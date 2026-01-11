O femeie din Texas a născut un băiețel de aproape șase kilograme. Bebelușul s-a ales cu numele de „Grand Canyon”

O mămică din statul american Texas a avut parte, la naștere, de o mare surpriză. Medicii i-au dat vestea că băiețelul ei venit pe lume, prin cezariană, are aproape 6 kilograme.

Părinții i-au ales cu mult timp înainte numele de Canyon. Acum, cu toții îi spun băiețelului dolofan „Grand Canyon”, care în română se traduce „Marele Canion”, obiectivul turistic din Statele Unite.

Simpaticul bebeluș mai are acasă o soră și un frate, care au cântărit la naștere cam jumătate din greutatea lui.

Medicii spun că mezinul este bine și continuă să crească sănătos.

