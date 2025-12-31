A treia zi de proteste anti-scumpiri în Iran. O clădire oficială, atacată. Mossadul e „pe teren”

Iranul traversează zile tensionate, marcate de proteste împotriva costului ridicat al vieții, iar miercuri situația a escaladat în sudul țării, unde o clădire guvernamentală a fost atacată.

Incidentul a avut loc după trei zile consecutive de manifestații în mai multe orașe, în timp ce autoritățile avertizează că mobilizarea ar putea fi deturnată în scopuri de „destabilizare” și promit un răspuns ferm, relatează AFP, transmite news.ro.

Atacul a vizat sediul guvernatorului provincial din orașul Fasa, localitate cu aproximativ 100.000 de locuitori, situată la circa 780 de kilometri sud de Teheran. Potrivit autorităților judiciare locale, „Uşa de la intrare (...) a clădirii guvernatorului provincial a fost avariată în timpul unui atac comis de mai multe persoane”. Șeful puterii judecătorești din Fasa, Hamed Ostovar, nu a oferit detalii suplimentare despre circumstanțe și nici nu a făcut o legătură directă cu demonstrațiile.

Protestele au început duminică în capitală, inițial în cea mai mare piață de telefoane mobile din Teheran, fiind declanșate de comercianți afectați de scumpiri. Mișcarea s-a extins rapid și în mediul universitar, ajungând în cel puțin zece universități din țară.

Mossadul își recunoaște implicarea

Autoritățile de la Teheran admit existența nemulțumirilor sociale, dar avertizează asupra riscurilor. Procurorul general al Republicii Islamice, Mohammad Movahedi-Azad, a declarat că înțelege organizarea de „manifestaţii paşnice” împotriva scumpirii vieții, însă a transmis un avertisment clar: „orice încercare” de a transforma aceste proteste „într-un instrument de nesiguranţă, de distrugere a bunurilor publice sau de punere în aplicare a scenariilor concepute în străinătate va fi inevitabil urmată de un răspuns (...) ferm”.

Pe fondul tensiunilor interne, Mossad, serviciul de informații externe al Israelului, a publicat pe rețeaua X un mesaj în limba persană, îndemnând protestatarii să își intensifice mobilizarea și susținând că este alături de ei „pe teren”. Iranul acuză de mult timp Israelul că desfășoară operațiuni de destabilizare pe teritoriul său și că se află în spatele unor acțiuni de sabotaj, inclusiv asupra instalațiilor nucleare.

Marți, studenții au ieșit în stradă în universități din Teheran și din alte orașe, potrivit agențiilor Irna și Ilna. Vicepreședintele Universității din Teheran, Mohammad Reza Taghidokht, a confirmat că patru studenți au fost arestați, fiind ulterior eliberați în cursul nopții.

În paralel, autoritățile au decis închiderea școlilor, băncilor și instituțiilor publice în aproape toată țara, invocând frigul și necesitatea economisirii energiei. La Teheran, universitățile au anunțat că și săptămâna viitoare cursurile se vor desfășura online. Oficial, nu a fost făcută nicio legătură între aceste măsuri și proteste.

Moneda iraniană s-a devalorizat accentuat

Criza economică rămâne însă acută. Rialul iranian a pierdut peste o treime din valoare în ultimul an, iar inflația anuală a ajuns la 52% în decembrie, potrivit datelor oficiale. Pentru tot mai mulți iranieni, produsele de bază au devenit inaccesibile. „Toată lumea de aici se luptă pentru o bucată de pâine”, a declarat un protestatar pentru cotidianul Etemad.

Teama de un nou conflict cu Israelul, alături de perspectiva reintroducerii sancțiunilor ONU din cauza programului nuclear, amplifică anxietatea socială. Miercuri, un nou guvernator al Băncii Centrale a fost numit, după demisia predecesorului său, având misiunea de a frâna inflația.

Deocamdată, amploarea protestelor este incomparabil mai redusă față de mișcarea din 2022, declanșată după moartea lui Mahsa Amini, sau față de revoltele din 2019, izbucnite după scumpirea benzinei, care au afectat atunci aproximativ o sută de orașe.

