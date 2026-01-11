Suedia investește 1,6 miliarde de dolari într-o apărare antiaeriană „robustă și rezistentă”. Care e „infrastructura critică”

sistemul german de apărare antiaeriană Iris-T
Guvernul suedez a anunțat duminică un program de investiții de 15 miliarde de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,6 miliarde de dolari, destinat consolidării apărării aeriene, cu obiectivul principal de a proteja populația civilă și infrastructu

Decizia vine în contextul în care Suedia, la fel ca majoritatea statelor europene, a crescut semnificativ cheltuielile pentru apărare după invadarea Ucrainei de către Rusia. Cu toate acestea, autoritățile de la Stockholm recunosc că vastul teritoriu al țării rămâne vulnerabil în fața amenințărilor aeriene, arată Reuters, preluat de news.ro.

„Experienţa din războiul din Ucraina arată clar cât de importantă este o apărare aeriană robustă şi rezistentă”, a declarat ministrul apărării Pal Jonson, în cadrul unei conferințe dedicate securității.

Acesta a precizat că Suedia intenționează să achiziționeze sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune, menite să asigure protecția orașelor, podurilor, centralelor electrice și a altor elemente de infrastructură critică.

Tot duminică, prim-ministrul Ulf Kristersson a criticat „retorica ameninţătoare” a administrației americane la adresa Groenlandei și Danemarcei, subliniind că Statele Unite ar trebui să mulțumească Danemarcei pentru statutul său de aliat loial.

