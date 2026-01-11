Unde poți vedea aurora boreală în Europa. Cele mai spectaculoase destinații pentru poze de vis

Acest fenomen natural spectaculos, cunoscut și sub numele de aurora boreală, a fost deosebit de activ pe tot parcursul anului 2025, iar această activitate va continua și anul viitor.

Aurorele, care sunt observate cel mai frecvent la latitudini polare înalte, dar se pot extinde și mai spre sud, sunt influențate în principal de furtuni geomagnetice generate de activitatea solară.

Ce este aurora boreală și când o poți vedea

Luminile nordice sunt numite și „aurora boreală” sau, simplu, „aurore”. Acestea apar în apropierea Polului Nord. Totuși, aceste lumini se manifestă în ambele regiuni polare, atât în emisfera nordică, cât și în cea sudică.

Luminile care apar în apropierea Polului Sud sunt numite „luminile sudice” sau „aurora australă”. Dar să vorbim mai mult despre luminile nordice.

Observarea acestor lumini multicolore pe cerul nopții datează de mii de ani. Grecii și romanii antici aveau numeroase mituri legate de apariția aurorelor.

Grecii credeau că Aurora era sora soarelui și a lunii. Ea apărea pe cerul dimineții devreme pentru a-și anunța surorile că începe o nouă zi. Romanii credeau, de asemenea, că luminile nordice anunță o nouă zi, iar Aurora era zeița romană a zorilor.

Aurora boreală este creată de erupții solare puternice sau furtuni solare. Acestea au loc la aproximativ 150 de milioane de kilometri de Pământ. Erupțiile trimit apoi fluxuri de particule încărcate electric spre planeta noastră.

Aceste vânturi solare ajung la Pământ în aproximativ 40 de ore. Odată ce particulele intră în contact cu atmosfera terestră, se produce o reacție. Rezultatul constă în emisii luminoase care capătă forma unor lumini „dansante” pe cer. Acestea sunt luminile nordice.

Indiferent dacă alegi să crezi miturile din jurul lor sau explicația științifică, frumusețea acestui spectacol luminos rămâne aceeași.

Este important de menționat că luminile pot avea forme, mișcări, culori și intensități diferite. Acest lucru depinde de „vremea spațială”. Tipul de atomi implicați, intensitatea activității solare și influența câmpului magnetic al Pământului joacă toate un rol important.

Cea mai frecventă culoare observată este verdele. Însă, în condiții favorabile, pot apărea și nuanțe de roz, violet sau roșu. În ceea ce privește formele, pot fi văzute benzi simple, arcuri, raze luminoase sau perdele ondulate.

Cum să te pregătești pentru a vedea aurora boreală

Shutterstock

Alege unde să mergi

Destinația ar trebui aleasă în funcție de timpul disponibil și de interese, însă Islanda este o opțiune sigură. Contrar denumirii, luminile nordice nu devin mai intense cu fiecare grad de latitudine nordică.

Ele apar sub forma unui inel în jurul globului, cunoscut sub numele de Ovalul Aurorei. Acest lucru este avantajos pentru călătorii care nu vor să ajungă până la Polul Nord – latitudinile cuprinse între 60° și 75° nord includ zone precum Bergen, Norvegia (considerat cel mai ploios oraș din Europa), și Salla, în Laponia (autoproclamat cel mai rece oraș din Finlanda).

Dintre destinațiile nordice (Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, Islanda), Islanda, situată în centrul „centurii” aurorei, este cea mai ușor accesibilă pentru majoritatea călătorilor. Reykjavík, cea mai nordică capitală din lume, este un important nod de zboruri internaționale și un punct bun pentru observarea fenomenului. În plus, oferă numeroase activități în aer liber, precum drumeții, care pot ocupa timpul atunci când nu urmărești luminile.

Totuși, nu este nevoie să te limitezi. Destinațiile arctice mai îndepărtate au avantajul întunericului constant sau al unui număr foarte redus de ore de lumină. În Tromsø, Norvegia, luminile nordice pot fi văzute chiar și la ora 17:00, într-o după-amiază de decembrie. În Scoresby Sound, Groenlanda, ele pot apărea încă de la sfârșitul lunii august.

Poți alege o destinație precum Laponia, unde există igluuri de sticlă special concepute pentru observarea luminilor.

Alegerea destinației poate depinde și de ce alte activități dorești să faci în timpul călătoriei. Laponia este populară pentru familii în perioada Crăciunului, unde este posibilă și o vizită la Moș Crăciun.

Suedia oferă opțiunea unui city break în Stockholm, urmat de o deplasare spre Parcul Național Abisko (cu un tren de aproximativ 17 ore sau un zbor mai rapid).

Chiar dacă luminile nordice sunt prioritatea principală, este util să planifici și alte experiențe, pentru ca excursia să rămână memorabilă chiar dacă nu vezi aurora.

Stabilește cea mai bună perioadă

Vânătorii de aurore, o ocupație reală în regiunile nordice, susțin că cea mai bună perioadă pentru a vedea luminile nordice intense este în jurul echinocțiilor, când ziua și noaptea au durate egale. Statistic, această afirmație are o anumită bază, însă corelația nu este suficient de puternică pentru a dicta planurile de călătorie. Elementul esențial rămâne întunericul nopții. Forțele care produc benzile spectaculoase de culoare sunt active pe tot parcursul anului; însă vara nu pot fi observate din cauza nopților luminoase. Iarna aduce frig, dar crește șansele de a vedea luminile pe cer.

