Salată grecească autentică – rețeta tradițională pas cu pas. Ingrediente și trucuri

Salata grecească (Horiatiki) este un simbol al bucătăriei mediteraneene: simplă, proaspătă și plină de arome naturale.

Cu roșii zemoase, castraveți crocanți, ceapă roșie, măsline kalamata și brânză feta, această rețetă tradițională este perfectă atât ca fel principal ușor, cât și ca garnitură la preparate din carne sau pește.

Ce este salata grecească

Salata grecească, cunoscută în Grecia sub numele de Horiatiki, este o salată rustică, tradițională, originară din satele grecești, care reflectă perfect simplitatea și prospețimea bucătăriei mediteraneene. Nu conține frunze verzi (precum salata verde, rucola sau spanac), ci se bazează pe legume de sezon, tăiate grosier și combinate cu brânză feta, măsline kalamata și un dressing simplu din ulei de măsline, oțet sau zeamă de lămâie și oregano uscat.

Această salată este un exemplu clasic de rețetă cu doar câteva ingrediente de bună calitate care se completează perfect pentru a crea un preparat gustos, echilibrat și revigorant. Servită de obicei alături de mâncăruri grecești precum souvlaki, gyros sau pește la grătar, salata grecească este nelipsită din mesele de vară și aduce întotdeauna un strop de soare mediteranean în farfurie.

Ingrediente esențiale pentru salata grecească autentică

Pentru a obține gustul autentic al unei salate grecești așa cum se servește în tavernele din Atena sau insulele Ciclade, ai nevoie de câteva ingrediente simple, dar atent alese. Fiecare element are un rol important în echilibrul dintre prospețime, textură și aromă.

Roșiile sunt baza salatei. Ideal sunt cele de grădină, bine coapte, dulci și cu pulpă fermă. Se taie în bucăți mari, nu cubulețe, pentru a-și păstra textura.

Castraveții adaugă prospețime și o notă răcoritoare. Se folosesc cu tot cu coajă (dacă sunt bio), tăiați felii sau rondele groase.

Ceapa roșie oferă un contrast ușor picant și o aromă specifică. Se taie julien sau rondele subțiri, iar pentru un gust mai blând, se poate înmuia câteva minute în apă rece cu puțin oțet.

Feta este inima salatei grecești. Se folosește feta autentică din lapte de oaie (sau amestec cu lapte de capră), cu textură fermă, dar sfărâmicioasă. Tradițional, se pune o felie întreagă deasupra, nu mărunțită.

Măslinele negre, mari și cărnoase, soi Kalamata, sunt nelipsite. Au gust intens, ușor sărat și adaugă profunzime salatei.

Un ingredient esențial! Alege un ulei de calitate, presat la rece, de preferat grecesc, pentru a lega toate aromele.

Pentru aciditate echilibrată, se folosește oțet de vin roșu sau, în unele zone, zeamă de lămâie proaspăt stoarsă.

Oregano-ul grecesc, intens aromat, este presărat deasupra, la final. Nu se folosește proaspăt, ci uscat, pentru a potența gustul.

Cum să prepari salata grecească acasă – rețeta pas cu pas

Prepararea salatei grecești autentice este extrem de simplă, dar succesul stă în alegerea ingredientelor proaspete și în modul în care sunt tăiate și asamblate.

Ingrediente pentru 2-3 porții:

· 3 roșii bine coapte, tăiate în bucăți mari

· 1 castravete lung, tăiat rondele groase sau semilune

· 1 ceapă roșie mică, tăiată subțire, în rondele

· 100–150 g brânză feta (ideal: o felie întreagă, nu fărâmițată)

· 10–12 măsline Kalamata, cu sâmburi

· 2–3 linguri ulei de măsline extra virgin

· 1 linguriță oțet de vin roșu (sau zeamă de lămâie, după preferință)

· 1 linguriță oregano uscat

· Sare (opțional, feta este deja sărată)

Modul de preparare:

Spală bine toate legumele. Taie roșiile în bucăți mari, nu foarte uniforme – rustic. Castravetele se taie rondele groase, cu tot cu coajă. Ceapa roșie se taie în rondele fine. Dacă e prea iute, o poți înmuia 5 minute în apă cu puțin oțet, apoi o scurgi.

Într-un bol sau farfurie plată mare, așază roșiile, castraveții și ceapa. Amestecă ușor cu mâna sau o lingură de lemn, fără să strivești legumele.

Presară măslinele kalamata peste legume. Apoi adaugă felia întreagă de brânză feta deasupra (sau cuburi mari, dacă preferi).

Stropește cu uleiul de măsline, apoi adaugă oțetul sau sucul de lămâie. Presară deasupra oregano uscat – generos – și, dacă simți nevoia, puțină sare.

Salata grecească se servește pe loc, la temperatura camerei, nu rece de la frigider. Poate fi o gustare în sine sau o garnitură excelentă pentru preparate grecești (gyros, souvlaki, pește la grătar).

Sfaturi și trucuri pentru o salată grecească perfectă

Folosește ingrediente de calitate, de sezon. Aromele salatei grecești depind în totalitate de prospețimea legumelor. Roșiile trebuie să fie dulci și coapte, iar castraveții fermi și suculenți. Brânza feta trebuie să fie autentică, din lapte de oaie (sau amestec cu capră), cu o textură ușor sfărâmicioasă.

Taie legumele în stil rustic. Roșiile și castraveții se taie în bucăți mari, nu în cuburi mici. Salata grecească nu se amestecă excesiv, pentru a păstra textura legumelor.

Nu exagera cu sarea. Feta și măslinele aduc deja suficientă sare. Gustă înainte de a adăuga.

Alege un ulei de măsline de calitate superioară. Uleiul este elementul care leagă toate aromele. Ideal este un ulei extravirgin grecesc, cu gust fructat și ușor picant.

Presară oregano doar la final. Oregano uscat, presărat deasupra, oferă aroma specifică salatei grecești. Nu folosi oregano proaspăt – nu are același efect.

Nu răci salata excesiv. Această salată se servește la temperatura camerei pentru a simți toate aromele. Dacă o ții la frigider, scoate-o cu cel puțin 15 minute înainte de servire.

În Grecia, salata grecească se servește într-un platou comun, la mijlocul mesei, din care toți iau câte puțin – o experiență convivială și sinceră, exact cum e spiritul elen.

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