Un avion s-a prăbușit în Columbia. Toți oamenii aflați la bord au murit. Tragedia, surprinsă în imagini

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Columbia în cursul manevrelor de decolare și a luat foc. Iar cei șase oameni de la bord au murit.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

În imagini se vede cum avionul nu ia altitudine, se răsucește, lovește solul și explodează. Flăcările cuprind tot avionul!

Printre victime se află și un popular cântăreț columbian de 34 de ani.

Tocmai susținuse un concert și se îndrepta către un altul în Medellin. Presa amintește că în interviuri recente artistul a povestit că visa în mod repetat că va muri într-un accident aviatic.

