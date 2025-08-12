Regiuni întinse din Spania, Muntenegru, Grecia și alte țări europene sunt devastate de incendii. Un român a murit la lucru

12-08-2025 | 19:11
Focul seamănă spaimă și chiar moarte în sudul Europei. Un român și-a pierdut viața în incendiul de vegetație izbucnit în regiunea Tres Cantos din apropiere de Madrid.

Potrivit paramedicilor, bărbatul avea 55 de ani, locuia în zonă și lucra la o fermă de cai. Încercând să-i scape din foc, s-a ales cu răni cumplite pe 98% din suprafața corpului.

Din informațiile prezentate de autorități, lucra la un centru ecvestru din zona Soto de Viñuelas și a fost găsit grav rănit de un echipaj de salvatori.

Jesus Moreno, primarul din Tres Cantos: „Era, într-adevăr, un muncitor, un muncitor la grajdurile de echitație, care a suferit arsuri pe mai mult de 90% din suprafața corpului. Cred că atunci când a fost trimis la spitalul La Paz, era deja în stare gravă.”

Se pare că omul ar fi încercat să salveze caii pe care îi avea în grijă când a fost surprins de foc. A fost transportat cu un elicopter la spitalul din La Paz, însă medicii nu au reușit să facă nimic pentru el. Un alt bărbat, în vârstă de 83 de ani, a ajuns la spital cu probleme respiratorii.

Între timp, pompierii au reușit să izoleze focarul și să oprească dezastrul. Dar în toată Spania sunt mii de oameni care au fost evacuați din calea incendiilor de vegetație. Sunt afectate regiuni întinse din Castilia și Leon, La Mancha, Andaluzia și Galicia. Vârful de temperatură a ajuns, în unele locuri, până la 44 de grade Celsius.

Incendii de vegetație și în Muntenegru

Și capitala Muntenegrului, Podgorița, are de furcă din cauza incendiilor de vegetație, care au ajuns în suburbii în cursul nopții trecute. Autoritățile au cerut ajutor internațional pentru a le stinge. Incendiul a înaintat rapid în zonele rezidențiale, alimentat și de vântul puternic. Mai multe locuințe au fost distruse, iar o parte dintre localnici au fost evacuați. Și orașele de pe coasta adriatică a Muntenegrului au raportat focuri majore, dar nu s-au înregistrat victime până acum.

După ce s-a întețit incendiul de vegetație din zona Çanakkale, din nord-vestul Turciei, sute de locuitori au fost salvați de paza de coastă, într-o intervenție dramatică. Potrivit autorităților turce, 187 de oameni, printre care mulți vârstnici, au fost evacuați cu bărcile. Alți 160 au fost duși la adăpost pe cale terestră.

În total, peste 700 de pompieri, sprijiniți de avioane, elicoptere și vehicule speciale, intervin de mai multe zile ca să stingă flăcările care au cuprins zone forestiere din apropierea orașului Çanakkale. Însă vântul foarte puternic le-a zadarnicit eforturile, iar focul a ajuns în cartierele periferice.

Mai multe incendii au izbucnit în zone turistice populare din Grecia

Mai multe incendii au izbucnit marţi în mai multe zone turistice populare din Grecia, iar Ministerul pentru Protecţie Civilă a emis al doilea cel mai ridicat nivel de alertă privind incendiile pentru aproximativ o treime din teritoriul ţării, informează DPA.

Zonele afectate includ aproape întreg teritoriul peninsulei Peloponez, coasta nord-vestică a ţării, insulele Lesbos şi Samos, precum şi peninsula Chalkidiki.

Vânturile puternice, care pot transforma până şi o scânteie într-un incendiu major, ar putea persista local în zilele următoare.

Marţi, locuinţele situate pe insula Zakynthos din Marea Ionică erau ameninţate de un incendiu major, potrivit ziarului Kathimerini.

Au izbucnit de asemenea incendii în regiunea Phocis, la nord de peninsula Peloponez, precum şi pe insula Cefalonia, deşi nicio zonă rezidenţială nu este în pericol acolo.

Seceta prelungită şi, în unele cazuri, vânturile puternice oferă condiţiile ideale pentru propagarea flăcărilor, complicând totodată eforturile pompierilor.

Ministerul le recomandă rezidenţilor să dea dovadă de prudenţă şi să evite răspândirea flăcărilor .

