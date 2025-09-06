Cele mai bune plăcinte de toamnă. Top rețete de încercat sezonul acesta

Toamna aduce arome bogate și ingrediente proaspete, perfecte pentru plăcinte savuroase. Rețetele de sezon combină fructe, legume și condimente calde, oferind gusturi autentice care fac din această perioadă a anului un adevărat răsfăț culinar.

Un aluat sfărâmicios și untos se potrivește perfect cu nenumărate arome de toamnă, de la clasica plăcintă cu mere până la combinații mai îndrăznețe cu fructe de pădure.

Poți, de asemenea, să experimentezi cu umpluturile, făcând plăcinte cu ciocolată și nucă sau plăcintă cu scorțioară, zahăr brun și pere, o combinație delicioasă perfectă pentru toamnă.

Cele mai bune plăcinte de toamnă

Plăcintă cu piersici

Shutterstock

Ingrediente pentru aluat:

• 300 g făină albă

• 200 g unt sărat rece, tăiat cuburi

• 1 linguriță oțet de vin alb

• 1 ou, bătut

• zahăr demerara pentru presărat

Ingrediente pentru umplutură:

• 1,2 kg piersici, curățate de coajă și sâmburi, tăiate cuburi (nu folosi piersici prea coapte)

• 150 g zahăr brun deschis, moale

• 60 g făină albă, plus extra pentru presărat

• sucul de la 1 lămâie

• 20 g ghimbir, curățat și feliat

Mod de preparare:

Pune făina într-un bol mare și amestec-o cu untul folosind degetele sau două furculițe până obții bucăți medii de unt acoperite cu făină. Adaugă oțetul și apoi, treptat, 120 ml apă foarte rece, câte 1 lingură, amestecând până obții un aluat zbârcit.

Răstoarnă aluatul pe o suprafață și împăturește-l de câteva ori până devine flexibil și cu dungi de unt. Dacă pare uscat, umezește ușor mâinile; dacă e lipicios, presară puțină făină. Împarte aluatul în două și formează discuri. Înfășoară și răcește 2 ore sau peste noapte.

Pentru umplutură, combină piersicile, zahărul brun, făina, sucul de lămâie și ghimbirul într-un bol mare.

Întinde fiecare disc de aluat într-un cerc de 30 cm pe o suprafață ușor presărată cu făină. Folosește unul pentru a tapeta o formă de plăcintă de 23 cm, netezind marginile. Preîncălzește cuptorul la/200°C.

Taie al doilea disc de aluat în 12 fâșii de 2,5 cm lățime. Țese fâșiile în rețea, alternând fâșiile verticale și cele orizontale conform instrucțiunilor.

Toarnă umplutura în aluat. Unge marginile cu ou bătut, așază grilajul din aluat, presează marginile și sigilează cu o furculiță. Unge restul cu ou și presară zahăr.

Coace 30 de minute la 200 de grade, apoi scade la 180°C pentru încă 45 de minute, acoperind ușor cu folie dacă se rumenește prea tare. Lasă să se răcească o oră înainte de servire.

Plăcintă simplă cu mere

Shutterstock

Ingrediente pentru aluat:

• 225 g făină albă

• 140 g unt

Ingrediente pentru umplutură:

• 3 mere mari pentru gătit

• 2 linguri miere

• un praf de scorțișoară

• Mix condimente: cuișoare, cardamom, nucșoară

• 1 ou bătut

• înghețată de vanilie sau iaurt grecesc, pentru servire

Mod de preparare:

Preîncălzește cuptorul. Cerne făina într-un bol mare și amestec-o cu untu până obții un amestec asemănător cu pesmetul.

Adaugă 3 linguri de apă rece, câte 1 lingură, până formezi o bilă de aluat. Înfășoară în folie și răcește în frigider 30 de minute.

Curăță miezul merelor și taie-le cuburi egale. Pune-le în forma de plăcintă, stropește cu miere și adaugă condimentele și 2 linguri apă.

Întinde aluatul și tapetează plăcinta, tăind excesul și presând marginile.

Fă o mică tăietură în aluat pentru a permite aburului să iasă și unge cu ou bătut.

Coace 20-30 minute până când aluatul e auriu și merele fierb. Servește plăcinta caldă cu înghețată sau iaurt grecesc.

Plăcintă cu fructe de pădure

Shutterstock

Ingrediente:

• 350 g făină albă

• 250 g unt cuburi

• 140 g zahăr pudră + 2 linguri extra

• 100 g migdale măcinate

• coaja unei portocale + puțin suc

• 1 ou mare, separat

• 750 g fructe mixte: afine, mure, zmeură, coacăze

• 2 linguri amidon de porumb

• zahăr granulat pentru presărat

Mod de preparare:

Pune făina, untul, zahărul pudră, migdalele și coaja de portocală în robot și amestecă până devin firimituri. Amestecă gălbenușul cu 1 lingură apă rece, adaugă și pulsează până se formează aluatul.

Împarte aluatul în două, înfășoară și răcește 30 minute.

Preîncălzește cuptorul la 190°C/170°C ventilator/gaz 5. Tapetează o formă de 20 cm cu jumătate din aluat, pune hârtie de copt coace 30 minute.

Amestecă fructele cu amidon, cele 2 linguri zahăr pudră și sucul de portocală, apoi pune în baza de aluat coaptă. Întinde cealaltă jumătate de aluat, așază deasupra, taie marginile, sigilează cu furculița, unge cu gălbenuș de ou și presară zahăr granulat. Coace 30 de minute până devine aurie și fructele încep să fiarbă.

