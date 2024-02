De ce să consumi ulei de măsline. Ce se întâmplă în organism dacă îți formezi acest obicei zilnic

Considerat un aliment funcțional sau un superaliment, efectele pozitive ale uleiului de măsline sunt susținute puternic de dovezi științifice. Datorită proprietăților sale antiinflamatorii și antioxidante, este un factor alimentar care poate contribui la prevenția unor patologii.

Iată de ce merită să incluzi uleiul de măsline în dieta zilnică și cum să îl consumi corect pentru a te bucura de toate proprietățile sale.

Ce conține uleiul de măsline

Uleiul de măsline conține 100% grăsimi (lipide), dar și compuși antioxidanți puternici. Lipidele din acest ulei sunt preponderent mononesaturate, un tip de grăsimi sănătoase, reprezentând o proporție de 73%, arată Healthline. Acesta este bogat în acid oleic, cunoscut și sub denumirea de Omega-9, care posedă proprietăți puternic antiaterogenice (prevenirea formării plăcilor de aterom) și cardioprotective.

De asemenea, uleiul de măsline extravirgin are în compoziție polifenoli din abundență, care reprezintă substanțe antioxidante și antiinflamatorii, arată studiul „Olive Oil: Nutritional Applications, Beneficial Health Aspects and its Prospective Application in Poultry Production” (Rana M. Bilal și colaboratorii). Acești compuși biologic activi reduc riscul de a dezvolta boli cronice și încetinesc procesele de îmbătrânire.

Mai mult decât atât, uleiul de măsline este o sursă bună de vitamina E, nutrient cu proprietăți antioxidante.

Pe lângă proprietățile deja menționate, studiul de mai sus pune în evidență și alte proprietăți ale uleiului de măsline:

Antitrombotice (acțiune împotriva formării cheagurilor de sânge);

Hepatoprotective (protecția ficatului);

Neuroprotective (protecția creierului și sistemului nervos);

Hipolipidemice (reducerea grăsimilor din sânge);

Nefroprotective (protejarea sănătății rinichilor);

Anti-cancer și antimutagenice;

Antivirale, antibacteriene și antialergice;

Imunomodulatoare;

Antihipertensive;

Hipoglicemice (controlul glicemiei);

Efecte protectoare asupra articulațiilor.



Cum alegi un ulei de măsline de calitate

Industria uleiului de măsline este foarte variată, astfel încât există și multe produse contrafăcute sau de slabă calitate.

Pentru a te asigura că uleiul de măsline este de calitate superioară, ia în considerare următoarele aspecte:

Recipientul trebuie să fie din sticlă și de culoare neagră (antioxidanții sunt sensibili la lumină) – evită recipientele din plastic sau transparente;

Uleiul trebuie să fie etichetat „extravirgin”, obținut prin procedee mecanice (presarea la rece a fructelor), ceea ce înseamnă că nu este rafinat – evită uleiul din turte de măsline;

Fii atent la data recoltării – este de preferat să consumăm uleiul de măsline în primul an de la recoltarea fructelor;

Este indicat să alegi un ulei care provine dintr-o singură sursă, nu dintr-un amestec de măsline din mai multe țări;

Optează pentru un ulei de măsline cu certificat de calitate.

După ce îl cumperi, depozitează-l la întuneric și într-un loc răcoros.

Gustul uleiului de măsline este ușor amărui – cu cât este mai amar, cu atât mai bogat este în polifenoli, deci are o valoare nutritivă mai ridicată. Acesta trebuie să aibă o culoare verzuie sau auriu, dar niciodată maro.

Cum să îl consumi în mod corect

Uleiul de măsline se consumă la masă, împreună cu alimentele. Grăsimile favorizează absorbția vitaminelor liposolubile (vitaminele A, D, E, K) din alte alimente. Prin urmare, uleiul de măsline pe stomacul gol nu este indicat.

Pentru a te bucura de toți antioxidanții din compoziția sa, este important să îl consumi în special în stare nepreparată termic.

Poți adăuga uleiul de măsline:

Direct în farfurie, peste porția de mâncare;

În salate de legume;

În oala cu mâncare, la finalul procesului de gătire.

În general, 1-2 lingurițe de ulei la mesele principale sunt considerate suficiente.

Uleiul de măsline poate fi utilizat și la gătit (spre exemplu, pentru prepararea alimentelor în cuptor). Conform articolului „Is Olive Oil a Good Cooking Oil? A Critical Look”, de Kris Gunnars, uleiul de măsline rezistă la temperaturi sub 190 de grade Celsius. Deși grăsimile sănătoase rămân stabile și sub căldură, este important de știut că antioxidanții sunt distruși în timpul preparării termice. Multe dintre beneficiile acestui ulei se datorează tocmai compușilor antioxidanți.

Beneficiile uleiului de măsline

Uleiul de măsline extravirgin consumat regulat poate avea următoarele efecte în organism:

Uleiul de măsline, beneficii pentru stomac

Așa cum prezintă Healthline, uleiul de măsline extravirgin poate avea activitate antibacteriană, în mod particular împotriva Helicobacter pylori. Această bacterie infectează stomacul, fiind răspunzătoare de apariția ulcerului și cancerului gastric. În orice caz, uleiul de măsline nu înlocuiește tratamentul cu antibiotice prescris de medic.

