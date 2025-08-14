Valul de caniculă înmulțește incendiile de vegetație din Europa. Pompierii fac eforturi surpaomenești ca să stingă flăcările

Stiri externe
14-08-2025 | 19:37
Incendiile de vegetație țin în continuare sub presiune sudul Europei. În Grecia și Spania, pompierii fac eforturi supraomenești ca să stăvilească flăcările care amenință comunități și pârjolesc livezi și păduri.

autor
Știrile PRO TV

În Peloponez, trei bărbați, dintre care unul de 19 ani, au fost arestați, fiind suspectați că ar fi provocat intenționat mai multe focare lângă orașul Patras. Pe scutere, biciclete ori chiar în brațe, grecii și-au scos animalele din gospodăriile amenințate de foc.

Imagini impresionante au fost surprinse în Peloponez, la periferia orașului-port Patras, al treilea ca mărime din Grecia, cu o populație de 200.000 de locuitori.

Alimentată de cele 38 de grade din termometre și de vântul foarte puternic, o vâlvătaie uriașă s-a extins cu repeziciune în livezile de măslini și în pădurile de pin și a ajuns aproape de zona industrială a orașului. Două suburbii din estul orașului Patras au fost evacuate, inclusiv pacienții unui spital de pediatrie. Flăcările au făcut scrum sute de mașini noi, dintr-o parcare a vămi elene.

Mădălina Manoilă este în Patra alături de familie de aproximativ o lună. Povestește că, de-a lungul anilor, a văzut incendii în zonă, dar niciodată atât de aproape de oraș.

Mădălina Manoilă: „A fost ceva foarte rău pentru că este foarte mult vânt... auziți acum elicopterele, încă alimentează cu apă. Ei sunt obișnuiți, știu ce au de făcut: își strâng actele și banii și ce au de preț într-o valiză, își udă casa... a fost ceva foarte urât pentru noi, pentru că n-am trăit asta niciodată. Sunt familii care și-au pierdut casele, atât părinții, cât și copiii, nu au unde să locuiască... chiar și rudele noastre de aici au fost în situația noastră, focul a fost lângă casa lor, casa vecinilor a ars”.

În numai două zile, flăcările au pârjolit în această zonă peste 10.000 de hectare, inclusiv locuințe și stâlpi de curent.

Realimentarea cu electricitate nu va fi restabilită mai devreme de o săptămână, au avertizat autoritățile locale. Este cu atât mai revoltător faptul că autoritățile au arestat trei bărbați tineri, suspectați că au pus voit focul în mai multe locuri din Peloponez.

Focurile fac prăpăd și în alte zone ale Greciei, impunând evacuări dramatice, inclusiv cu feriboturi ori ambarcațiuni private. Calvarul nu dă semne că s-ar sfârși prea curând. Din cauza vântului, flăcările se reaprind constant. Miile de pompieri greci, care sunt în misiune de luni întregi, sunt epuizați și depășiți de gravitatea crizei, chiar dacă le-au venit în ajutor și colegi europeni – români, moldoveni și cehi.

Incendiile de pădure îi terorizează în continuare și pe spanioli. În prezent, sunt peste 30 de focare active în provinciile Zamora, León, Ourense și Extremadura. Autoritățile au închis traficul pe linia de mare viteză care leagă Galicia de Madrid.

Sursa: Pro TV

Etichete: vegetatie, europa, incendii,

Dată publicare: 14-08-2025 19:36