Lasă să se răcească câteva minute înainte de servire, caldă, călduță sau la temperatura camerei, cu frișcă, înghețată sau smântână.

Plăcintă cu lămâie și bezea

Shutterstock

Ingrediente pentru aluat:

• 175 g făină albă

• 100 g unt rece, cuburi

• 1 lingură zahăr pudră

• 1 gălbenuș

Ingrediente pentru umplutură:

• 2 lingurițe amidon de porumb

• 100 g zahăr tos

• coaja de la 2 lămâi

• 125 ml suc proaspăt de lămâie

• sucul de la 1 portocală mică

• 85 g unt cuburi

• 3 gălbenușuri și 1 ou întreg

Ingrediente pentru bezea:

• 4 albușuri

• 200 g zahăr tos

• 2 lingurițe amidon de porumb

Mod de preparare:

Pentru aluat, mixează făina, untul, zahărul pudră, gălbenușul și 1 lingură apă rece în robot până începe să se lege.

Răstoarnă aluatul pe suprafață presărată cu făină, adună-l, întinde-l și pune-l într-o folie alimentară și lasă-l la frigider 30 de minute. Între timp, tapetează o formă de 23 cm cu hârtie de copt. După cele 30 de minute, scoate aluatul, întinde-l și pune-l în tavă. Înțeapă baza și dă-l mla cuptorul preîncins la 180 de grade pentru 15 minute.

Pentru umplutură, amestecă amidonul, zahărul și coaja de lămâie, apoi adaugă treptat sucul de lămâie și sucul de portocală completat cu apă până la 200 ml. Gătește la foc mediu, amestecând constant, până se îngroașă.

Ia de pe foc, adaugă untul, apoi ouăle bătute și gălbenușurile. Întoarce la foc mediu și amestecă până se îngroașă.

Bate albușurile spumă, adaugă zahărul și amidonul treptat până obții o bezea groasă.

Toarnă umplutura în baza de aluat, adaugă bezeaua în jurul marginii, apoi restul în centru și netezește.

Coace 18-20 minute până bezeaua e crocantă și ușor aurie. Lasă să stea 30 minute în tavă, apoi încă 30–60 minute înainte de feliere. Se consumă în aceeași zi.

Plăcintă de casă cu prune

Shutterstock

Ingrediente pentru aluat:

• 400 g făină albă, plus puțin pentru presărat

• 50 g migdale măcinate, plus 2 linguri pentru presărat

• 225 g unt rece

• 75 g zahăr tos

• 2 gălbenușuri

Ingrediente pentru umplutură:

• 800 g prune

• 150 g magiun de prune

• 50 g zahăr tos, plus puțin pentru presărat

• 2½ linguri amidon de porumb

• 1 albuș bătut

Mod de preparare:

►Pasul 1

Prepară aluatul: pune făina, 50 g migdale, untul, zahărul și ¼ linguriță sare în robotul de bucătărie. Amestecă până când compoziția seamănă cu firimiturile. Bate gălbenușurile cu 2 linguri de apă rece, toarnă peste amestecul de făină și unt și mixează din nou până când aluatul începe să se adune. Răstoarnă pe o suprafață de lucru și frământă până obții un aluat neted. Împarte în două și modelează fiecare parte într-o formă rotundă, tip disc. Înfășoară și răcește 30 de minute. Se poate păstra răcit până la două zile.

►Pasul 2

Scoate sâmburii prunelor și toacă-le în cubulețe, amestecă-le cu gemul, zahărul și amidonul până nu mai rămân zone cu făină.

►Pasul 3

Dacă aluatul a stat mai mult de 30 de minute la frigider, scoate-l cu aproximativ 20 de minute înainte de întindere. Preîncălzește cuptorul la 180 de grade. Presară puțină făină pe suprafața de lucru și întinde o bucată de aluat astfel încât să acopere baza și marginile unei forme de plăcintă de 25 cm sau tăvi similare. Aluatul este delicat; dacă apar fisuri, presează-le împreună și continuă. Ridică aluatul cu ajutorul sucitorului și așază-l în tavă, aranjând marginile și umplând eventualele goluri. Ar trebui să existe puțin aluat care să depășească marginea. Presară cele 2 linguri de migdale peste bază, apoi distribuie prunele uniform.

►Pasul 4

Întinde cealaltă bucată de aluat suficient cât să acopere plăcinta. Unge marginile cu puțin albuș bătut. Poți așeza aluatul deasupra plăcintei așa cum este (făcând o gaură la centru pentru abur) sau poți realiza un model tip grilaj. Taie aluatul în fâșii, cât de late dorești, așază jumătate dintre ele într-o direcție, lăsând câțiva centimetri între ele. Împletește restul fâșiilor peste și sub cele deja așezate, formând rețeaua. Presază aluatul la margini și taie excesul cu un cuțit ascuțit.

►Pasul 5

Sigilează marginile pentru un finisaj curat sau folosește resturi de aluat pentru decorațiuni. Unește-le cu puțin albuș bătut și unge întreaga plăcintă cu un strat subțire de albuș. Presară puțin zahăr tos. Coace 55 minute – 1 oră, verificând plăcinta după 40 minute. Marginile se pot rumeni mai repede decât centrul; dacă se întâmplă, protejează-le cu folie de aluminiu.

►Pasul 6

Scoate plăcinta din cuptor și las-o să se răcească o oră. Dacă se taie prea devreme, sucul din fructe va fi prea lichid și va curge. Se servește cel mai bine caldă, cu puțină înghețată de vanilie deasupra sau ca atare.

