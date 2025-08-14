Incendii devastatoare în patru state din Europa. Mii de oameni sunt evacuați

14-08-2025 | 11:53
Cel puțin trei morți, numeroși răniți și mii de evacuați. Incendiile de vegetație fac prăpăd în sudul Europei. În Grecia, pompierii se luptă să țină sub control focul care amenință periferiile orașului-port Pătraș, din Peloponez.

În insulele Zakynthos și Kefalonia, se fac pregătiri pentru evacuări în caz că pompierii nu vor reuși să potolească vâlvătaia. Sunt probleme și în Spania, Portugalia și Albania.

Jurnaliștii spanioli scriu elogios despre românul care a murit în incendiul de lângă Madrid. Presa iberică dezvăluie că Mircea Spiridon a sărit în foc că să-și salveze un vechi prieten, un spaniol octogenar.

Pe scutere, biciclete ori în brațe, grecii și-au scos animalele din gospodăriile luate cu asalt de foc în orașul-port Pătraș. O vâlvătaie uriașă s-a extins prin livezi de măslini și păduri de pin și a ajuns aproape de zona industrială a orașului. Două suburbii din estul localității au fost evacuate miercuri seară. Au fost mutați și pacienții unui spital de pediatrie.

Flăcările au făcut scrum mașinile dintr-o parcare.

Incendii
Incendii devastatoare în sudul țării. Zeci de gospodării afectate, mănăstiri și fabrici în pericol: „Ia pământul foc”

Localnic: „Am dat o groază de telefoane. Nu a venit nimeni. Când incendiul a ajuns aici și au început să ia foc mașinile, atunci au ajuns și primele mașini de pompieri, cinci la număr. Dar în acel punct, n-au putut decât să se uite. Nu mai aveau ce face”.

Localnic: „Am mutat mașinile spre stânga, să le îndepărtăm de clădiri, pentru că focul să nu ajungă în zonele locuite și să se extindă spre Achaia”.

Presa elenă scrie că pompieri din Republica Moldova s-au alăturat celor 140 de colegi greci care luptă cu focul. 17 avioane și patru elicoptere au fost mobilizate în Peloponez, unde se extind mai multe incendii.

Din cauza vântului puternic, vâlvătăile se reaprind constant. Astfel că încă sunt focare active în insulele Zakynthos și Kefalonia, din vestul Greciei. Miercuri seară, serviciile de intervenție erau pregătite să evacueze turiștii. Dificil de stins este și incendiul izbucnit pe insula Chios, din estul Greciei.

Pompierii români detașați în Grecia ajută la stingerea unui incendiu izbucnit în regiunea Magara, din Attica. Și aici, vântul îngreunează enorm intervențiile.

Incendii puternice și în Spania

În nord-vestul Spaniei, localnicii s-au mobilizat în ajutorul pompierilor care luptă cu un incendiu uriaș în provincia Ourense. Autoritățile au închis traficul pe linia de mare viteză care leagă Galicia de Madrid. 11.500 de hectare de teren au fost distruse de flăcări. În provinciile Leon și Zămora, flăcările au făcut mai mulți răniți. 8.200 de localnici au fost evacuați.

Presa iberică a scris despre eroismul românului Mircea Spiridon, care a suferit arsuri fatale în incendiul din Tres Cantos. Bărbatul în vârstă de 50 de ani a sărit în foc că să-și salveze un prieten și să elibereze caii rămași captivi în grajduri.

Claudia Lascu, prietenă: „Foarte săritor și voia să ajute pe toată lumea și nu știa să zică nu. A mers acolo, la ferma respectivă și deja luase foc foarte mult și incendiul era foarte mare, a încercat să dea drumul animalelor afară. Din păcat el nu a mai apucat să iasă de acolo”.

Uniunea Europeană a trimis, în ajutorul pompierilor spanioli, două avioane cisternă.

Și Portugalia e în stare de alertă, până vineri, din cauza incendiilor de vegetație. 3.000 de pompieri luptă cu flăcările în mai multe regiuni.

Iar în Albania, autoritățile au arestat 14 persoane suspectate că au aprins intenționat incendii de vegetație. În ultimele zile, vâlvătăi uriașe au distrus mii de hectare de pădure și au ars cel puțin 40 de case. Sute de localnici au fost evacuați. Pompieri albanezi, dar și cehi, croați și slovaci - luptă cu focul.

14-08-2025 11:48

Mai multe incendii au izbucnit în zone turistice populare din Grecia, foarte căutate și de români
Stiri externe
Mai multe incendii au izbucnit în zone turistice populare din Grecia, foarte căutate și de români

Mai multe incendii au izbucnit marţi în mai multe zone turistice populare din Grecia, iar Ministerul pentru Protecţie Civilă a emis al doilea cel mai ridicat nivel de alertă privind incendiile.

Incendii devastatoare în sudul țării. Zeci de gospodării afectate, mănăstiri și fabrici în pericol: „Ia pământul foc”
Stiri actuale
Incendii devastatoare în sudul țării. Zeci de gospodării afectate, mănăstiri și fabrici în pericol: „Ia pământul foc”

Zeci de incendii s-au aprins în toată ţara, în aceste zile de caniculă. Cum vegetaţia este uscată ca iasca, focurile s-au extins rapid. Peste o mie de hectare au ars în ultimele 24 de ore, potrivit pompierilor.

Valul de caniculă alimentează incendii majore în sudul Europei. Mii de oameni au fost evacuați
Stiri externe
Valul de caniculă alimentează incendii majore în sudul Europei. Mii de oameni au fost evacuați

Incendiile de vegetație transformă în cenușă zone importante din sudul Europei. Din Portugalia și Spania, până în Italia și Croația, pompierii duc o luptă contra-cronometru cu flăcările, alimentate de arșiță și de vântul puternic.

Zeci de hectare de vegetație uscată au fost cuprinse de flăcări în Mehedinți și Giurgiu
Stiri actuale
Zeci de hectare de vegetație uscată au fost cuprinse de flăcări în Mehedinți și Giurgiu

Zeci de hectare de vegetaţie uscată au fost cuprinse de flăcări, luni după-amiază, în urma unor incendii puternice în judeţele Mehedinţi şi Giurgiu.

Incendii devastatoare în Grecia și Turcia. Zeci de sate au fost evacuate, iar traficul maritim a fost suspendat
Stiri externe
Incendii devastatoare în Grecia și Turcia. Zeci de sate au fost evacuate, iar traficul maritim a fost suspendat

Grecia și Turcia se confruntă cu un nou episod grav de incendii de vegetație.  Focul se extinde la sud-est de Atena, unde flăcările au făcut scrum mai multe construcții și au luat viața unui bătrân.

