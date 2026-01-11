O femeie din Texas a născut un băiețel de aproape șase kilograme. Bebelușul s-a ales cu numele de „Grand Canyon”

Stiri Diverse
11-01-2026 | 19:45
×
Codul embed a fost copiat

O mămică din statul american Texas a avut parte, la naștere, de o mare surpriză. Medicii i-au dat vestea că băiețelul ei venit pe lume, prin cezariană, are aproape 6 kilograme.

autor
Stirileprotv

Părinții i-au ales cu mult timp înainte numele de Canyon. Acum, cu toții îi spun băiețelului dolofan „Grand Canyon”, care în română se traduce „Marele Canion”, obiectivul turistic din Statele Unite.

Simpaticul bebeluș mai are acasă o soră și un frate, care au cântărit la naștere cam jumătate din greutatea lui.

Medicii spun că mezinul este bine și continuă să crească sănătos.

Sursa: Pro TV

Etichete: Texas, bebelus,

Dată publicare: 11-01-2026 19:45

Articol recomandat de sport.ro
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Citește și...
„Unul la un milion”. Un bebeluș sănătos s-a născut după o sarcină extrem de rară, uimindu-i pe medici
Stiri Diverse
„Unul la un milion”. Un bebeluș sănătos s-a născut după o sarcină extrem de rară, uimindu-i pe medici

O mamă din California și-a ținut în brațe fiul născut după o sarcină extrem de rară, în care fătul s-a dezvoltat în afara uterului, ascuns de un chist uriaș, într-un caz atât de rar încât medicii îl numesc „incredibil”.

Primul bebeluș născut după aproape 30 de ani, într-un sat din Italia. Micuța a devenit principală atracție turistică
Stiri Diverse
Primul bebeluș născut după aproape 30 de ani, într-un sat din Italia. Micuța a devenit principală atracție turistică

Lara, primul copil născut după 30 de ani în satul italian Pagliara dei Marsi din Abruzzo, a devenit celebră și a readus în atenție criza demografică din Italia, unde natalitatea se află printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.

 

Un bebeluș cu pneumonie a murit după ce a fost ținut acasă. Părinții acuză medicul de familie de malpraxis și îi cer bani
Stiri actuale
Un bebeluș cu pneumonie a murit după ce a fost ținut acasă. Părinții acuză medicul de familie de malpraxis și îi cer bani

Polițiștii din Covasna anchetează moartea unui bebeluș în vârstă de 5 săptămâni care s-a stins acasă în urma unei pneumonii.

Recomandări
Efectele aerului rece de la Polul Nord resimțite deja în România. Gerul devine și mai aprig în zilele următoare
Stiri actuale
Efectele aerului rece de la Polul Nord resimțite deja în România. Gerul devine și mai aprig în zilele următoare

Gerul a cuprins întreaga țară și devine și mai aprig în zilele următoare. Au fost -18 grade în Satu Mare, duminică dimineața, dar vom avea și -20, spun meteorologii.

Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri
Stiri actuale
Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri

Banii obținuți din impozitele şi taxele majorate pe clădiri terenuri și autovehicule vor rămâne la primării. În schimb, Guvernul va împărți mai puțini bani în teritoriu.

Iranul, mesaj de amenințare pentru „delirantul” Trump. La Casa Albă, planul de atac ar fi ajuns deja pe biroul președintelui
Stiri externe
Iranul, mesaj de amenințare pentru „delirantul” Trump. La Casa Albă, planul de atac ar fi ajuns deja pe biroul președintelui

În Iran, mii de oameni continuă să conteste în stradă regimul ayatollahilor în ciuda represiunii brutale. Un bilanț neoficial indică peste 200 de morți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 11 Ianuarie 2026

02:32:49

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59