la Madrid a trimis soldați în ajutorul pompierilor care luptă cu incendiile de vegetație.

Canicula și vântul au contribuit la extinderea necontrolată a flăcărilor în nordul și vestul Spaniei. Joi seară, autoritățile anunțau că 38 de focare sunt active.

Un număr de 5.000 de spanioli au fugit din calea focului. Și în Grecia, vântul reaprinde incendii potolite cu mare dificultate de pompieri în Peloponez și pe insula Chios. Iar riscul apariției unor noi focare este mare.

Ministerul român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau plănuiesc să călătorească în Grecia.

În provincia Ourense, din nord-vestul Spaniei, pompierii luptă cu șapte incendii de vegetație. Mânate de vânt, flăcările au făcut scrum locuințele oamenilor și le-au ucis animalele din gospodării.

Localnic: „Casa mea a ars, casa mamei mele a ars”.

Focul s-a apropiat de o autostradă intens circulată și a blocat traficul ore în șir. A cuprins stâlpii de electricitate și a provocat explozii.

Copleșite de dezastru, serviciile de intervenție i-au lăsat pe oameni să se descurce cum pot.

Localnic: „Ne apărăm localitatea, fiindcă nu are cine. Ne descurcăm cu ce putem. Situația e scăpată de sub control. Am fost abandonați de autorități”.

Localnic: „Luptăm cu incendiul de alaltăieri, de când a izbucnit. Luptăm cu aceste crengi, doar atât avem. Azi a apărut un avion cisternă, dar e cam târziu”.

Însă astfel de intervenții sunt extrem de periculoase. Un voluntar a murit joi în provincia Leon, din cauza arsurilor suferite în timp ce lupta cu focul.

Autoritățile de la Madrid au trimis 1.200 de soldați în ajutorul pompierilor. În plus, membrii Gărzii Civile au participat la operațiunile de salvare a animalelor. Și i-au ajutat pe oameni să fugă.

De la începutul anului, incendiile de vegetație au pârjolit aproape 150.000 de hectare în Spania - de aproape patru ori mai mult ca tot anul trecut.

Autoritățile spaniole au reținut trei bărbați suspectați că au provocat din neglijență incendiile din nordul Spaniei.

Și în Grecia au ajuns după gratii tot trei indivizi, tineri, suspectați că au pus voit focul în mai multe locuri din Peloponez.

Pompierii au reușit să aducă sub control uriașul focar, însă, după lăsarea întunericului, flăcările s-au reactivat. Două localități din apropiere de Pătraș au fost evacuate.

Mădălina Manoilă este în orașul-port alături de familie, de aproximativ o lună. Povestește că de-a lungul anilor a văzut incendii în zonă, dar niciodată atât de aproape de oraș.

Mădălina Manoilă: „A fost ceva foarte rău pentru că este foarte mult vânt. Elicopterele încă alimentează cu apă. Ei sunt obișnuiți, știu ce au de făcut, își strâng actele și banii și de au de preț într-o valiză, își udă casa. A fost ceva foarte urât pentru noi pentru că n-am trăit asta niciodată. Sunt familii care și-au pierdut casele, atât părinții cât și copiii, nu au unde să locuiască. Chiar și rudele noastre de aici au fost în situația noastră, focul a fost lângă casa lor, casa vecinilor a ars”.

În numai două zile, flăcările au pârjolit în această zonă peste 10.000 de hectare, inclusiv locuințe și stâlpi de curent. Realimentarea cu electricitate nu va fi restabilită mai devreme de o săptămână, au avertizat autoritățile.