Uleiul de măsline, beneficii pentru inimă

Conform sursei de mai sus, sute de studii demonstrează efectele protective ale uleiului de măsline asupra inimii, dar și a dietei în stil mediteranean. Grăsimile sănătoase din compoziția sa inhibă aterogeneza (mecanism de apariție a plăcilor de aterom pe pereții arteriali). În plus, acest ulei este bogat în polifenoli, care împiedică oxidarea particulelor LDL (proces implicat în dezvoltarea aterosclerozei). În plus, uleiul de măsline are efecte de scădere a tensiunii arteriale și de prevenire a formării cheagurilor, arată aceeași sursă.

Studiul PREDIMED (Ramón Estruch și colaboratorii) a demonstrat că o dietă mediteraneană suplimentată cu ulei de măsline extravirgin sau nuci scade semnificativ riscul de evenimente cardiovasculare majore (infarct miocardic, accident vascular cerebral) la persoanele cu risc cardiovascular ridicat, comparativ cu o dietă săracă în grăsimi.

Uleiul de măsline, beneficii pentru creier

Potrivit studiului „Olive Oil: Nutritional Applications, Beneficial Health Aspects and its Prospective Application in Poultry Production” (Rana M. Bilal și colaboratorii), uleiul de măsline are efecte benefice în cazul pacienților cu boli neurodegenerative, cum ar fi Parkinson sau scleroza multiplă. De asemenea, Healthline relatează că alimentul ar fi util și pentru pacienții cu boala Alzheimer.

Uleiul de măsline slăbește?

Niciun aliment particular nu are un efect direct de scădere în greutate. Pentru a slăbi, este necesar să ai un aport corect de calorii pe parcursul zilei. Cu alte cuvinte, calitatea alimentației per ansamblu este ceea ce contează.

În orice caz, o dietă bogată în ulei de măsline este asociată cu o greutate sănătoasă, arată Healthline. Totuși, studiile care au demonstrat acest lucru au evaluat persoane care urmau o dietă mediteraneană, bogată în legume, fructe și pește.

Proprietăți anti-cancer

Polifenolii din compoziția uleiului de măsline scad stresul oxidativ care este asociat cu degradarea ADN-ului și apariția cancerului, arată sursa de mai sus. De asemenea, studiul „Olive Oil: Nutritional Applications, Beneficial Health Aspects and its Prospective Application in Poultry Production” descrie că uleiul de măsline poate inhiba creșterea tumorală. Totuși, tratamentul nu trebuie întrerupt, deoarece alimentele și suplimentele nu pot vindeca afecțiuni.

Uleiul de măsline și protecția ficatului

Potrivit studiului „Olive Oil: Nutritional Applications, Beneficial Health Aspects and its Prospective Application in Poultry Production” (Rana M. Bilal și colaboratorii), acizii grași mononesaturați și polifenolii din compoziția uleiului de măsline reduc riscul de apariție a ficatului gras (steatoză hepatică) și previn deteriorarea țesutului hepatic.

Uleiul de măsline și riscul de diabet

Conform studiului „Reduction in the incidence of type 2 diabetes with the Mediterranean diet: results of the PREDIMED-Reus nutrition intervention randomized trial” (Jordi Salas-Salvadó), uleiul de măsline consumat în cadrul unei diete mediteraneene poate reduce riscul de diabet zaharat tip 2. Potrivit Healthline, acesta ar putea îmbunătăți sensibilitatea la insulină.

Uleiul de măsline, beneficii pentru articulații

Artrita reumatoidă este o boală autoimună care afectează articulațiile. Suplimentarea alimentației cu ulei de măsline poate reduce inflamația și stresul oxidativ la pacienții cu artrită reumatoidă, efectele fiind mai pronunțate atunci când este asociat și cu uleiul de pește, arată Healthline.

Contraindicațiile uleiului de măsline și precauții

În general, consumul de ulei de măsline în doze moderate – de până la 2 linguri pe zi (28 g) divizate la mai multe mese – este considerat sigur pentru organism, arată RxList, platforma americană de informare privind substanțele farmaceutice și suplimentele alimentare.

Specialiștii recomandă consumul cu precauție în cazul persoanelor care se află sub tratament cu anticoagulante, antidiabetice orale și antihipertensive. Deoarece în combinație cu medicamentele uleiul de măsline poate avea efecte mai pronunțate de reducere a tensiunii arteriale și glicemiei, se recomandă monitorizarea acestor parametri.

Pe de altă parte, este important să nu consumi în exces uleiul de măsline sau alte tipuri de grăsimi. Pentru că este un aliment dens caloric, poate favoriza creșterea în greutate.

Dacă suferi de patologii cronice, este important să discuți cu dieteticianul autorizat pentru recomandări personalizate de nutriție.

Prin urmare, uleiul de măsline extravirgin este un superaliment care merită inclus în alimentație. Nu uita, însă, să păstrezi o alimentație cât mai variată, sănătoasă, bogată în legume și fructe. De asemenea, uleiul de măsline nu înlocuiește tratamentul recomandat de medic.