Luminile nordice sunt cauzate de activitatea solară. Un flux de particule încărcate electric provenite de la soare, numit vânt solar, interacționează cu câmpul magnetic al Pământului și determină atomii din atmosfera superioară să emită lumină. Apariția luminilor este bruscă, iar intensitatea variază. Zilnic, oamenii de știință publică prognoze bazate pe activitatea vânturilor solare din ultimele trei zile, pentru a estima intensitatea aurorei, conform lonelyplanet.

În țările nordice, serviciile meteorologice naționale folosesc o scară de prognoză cu nouă niveluri. Aceasta nu este o distribuție normală: de obicei se situează în jurul nivelului trei, iar valorile peste nivelul cinci indică furtuni solare rare.

După ce ai ales destinația, caută site-urile oficiale care monitorizează activitatea aurorei. De exemplu, Institutul Meteorologic din Islanda publică zilnic o prognoză dedicată.

Shutterstock

Alege tipul de călătorie potrivit

Unii turiști pun prea mult accent pe evitarea completă a luminilor orașelor. Este suficient să te îndepărtezi de sursele directe de poluare luminoasă, precum iluminatul stradal sau clădirile. Nu este necesar să ajungi la sute de kilometri de civilizație pentru a avea un cer suficient de întunecat.

Asta nu înseamnă că deplasarea într-o vale izolată și întunecată nu merită. În plus, participarea la activități precum plimbările cu snowmobilul face mai ușoară așteptarea în aer liber.

Cele mai bune destinații în Europa

Shutterstock

Islanda

Cea mai bună perioadă pentru a vedea luminile nordice în Islanda este între septembrie și aprilie, când cerul este întunecat și senin, iar temperatura este scăzută și aerul uscat. Cu cât este mai întuneric, cu atât cresc șansele de a observa culorile intense ale aurorei.

Luminile nordice deasupra farului Old Gardur, situat în punctul nordic al peninsulei Reykjanes din Islanda.

Norvegia

Nordul Norvegiei este întunecat din după-amiaza târziu până dimineața, perioadă în care luminile nordice apar frecvent pe cer. Această regiune, cu numeroase insule, fiorduri adânci și munți abrupți, este considerată unul dintre cele mai frumoase și interesante locuri din lume pentru observarea aurorei boreale.

Luminile nordice deasupra satului pescăresc Nyksund, pe insula Langøya, Norvegia.

Finlanda

Cea mai bună perioadă pentru a vizita nordul Finlandei și a vedea aurorele este între august și aprilie. Deși iarna este cea mai populară pentru turiști, toamna și primăvara sunt, de fapt, cele mai active sezoane pentru luminile nordice.

În Laponia de Nord, aurorele apar aproape în fiecare a doua noapte senină între septembrie și martie, în timp ce în sudul Finlandei sunt vizibile doar în aproximativ 10–20 de nopți pe an. Dacă ajungi oriunde la nord de Cercul Polar și cerul nopții este senin și plin de stele, există șanse bune să vezi luminile nordice. Este recomandat să eviți zonele cu iluminat artificial și clădirile; dealurile și malurile lacurilor sunt puncte bune de observație.

Scoția

Nordul Scoției se află la aceeași latitudine cu Stavanger din Norvegia și insula Nunivak din Alaska, ceea ce oferă șanse reale de a observa așa-numiții „Mirrie Dancers”.

În Hebride, luminile pot fi văzute pe insulele Lewis și Harris, precum și în cel mai nordic punct al insulei Skye. Mai la nord, pot fi observate și în Shetland, Orkney și Caithness. Zone precum Applecross, Lochinver și regiunile de la nord de Ullapool sunt locuri bune de pe coasta de vest și nord-vest a Scoției pentru a surprinde aurora boreală. Rannoch Moor, Perthshire și Munții Cairngorm sunt alte zone din centrul Scoției unde au fost observate luminile.

Groenlanda

Luminile nordice au loc pe tot parcursul anului, însă nu pot fi observate în lunile de vară în Groenlanda din cauza soarelui de la miezul nopții.

Fenomenul este cel mai bine vizibil în nopțile întunecate și senine, din septembrie până la începutul lunii aprilie.

Dacă călătorești în această perioadă, luminile nordice pot fi văzute din orice zonă a țării, iar în sudul Groenlandei pot apărea chiar de la sfârșitul lunii august.

Aurora boreală deasupra unei păduri acoperite de zăpadă, Groenlanda.

Suedia

Luminile nordice apar de la începutul lunii septembrie în zona orașului Kiruna, în extremul nord al Suediei. Cerul prinde viață, cu dâre roz, verzi și mov care dansează la mare înălțime.

Odată cu instalarea completă a iernii, în jurul lunii ianuarie, luminile pot fi observate în întreaga Laponie suedeză, o regiune vastă din nordul Suediei, care acoperă aproape un sfert din suprafața țării. Ultimele apariții ale acestui fenomen pot fi surprinse până la sfârșitul lunii martie sau chiar la începutul lunii aprilie.

